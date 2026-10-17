Atletico Lucca, cinquina al San Marco Avenza nell’anticipo di Promozione

Atletico Lucca – San Marco Avenza 5-1 ATLETICO LUCCA : Quiriconi, Chelini, Centoni T., Lucchesi (1’st Saquella), Fazzi (22’st Tabarrani), Bellandi, Dettori (14’st Casini), Stefani, Silvano (33’st Capocchi F.), Bacci (22’st Centoni M.), Secchi. A disp.: Calù, Capocchi D., Ferretti, Bonini. All.: Fanucchi SAN MARCO AVENZA : Baldini, Cosentino, Bonuccelli, Bondielli (8’st Michelucci), Gambogi, Granai, Santini (41’pt Arrighi M.), Maurelli, Rivero (3’st Martinelli), Benedetti (14’st Maggi), Bonni (3’st Giacchè). A disp.: Arrighi G., Chiti, Rizzo. All.: Bonini RETI : 16’pt e 17’pt Bacci, 21’pt Secchi, 12’st Silvano, 32’st Martinelli, 48’st Centoni M. NOTE : Ammoniti Bondielli, Benedetti

Un altro successo netto e a valanga, nell’anticipo di campionato, per l’Atletico Lucca, che cala la cinquina all’Henderson al San Marco Avenza.

Gara già decisa nei primi venti minuti o poco più del match dai rossoneri di Fanucchi con la doppietta di Bacci e il gol di Secchi. Nella ripresa i lucchesi mantengono il controllo del match e segnano altre due reti con Silvano e Marco Centoni, intervallate dalla rete della bandiera di Martinelli.