Tutto dalla Promozione alla Seconda Categoria. Pioggia di reti in Prima A: 38 gol in 8 partite

Atletico Lucca – San Marco Avenza 5-1 giocata ieri ATLETICO LUCCA : Quiriconi, Chelini, Centoni T., Lucchesi (1’st Saquella), Fazzi (22’st Tabarrani), Bellandi, Dettori (14’st Casini), Stefani, Silvano (33’st Capocchi F.), Bacci (22’st Centoni M.), Secchi. A disp.: Calù, Capocchi D., Ferretti, Bonini. All.: Fanucchi SAN MARCO AVENZA : Baldini, Cosentino, Bonuccelli, Bondielli (8’st Michelucci), Gambogi, Granai, Santini (41’pt Arrighi M.), Maurelli, Rivero (3’st Martinelli), Benedetti (14’st Maggi), Bonni (3’st Giacchè). A disp.: Arrighi G., Chiti, Rizzo. All.: Bonini RETI : 16’pt e 17’pt Bacci, 21’pt Secchi, 12’st Silvano, 32’st Martinelli, 48’st Centoni M. NOTE: Ammoniti Bondielli, Benedetti

Montignoso – Forte dei Marmi 2015 4-0 AC MONTIGNOSO : Bernardi, Maccabruni (8’pt Giannantoni), Marchini, Del Padrone, Benedini, Vannucci, Ballart (14’st Bologna), Piscopo, Bertuccelli (37’st Lorenzini), Fortunati (29’st Antonelli), Chicchiarelli (35’st Ferrari). A disp.: Baldi, Babboni, Josanu. All.: Antonucci FORTE DEI MARMI 2015 : Calo, Lattanzi (30’st Khalil), Favret, Seriani (6’st Conti), Tofanelli (37’st Lemmetti), Sodini, Gazzoli, Aliboni L., Ceciarini, Centonze (30’st Del Carlo), Sodini (1’st Tabarrani). A disp.: Ghiselli, Matrizi, Fommei, Alberti. All.: Verdi ARBITRO : Trebbi di Pisa (Anello e Chernenkova di Piombino) RETI : 17’pt e 25’st Bertuccelli, 22’pt Piscopo, 23’st Bologna NOTE : Ammoniti Benedini; Giannantoni, Lemmetti, Del Carlo

Calci – Mulazzo 0-1 CALCI 2016 : Mattioli, Colombani, Benvenuti, Gemignani (45’pt Paoletti), Castellacci (15’pt Taccini), Marioni , Sanzo, Ferrari, Di Dario (20’st Accardo), D’Andrea Pisani (35’st Cosci), Pulga. A disp.: Del Torto, Taccini, Giaconi, Gioli, Cosci, Romano, Paoletti, Accardo. All.: Mori MULAZZO : Cacchioli, Manenti, Andrei, Mussi, Dell’Amico L. (31’st Pezzoni), Brizzi, Orlandi (22’st Luccini), Grasselli, Comparini, Vignali, Simonelli (10’st Tavaroni). A disp.: Cibei, Pezzoni, Luccini, Bortolasi, Stroe, Tavaroni, Del Rio. All.: Gigli RETI : 14’pt Dell’Amico L. NOTE : Al 36’st Vignali fallisce un calcio di rigore. Ammoniti Dell’Amico L., Taccini, Marioni, allenatore Mori, Pulga,. Espulso al 26’st Taccini e al 45’st l’allenatore Mori

Chiesina Uzzanese – Corsagna 4-3 CHIESINA : Brizzi, Rosellini (2’st Bandoni), Mazzei, Tardella, Ferrari, Casucci, Spatola, Menchini (17’st Sali), Betti (15’st Quiriconi), Guarisa, Domini (17’st Forcieri). A disp.: Nardi N., Fagni; Gianni, Nardi F. All.: Salvadori CORSAGNA : Del Picchia J, Fanani (38’st Lionetti), Grasseschi (22’st Bertoncini), Buoni, Signorini, Dinucci, Barsanti (1’st Giusti), Tuccori A., Borgia (32’st Ricci), Vitrani (20’st Michetti), Tersigni. A disp.: Petroni, Del Picchia M., Eramnazi, Tuccori E. All.: Piercecchi ARBITRO : Tolaini di Pontedera RETI: 1’pt Barsanti, 24’pt Signorini, 15’st Tersigni, 17’st Ferrari, 22’st Spatola, 30’st Guarisa, 38’st Quiriconi NOTE : Ammoniti Rosellini, Ferrari, Vitrani, Tersigni, Lionetti. Espulso Tuccori A. al 34’pt

Fivizzanese – New Team 4-4 FIVIZZANESE : Scopis, Gentile, Iaropoli (25’st Tonelli), Tognocchi, Forieri Salku A., Carli (7’st Roncara), Bucchioni, Fermi (45’st Tetteh), Costa, Salku B. (38’st Pangallo). A disp.: Andreoli, Domenichelli, Elmazi, Catola, Valentini. All.: Mosti L. NEW TEAM : Laoluna, Sanneh (35’st Salotti), Telloli, Bonaldi, Turri (42’st Giannotti), Leshi, Brugiati, Schievenin, Pellegrinotti, Belluomini (9’st Condè), Catoi (8’st Marchetti, 31’st Fanani). A disp.: Biagiotti, Satti F., Filippi. All.: Terni E. ARBITRO : Palla di Pisa RETI: 3’pt Catoi, 5’pt Brugiati, 18’pt Pellegrinotti, 30’pt e 44’pt rig. Costa, 24’st Forieri, 30’st Roncara, 40’st Turri NOTE : Espulso Brugiati al 44’pt

Torrelaghese – Urbino Taccola 5-5

TORRELAGHESE: Bertini, Baldi, Benedetti, Lampitelli (16’st Orlowski), De Masi, Benassi, Barsotti (12’st Lombardi), Carella, Brega (21’st Saviozzi), Gerini (40’st Bonuccelli), Sereni. A disp.: Lari, Bonuccelli, D’Onofrio, Orlowski, Ratti, Lombardi, Bartoli, Saviozzi, Rossi. All.: Belluomini

URBINO TACCOLA: Malasoma, Fabbrini, Zaccagnini (1’st Antoni), Castellacci, Contini, Bellagamba, Micheletti, Pitti, Baroni (21’pt Guelfi), Aufiero, Arrighi. A disp.: Cocozza, Andreotti, Cateni, Colombini, Cresci, Pardini, Pinna. All.: Ferretti

RETI: 13’pt, 11’st e 30’st Sereni, 31’pt e 5’st Arrighi, 32’pt Brega, 36’pt e 39’st Aufiero, 20’st rig. Gerini, 32’st Guelfi