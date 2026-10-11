Calcio dilettanti|
Tutto dalla Promozione alla Seconda Categoria: pioggia di gol nei campionati dilettanti
In Prima poker del Porcari, di misura New Team e Piazza. Morianese e Vorno a suon di reti, bene Cascio e Pieve Fosciana
Dalla Promozione alla Seconda Categoria, tutto sulla giornata di calcio dilettanti.
Promozione
Forte dei Marmi – Jolo 2-1
FORTE DEI MARMI: Calò, Lattanzi (28’st Lemmetti), Favret, Conti, Tofanelli, Sodini F., Gazzoli, Aliboni, Ceciarini, Tabarrani (16’st Fommei), Sodini N. (23’st Seriani). A disp.: Ghiselli, Vitaggio, Alberti, Matellini, Centonze, Khalil. All.: Verdi
JOLO: Mura, Melani, Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi, Medini (35’st Tomberli), Fedi (13’st Giannetti), Fe Simone, Verai, D’Agati. A disp.: Targioni, Peeschi, Lupetti, Giaquinto, Pecchioli, Lo Iacono. All.: Ambrosio
ARBITRO: Cornello di Firenze (Dell’Agnello di Pontedera e Tarantino di Firenze)
RETI: 10’pt Ceciarini, 26’pt Aliboni, 7’st Verai
NOTE: Ammoniti Gazzoli, Lemmetti, Massaro, Ferroni, Medini, D’Agati
Calenzano – Atletico Lucca 2-2
CALENZANO: Valoriani, Matteo G., Misuri (28’st Becattini), Ghilli, Matteo L., Orsolini (15’st Innocenti), Ridolfi, Thiam (11’st D’Orsi), Palaj (43’st Fanraci), Vanni, Manganiello (15’st Mearini). A disp.: Frassi,carlini, Mostosi, Palumbo. All.: Batistoni
ATLETICO LUCCA: Quiriconi, Saquella, Centoni T., Lucchesi, Tabarrani (14’st Centoni M.), Silvano (42’st Bonini), Stefani, Dettori (11’st Casini), Fazzi, Bacci (14’st Ferretti), Bellandi. A disp.: Calù, Capocchi D., Mazzoncini, Chelini, Capocchi F. All.: Fanucchi
ARBITRO: Calvani di Prato (Giovanili di Arezzo e Lisi di Empoli)
RETI: 3’pt Bellandi, 6’pt Matteo L., 30’pt Lucchesi, 36’st Matteo L.
NOTE: Ammoniti Orsolini, Fazzi, Matteo L., Ridolfi, Lucchesi
Prima Categoria
Academy Porcari – Romagnano 4-1
ACADEMY PORCARI: Grasso, Franco (39’st Tognetti), Casali, Jovani, Bozzi, Lencioni, Barsi, Gemignani (16’st Perretta), Menichetti (1’st Bianchi), Tortora (25’st Matjani), Baroncini (32’st Cortesi). A disp.: Morini, Gagliardi, Lencioni, Spadavecchia. All.. Cesaretti
ROMAGNANO: Bigini, Berti, Marku E., BertonellI (22’st Meloni), Barbetti, Banti (14’st Baldoni), Youssefi, Lezza (14’st Gali), Raffi, Crovi, Dell’Amico (8’st Della Bona). A disp.: Lazzarotti, Gasperini, Maestrelli, Petrini, Galli. All.: Battaglia.
ARBITRO: Marconcini di Livorno
RETI: 8’pt e 14’pt rig. Tortora, 13’pt Baroncini, 20’pt aut. Marku E., 29’pt Raffi
NOTE: Ammoniti Bianchi
Corsagna – Città di Capannori 1-1
CORSAGNA; Petroni, Giusti, Fanani, Buoni, Signorini, Dinucci, Ricci (45’st Del Picchia M.), Michetti (40’st Vitrani), Borgia (35’st Barsanti), Tuccori E. (30’st Tuccori A.), Tersigni. A disp.: Del Picchia J., Bertoncini, Lucchesi, Eramnazi, Battaglini. All.: Piercecchi
CAPANNORI; Angeli, Battistoni, Benedetti D., Del Carlo, Fanani, Petretti, Zuncheddu, Carlini (22’st Giusfredi, Benedetti R., Frugoli, Menconi (30’st Toma). A disp.: Susulete, Mini, Rolla, Mattioli, Biondi, Costalli. All.: Paoli
RETI: 25’st. rig. Ricci, 37’st rig. Frugoli
NOTE: Angeli para un calcio di rigore a Tersigni a fine primo tempo
Corsanico – Torrelaghese 2-0
CORSANICO: Lippi, Gori (1’st Frusteri), D’Agliano, Cortopassi (20’st Giunta E.), Lari, Poletti, Cerri (30’st Checchi), Montemagni (43’st Giunta G.), Da Prato, Passaglia, Marsili (25’st Lencioni). A disp.: Da Mommio, Grosso, Salini. All.: Mazzei
TORRELAGHESE: Bertini, Baldi, Bonuccelli (1’st Carella), Grossi (8’st Coppola), D’Onofrio, De Masi, Barozzi (1’st Barsotti), Lampitelli (25’st Orlowski), Brega, Gerini, Saviozzi (11’st Lombardi). A disp.: Lari, Benedetti, Ratti, , Rossi. All.: Belluomini
RETI: 2’pt e 20’pt Da Prato
Urbino Taccola – Fivizzanese 1-2
URBINO TACCOLA: Malasoma, Fabbrini, Franchi (20’st Zaccagnini), Castellacci (20’st Colombini), Contini, Bellagamba, Micheletti (33’st Cresci), Pitti, Aufiero, Arrighi (1’st Baroni), Guelfi. A disp.: Cocozza, Andreotti, Cateni, Pardini, Pinna. All.: Ferretti
FIVIZZANESE: Andreoli (26’st Scopis), Gentile, Iaropoli, Tognocchi, Forieri, Salku A., Domenichelli, Bucchioni, Fermi (15’st Carli), Costa (47’st Tetteh), Salku B. (38’st Catola). A disp.: Pangallo, Vegnuti, Elmazi, Valentini. All.: Mosti
ARBITRO: Cioffi di Pistoia
RETI: 6’pt Aufiero, 9’pt Domenichelli, 24’pt Fermi
NOTE: Ammoniti Bellegamba, Franchi, Guelfi, Micheletti
Montecarlo – Capezzano Pianore 2-2
MONTECARLO; Mei, Puccini, Di Giulio (34’st Lanzilli), Simi, Fusco, Goti, Michelotti, Guastapaglia (34’st Rotunno), Ragghianti (14’st Steffich), Biagioni, Mengali. A disp.: Mamedov, Pavan, Mugnani, Ercoplano, Martinelli, Lencioni. All.: Matteoni
CAPEZZANO: Bartelletti, Dalle Luche, Tancredi (10’st Pugliese), Barsotti, Sacchelli, Minichino D., Biagini, Pacini, Manfredi (27’st Pizza), Scaranna (40’st Checchi), Domenici (38’st Luporini). A disp.: Diridoni, Lazzareschi, Adami, Minichino C., Neri. All.: Coli
RETI: 9’pt rig. Manfredi, 23’st Mengali, 37’st Scaranna, 39’st Steffich
NOTE: Ammoniti Goti, Puccini, Pacini; Sacchelli
Mulazzo – Marginone 2000 3-0
MULAZZO: Cacchioni, Manenti, Andrei, Mussi, Dell’Amico L. (10’st Dell’Amico F.), Brizzi, Bortolasi (25’pt Simonelli, 22’st Luccini), Grasselli, Comparini, Vignali (33’st Cantinotti), Orlandi (10’st PezzonI). A disp.: Cibei, Salvi, Neri, Del Rio. All.: Gigli
MARGINONE 2000: Lavorini, Napolitano, Perillo, Covino, Calvani (39’st Mazzoni), Sapio (27’st Bonfanti), Bardelli, Foresta, Tassi, Stobbia, Pagnini (17’st Febbe). A disp.: D’Adorante, Gelli, Montagnani, Garzi, Falcone, Minichilli. All.: Minichilli
ARBITRO: Failli di Firenze
RETI: 44’pt e 32’st Vignali, 45’st Comparini
NOTE: Ammoniti Dell’Amico F., Simonelli, Perillo, Tassi, Stobbia. Espulsi Napolitano, Covino
New Team – Chiesina Uzzanese 1-0
NEW TEAM: Laoluna, Sanneh, Telloli (40’st Fanani), Bonaldi, Turri, Leshi, Brugiati, Schievenin (30’st Marchetti), Pellegrinotti, Satti (12’st Conde, 20’st Belluomini), Delorie (5’st Biagiotti). A disp.: Tognetti, Catoi, Salotti, Valdrighi. All.: Terni E.
CHIESINA UZZANESE: Niccolai, Rosellini, Moncini, Tardella, Lici (21’st Casucci), Nardi (6’st Mazzei), Spatola, Menchini (6’st Bandoni), Betti (35’st Quiriconi), Guarisa, Sali (27’st Brizzi). A disp.: Fagni, Pacini, Gianni, Forcieri. All.: Salvadori
ARBITRO: Erriquez di Firenze
RETI: 23’pt Delorie
NOTE: Espulso Niccolai al 25’st. Ammoniti Spatola, Turri
Piazza – Calci 1-0
PIAZZA 55: Cintolesi, Tortelli, Haoudi, Bertini, Pangi, Byaze, Rocchiccioli, Galletti, Orsi, Cassettai, Tagliasacchi. A disp.: Rossi, Valiensi, Pietrazzini, Ferri, Papi, Grandini, Lucchesi. All.: Giorgi
CALCI 2016: Mattioli, Di Filippo, Benvenuti, Colombani, Marioni, Castellacci, D’Andrea Pisani, Di Berardino, Bellucci, Ferrari, Sanzo. A disp.: Giaconi, Taccini, Lucchi, Gioli, Cosci, Di Dario, Paoletti, Pulga, Del Guerra. All.: Ammannati
RETI: Orsi
Seconda categoria
Girone A
Massarosa – Seravezza Fc 3-1
MASSAROSA: Lunardini, Volpe, Simonini (30’st Zappelli), Carmassi, Ricci, Galli, Ghiselli (23’st Fani), Misuri,Cheli (45’st Marcucci), Maiorana, Pezzini (20’st Larini C.). A disp.: Sargentini, Dalle Luche, Landucci, Larini M., Ferrante. All.: Misuri
SERAVEZZA FC: Ceragioli, Cardillo, Boggio, Breciani, Baldi Galleni (19’st Pelucchini), Bianchini, Tedeschi, Tonacci, D’Angina (40’st Evangelisti), Di Clemente (29’st Moriconi), Landi (16’st Macchiarini). A disp.: Pucciarelli, Del Tessa, Pucci, Mancini, Ceragioli. Alll.: Grassi
RETI: 23’pt Cheli, 10’st Misuri, 17’st Di Clemente, 50’st Fani
NOTE: Al 45’st Galli fallisce un calcio di rigore
San Macario Oltreserchio – Pontremoli 1-2
RETI: Mazzuola, Carnesecca 2
Valfreddana – Monzone 1-1
VALFREDDANA: Mazzotta, Manga (1’st Angeli), Giuliani, Bonini (1’st Romano), Burgalassi (41’st Di Michele), Venturini, Nottoli (20’st Lazzarini), Marzi, Andreini (26’st Sillah), Bertoncini, Posarelli. A disp.: Cobbinah, Bavieri, Martinelli, Bianchi. All.: Giusti
MONZONE: Menchini, Bonini (31’st Prela), De Cillis, Franchini (38’st Mariotti), Lombardini (26’st Cirri), Marchi (7’st Moisè), Marchiò, Mastorci, Michelucci, Pezzetti (29’st Mahrac), Ausili. A disp.: Gavellotti, Berete, Vulcano, Taddeucci. All.: Franchini
ARBITRO: Lartini di Viareggio
RETI: 19’pt Pezzetti, 42’st Lazzarini
NOTE: Ammoniti Posarelli, Giuliani, Franchini, Michelucci Bonini, De Cillis
Girone B
Atletico Marginone – Staffoli 2-4
ATLETICO MARGINONE: Guidotti, Antoni, Giometti, Carrara, Franceschi, Pacini, Santelli, Venturini; Tognotti, Rosati, Vaiani. A disp.: Conte, Astete, Sisma, Coviello, Sarracino, Cullhaj, Romiti, Kishta D., Kishta K. All.: Carruezzo
STAFFOLI: Bagnoli, Palma, Riccomi, Ricci, Filieri, Pironi, Arrighini, Meropiini, Susini, Pieracci, Karaj. A disp.: Mannucci, Forconi, Cei, Gagliardi, Testai, Shima, Montagnani, Meta. All.: Brugnano
RETI: 16’pt Susini, 20’pt e 45’pt rig. Meropini, 27’pt Antoni, 42’pt Pieracci, 23’st Rosati
Borgo a Buggiano – Diavoli Neri 1-0
BORGO A BUGGIANO: Sorini, Bisanti, Vitelli (35’st ZIngarello G.), Monti, Menegazzo, Nannini, Diolaiuti (17’st Iammelli), Mancino (17’st Necciai), Tonwe, Lera, D’Acunti (46’st Galli). A disp.: Pellegrino, Zingarello F., Casucci, Frediani, Aronni. All.: Biagi
DIAVOLI NERI: Regoli, Magazzini (33’st Fontanini), Passalacqua, Bedini (21’pt Torriani), Francini, Da Prato, Landi, Malatesta (12’st Nikolli), Alberti, Tragni, Orrico. A disp.: Vanni, Di Benedetti, Pagani, Giannotti, Torriani, Nikollio, Fontanini, All.: Biagioni
ARBITRO: Peghini di Pisa
RETI: 44’st Lera
NOTE: Ammoniti Monti, Tonwe, Lera, Da Prato. Espulso Tonwe al 43’st
Cascio – Borgo a Mozzano 2-0
CASCIO: Dekovi, Bertelloni, Boggi M., Turri, Pellegrinotti, Tognarelli, Martinelli, Catalini, Del Sarto, Giulianelli, Ianello. A disp.: Ciaffoni, Bacci, Santoni, Boggi L., Tomei, Mori, Bonini, Binzeschi, Abrami.
BORGO A MOZZANO: Pieri, Pellegrini G. (1003), Amidei F., Betti, Pellegrini G. (1997), Castelli, Curumi, Zhyrukha, Merusi, Fati, Guarino. A disp.: Vrioni, Amidei G., Angelini, Cariglino, Errachid, Morganti, Pellicciotti, Bianchi, Vassalle. All.: Bertolacci
RETI: Del Sarto 2
Folgor Marlia – Atletico Penarol 2-2
FOLGOR MARLIA; Cantini; Stefani (35’st Neri), Gaspari (34’pt Sarti), Celli, Battistoni, Pelletti, Masetti, Nesimi, Caselli (30’st Silvestrini), Cortopassi (47’st Davini), Bertellotti. A disp.: Del Carlo, Amato, Coli, Marsigli. All.: Barsocchi
ATLETICO PENAROL: Pellegrini, Santi, Michelini, Rubicondo, Viviani (7’st Napolitano), Poli, Shehu, Bechelli Federico (30’st Bachini), Bucsa (16’st Lemmi), Bechelli Francesco (20’st Bertolli), Cecchini (16’st Maiorano). A disp.: Sebastiani, Milone, Cristofani. All.: Santi
ARBITRO: Esposito di Livorno
RETI: 24’pt Viviani, 30’pt Poli, 48’pt Pelletti, 15’st Cortopassi
NOTE: Amminiti Masetti, Bertellotti, Cantini, Stefani, Lemmi, Poli, Napolitano
Gallicano – Vorno 1-4
GALLICANO: Grassi, Giunta, Lucchesi, Barsotti (Ezzaki S.), Picchi (Kolaj), Brandi, Rocco (Mattiello), Faraglia (Ceccarelli), Fiumicino, Ezzaki M., Franchi (Bertoni). A disp.: Ghelarducci, Particelli, Giorgi, Brogi.
VORNO: Goprini, Lencioni (Pacini), Michelotti, Franceschini, Marchetti, Di Santoro, Pera, Bonfigli (Figliola), Bianconi (Tocchini), Mazsei, Matteoni (Puccetti). A disp.: Anastasio, Gabrielli, Meccariello, Vincenzi
RETI: 15’pt rig., 27’st e 46’st Pera, 19’pt Fiumicino, 40’pt Bianconi
NOTE: Ammoniti Barsotti, Faraglia, Bertoni, Ezzaki M., Lencioni, Bonfigli
Ghivizzano – Pescia 0-1
GHIVIZZANO; Paolinelli, Cortopassi, Boggi, Ghafouri A., Ghiloni M., Babboni, Giannotti, Gonnella (17’pt Pucci, 24’st Islami), El Bassraoui, Bachini, Ghiloni E. A disp.: Tonarelli, Pieri, Marchi, Guidi, Pellegrini, Della Croce. All.: Merciadri.
PESCIA: Fiaschi, Carmignani (13’st Scarselli), D’Agostino, Marzi, Mangianini, Huqi, Biagi, Quilici (35’st Tondi), Salvestrini (26’st De Angelis), Bouhalla, De Nisco. A disp.: Monti, Mazzei, Toni; Forassiepi, Di Giulio, Tomei. All.: Boi
ARBITRO: Murgia di Pisa
RETI: 4’st Marzi
NOTE: Ammoniti Ghiloni M., Pieri, Giannotti, El Bassraouii, Salvestrini, Boihalla, Carmignani, Marzi, Tondi
Molazzana – Pieve Fosciana 0-1
MOLAZZANA: Bolognesi, Catani, Togneri, Muccini, Michelotti, Biagioni L., Piacentini, Bresciani (28’st Tamagnini), Febbrai, Bachini (25’st Bertoncini M.), Micchi (43’st Bosi). A disp.: Guidi, Mariglioni, Daka, Barsanti, Castrucci. All.: Giannecchini
PIEVE FOSCIANA: Labozzetta, Pucci, Bacci, Lombardi, Bonini M., Bonini N. (20’st Orsetti), Brega (23’st Parmigiani), Cristea (31’pt Triti), Ruocco (43’st Bechelli), Grassi, Morelli (43’st Doga). A disp.: Paoli, Micchi, Pardini, Galligani. All.: Zuddas
RETI: 26’st Parmigiani
Morianese – Atletico Castiglione 5-4
MORIANESE: Sargenti, Selmi, Gianneschi, Vitelli, Della Maggiora, Lenci, Spicciani, Bottari, Biagi, Chianese, Lopresto. A disp.: Frateschi, La Rocca, Martinelli, Pellegrini, Giannotti, Galli, Amidei, Landi, Berti. All.: Caselli
ATLETICO CASTIGLIONE: Mariani, Pisani, Raffaelli, Barfucci, Angelini, Mosti, Micchi, Camara, Biggi, Dini, Bertolla. A disp.: Giannecchini, Tardelli, Pieroni, Franchi. All.: Passini
RETI: Spicciani, Biagi 2 (1 rig. Loprestop, Gianneschi, Biggi 2, Camara, Micchi