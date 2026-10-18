Calcio dilettanti|
Tutto dalla Promozione alla Seconda Categoria. Pioggia di reti in Prima A: 38 gol in 8 partite
Corsanico corsaro a Capezzano tiene testa alle avversarie massesi. Atletico Castiglione, Diavoli Neri, Molazzana e Folgor Marlia da tre punti
Dalla Promozione alla Seconda, tutto sulla giornata del calcio dilettanti. Da segnalare la pioggia di gol nel girone A di Prima Categoria: ben 38 in 8 partite.
Promozione
Atletico Lucca – San Marco Avenza 5-1 giocata ieri
ATLETICO LUCCA: Quiriconi, Chelini, Centoni T., Lucchesi (1’st Saquella), Fazzi (22’st Tabarrani), Bellandi, Dettori (14’st Casini), Stefani, Silvano (33’st Capocchi F.), Bacci (22’st Centoni M.), Secchi. A disp.: Calù, Capocchi D., Ferretti, Bonini. All.: Fanucchi
SAN MARCO AVENZA: Baldini, Cosentino, Bonuccelli, Bondielli (8’st Michelucci), Gambogi, Granai, Santini (41’pt Arrighi M.), Maurelli, Rivero (3’st Martinelli), Benedetti (14’st Maggi), Bonni (3’st Giacchè). A disp.: Arrighi G., Chiti, Rizzo. All.: Bonini
RETI: 16’pt e 17’pt Bacci, 21’pt Secchi, 12’st Silvano, 32’st Martinelli, 48’st Centoni M.
NOTE: Ammoniti Bondielli, Benedetti
Montignoso – Forte dei Marmi 2015 4-0
AC MONTIGNOSO: Bernardi, Maccabruni (8’pt Giannantoni), Marchini, Del Padrone, Benedini, Vannucci, Ballart (14’st Bologna), Piscopo, Bertuccelli (37’st Lorenzini), Fortunati (29’st Antonelli), Chicchiarelli (35’st Ferrari). A disp.: Baldi, Babboni, Josanu. All.: Antonucci
FORTE DEI MARMI 2015: Calo, Lattanzi (30’st Khalil), Favret, Seriani (6’st Conti), Tofanelli (37’st Lemmetti), Sodini, Gazzoli, Aliboni L., Ceciarini, Centonze (30’st Del Carlo), Sodini (1’st Tabarrani). A disp.: Ghiselli, Matrizi, Fommei, Alberti. All.: Verdi
ARBITRO: Trebbi di Pisa (Anello e Chernenkova di Piombino)
RETI: 17’pt e 25’st Bertuccelli, 22’pt Piscopo, 23’st Bologna
NOTE: Ammoniti Benedini; Giannantoni, Lemmetti, Del Carlo
Prima Categoria
Calci – Mulazzo 0-1
CALCI 2016: Mattioli, Colombani, Benvenuti, Gemignani (45’pt Paoletti), Castellacci (15’pt Taccini), Marioni , Sanzo, Ferrari, Di Dario (20’st Accardo), D’Andrea Pisani (35’st Cosci), Pulga. A disp.: Del Torto, Taccini, Giaconi, Gioli, Cosci, Romano, Paoletti, Accardo. All.: Mori
MULAZZO: Cacchioli, Manenti, Andrei, Mussi, Dell’Amico L. (31’st Pezzoni), Brizzi, Orlandi (22’st Luccini), Grasselli, Comparini, Vignali, Simonelli (10’st Tavaroni). A disp.: Cibei, Pezzoni, Luccini, Bortolasi, Stroe, Tavaroni, Del Rio. All.: Gigli
RETI: 14’pt Dell’Amico L.
NOTE: Al 36’st Vignali fallisce un calcio di rigore. Ammoniti Dell’Amico L., Taccini, Marioni, allenatore Mori, Pulga,. Espulso al 26’st Taccini e al 45’st l’allenatore Mori
Capezzano Pianore – Corsanico 0-1
CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Dalle Luche, Navari (24’st Sannino), Luporini (39’st Belluomini), Sacchelli, Minichino, Biagini, Pacini M,, Manfredi, Scaranna (1’st Pugliese), Domenici (13’st Pizza). A disp.: Diridoni, Sannino, Lazzareschi, Pizza, Adami; Checchi, Pugliese, Pighini, Belluomini. All.: Coli
CORSANICO: Lippi, Gori (41’st Grosso), D’Agliano, Cortopassi, Lari, Poletti, Frusteri, Lencioni, Da Prato (36’st Marsili), Passaglia (48’st Pucci), Montemagni (23’st Cipollini). A disp.: Mattonai, Checchi, Cipollini, Da Mommio, Giunta, Grosso, Marsili, Pucci, Salini. All.: Mazzei
RETI: 41’pt D’Agliano
NOTE: Espulso Lencioni al 34’pt
Chiesina Uzzanese – Corsagna 4-3
CHIESINA: Brizzi, Rosellini (2’st Bandoni), Mazzei, Tardella, Ferrari, Casucci, Spatola, Menchini (17’st Sali), Betti (15’st Quiriconi), Guarisa, Domini (17’st Forcieri). A disp.: Nardi N., Fagni; Gianni, Nardi F. All.: Salvadori
CORSAGNA: Del Picchia J, Fanani (38’st Lionetti), Grasseschi (22’st Bertoncini), Buoni, Signorini, Dinucci, Barsanti (1’st Giusti), Tuccori A., Borgia (32’st Ricci), Vitrani (20’st Michetti), Tersigni. A disp.: Petroni, Del Picchia M., Eramnazi, Tuccori E. All.: Piercecchi
ARBITRO: Tolaini di Pontedera
RETI: 1’pt Barsanti, 24’pt Signorini, 15’st Tersigni, 17’st Ferrari, 22’st Spatola, 30’st Guarisa, 38’st Quiriconi
NOTE: Ammoniti Rosellini, Ferrari, Vitrani, Tersigni, Lionetti. Espulso Tuccori A. al 34’pt
Capannori – Academy Porcari 1-0
CAPANNORI: Angeli, Battistoni (23’st Giusfredi), Benedetti, Del Carlo, Mini, Petretti Nerici, Zuncheddu, Carlini, Toma (37’st Costalli), Frugoli (44’ pt Pistoresi), Menconi (16’st Martinucci). A disp.: Susulete, Rolla, Mattioli, Biondi. All.: Paoli
ACADEMY PORCARI: Grasso, Franco (15’st Perretta), Casali, Gemignani (15’st Bianchi), Lencioni L., Bozzi, Barsi (37’st Tognetti), Jovani Menichetti, Tortora (15’st Cortesi), Baroncini. A disp.: Morini, Matjani, Lencioni A., Spadavecchia. All.: Cesaretti
ARBITRO: Assirelli di Empoli
RETI: 16’pt Frugoli
NOTE: Ammoniti Battistoni, Martinucci, Lencioni L., Casali.
Fivizzanese – New Team 4-4
FIVIZZANESE: Scopis, Gentile, Iaropoli (25’st Tonelli), Tognocchi, Forieri Salku A., Carli (7’st Roncara), Bucchioni, Fermi (45’st Tetteh), Costa, Salku B. (38’st Pangallo). A disp.: Andreoli, Domenichelli, Elmazi, Catola, Valentini. All.: Mosti L.
NEW TEAM: Laoluna, Sanneh (35’st Salotti), Telloli, Bonaldi, Turri (42’st Giannotti), Leshi, Brugiati, Schievenin, Pellegrinotti, Belluomini (9’st Condè), Catoi (8’st Marchetti, 31’st Fanani). A disp.: Biagiotti, Satti F., Filippi. All.: Terni E.
ARBITRO: Palla di Pisa
RETI: 3’pt Catoi, 5’pt Brugiati, 18’pt Pellegrinotti, 30’pt e 44’pt rig. Costa, 24’st Forieri, 30’st Roncara, 40’st Turri
NOTE: Espulso Brugiati al 44’pt
Marginone 2000 – Montecarlo 1-0
MARGINONE 2000: Lavorini, Bardelli, Perillo (25’st Falcone), Gelli, Calvani, Sapio, Montagnani (25’st Tassi), Foresta, Bonfanti, Stobbia (35’st Mazzoni), Pagnini (25’st Febbe). A disp.: Sidibe,, Marini, Pierotti, Garzi, Proto. All.: Minichilli
MONTECARLO: Agozzino, Fusco, Simi, Goti, Mengali, Biagioni (1’st Lanzilli), Ercolano (1’st Di Giulio), Steffich (30’st Ragghianti), Michelotti, Guastapaglia, Puccini (42’st Rotunno). A disp.: Pavan, Mugnani, Sangregorio, Mei, Lencioni. All.: Matteoni
ARBITRO: Abdulkadir di Empoli
RETI: 22’pt Pagnini
NOTE: Ercolano, Mengali, Simi. Lavorini para un rigore a Mengali al 33’
Romagnano – Piazza 55 6-3
ROMAGNANO: Bigini, Ferrari, Bertonelli, Barbetti, Maestrelli, Youssefi, Lezza, Raffi, Belle, Baldoni, Berti A. A disp.: Lazzarotti, Banti, Marku, Della Bona, Galli, Petrini, Crovi, Meloni, Ricci. All.: Battaglia
PIAZZA AL SERCHIO: Cintolesi, Tortelli M., Haoudi, Bertini, Pangi, Byaze, Rocchiccioli, Galletti, Orsi, Cassettai, Tagliasacchi. A disp.: Rossi, Pietrazzini, Valiensi, Papi, Grandini, Ferri, Lucchesi. All.: Fantoni
RETI: Raffi 2 (1 rig.), Bellè, Youssefi, Berti, Baldoni, Pangi (2 rig.), Valiensi
Torrelaghese – Urbino Taccola 5-5
TORRELAGHESE: Bertini, Baldi, Benedetti, Lampitelli (16’st Orlowski), De Masi, Benassi, Barsotti (12’st Lombardi), Carella, Brega (21’st Saviozzi), Gerini (40’st Bonuccelli), Sereni. A disp.: Lari, Bonuccelli, D’Onofrio, Orlowski, Ratti, Lombardi, Bartoli, Saviozzi, Rossi. All.: Belluomini
URBINO TACCOLA: Malasoma, Fabbrini, Zaccagnini (1’st Antoni), Castellacci, Contini, Bellagamba, Micheletti, Pitti, Baroni (21’pt Guelfi), Aufiero, Arrighi. A disp.: Cocozza, Andreotti, Cateni, Colombini, Cresci, Pardini, Pinna. All.: Ferretti
RETI: 13’pt, 11’st e 30’st Sereni, 31’pt e 5’st Arrighi, 32’pt Brega, 36’pt e 39’st Aufiero, 20’st rig. Gerini, 32’st Guelfi
Seconda Categoria
Girone A
Monzone – San Macario Oltreserchio 1-0
MONZONE: Gaellotti, Taddeucci, Mastorci, Franchini, Marchiò L., Ausili, Lombardini, Menchini, De Cillis, Pezzetti, Michelucci. A disp.: Gavellotti, Cini, Jarju, Marhach, Marchi, Mariotti, Prela, Sarr, Vulcano. All.: Franchini
SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Ferrarini, Mancino, Aureli, Cappelli, Chelini, Pieruccini N., Buchignani, Niccoli F., Kapidani, Dal Poggetto, Bertilacchi. A disp.: Della Bidia, Isaia, Bertolozzi, Carro, Della Bidia S. All.: Raffaelli
RETI: De Cillis
Pontremoli Fc – Massarosa 1-1
PONTREMOLI: Razzoli, Biasci, Cervara, Agnesini, Clementi, Lecchini, De Negri, D’Angelo, Micheli, Cantatore, Berti. A disp.: Beghini, Antolini; Carnesecca, Di Santo, Arrighi; Gadd’Ari, D’Angelo, Granatelli. All.: Bambini
MASSAROSA: Lunardini, Volpe, Simonini, Carmassi, Ricci, Galli, Ghiselli, Misuri, Cheli, Maiorana, Pezzini. A disp.: Luisotti, Dalle Luche, Landucci, Zappelli, Larini M., Fani, Larini C., Bertolucci. Cotza. All.: Misuri
RETI: Agnesini, Ghiselli
Seravezza Fc – Pontasserchio 5-4
SALAVETITIA FC: Pucciarelli, Bresciani, Bianchini, Tonacci, Macchiarini (40’st Pelucchini), Di Clemente (17’st Del Tessa), Landi (27’st Cagnoni), Cardillo, Bobbio, Tedeschi (18’st Baldi Galleni), D’Angina. A disp.: Evangelisti, Mancini, Pucci, Moriconi, Musto.
PONTASSERCHIO: Farnesi, Guarente, Chelotti, Benedettini, Bernardini, Prato, Baldacci D., Baldacci N., Coli, Barletta, Di Pasquale. A disp.: Perretti, Crovetti, Davini, Esono, Boraschi, Scuglia, Longobardi, Poggetti, Perrone.
RETI: 11’pt Di Clemente, 13’pt, 7’st e 35’st Macchiarini, 6’st Baldacci, 13’st e 45’st Di Pasquale, 16’st D’Angina, 33’st Ada Esono
Serricciolo – Valfreddana 0-1
SERRICCIOLO: Ricco, Donati, Costi (20’st Carnaccioli), Gargiulo, Viaggi A., Califfi, Centi (20’st Lazzeroni), Capocaccia (38’st Bernardini), Ghiselli (8’st Mastrini), Lorenzini (35’st Grandetti), Dell’Amico. A disp.: Argilla, Viaggi L., Gilli. All.: Guastini
VALFREDDANA: Mazzotta, Bertoncini, Giuliani (26’st Manga), Di Michele (24’st Nottoli), Venturini, Martinelli, Lazzarini, Marzi, Andreini (30’st Bianchi), Angeli (24’st Sillah), Posarelli. A disp.: Cobbinah, Souane, Burgalassi, Paolinelli. All.: Giusti
RETI: 30’pt Angeli, 46’pt Bertoncini, 8’st Andreini
NOTE: Espulso Gargiulo al 18’st
Girone B
Atletico Castiglione – Cascio 2-0
ATLETICO CASTIGLIONE: Mariani, Nardini (Bertolla), Angelini, Moasti, Monti, Turri (Raffaelli), Camarà, Franchi (Pennucci), Barfucci (Pieroni), Micchi, Biggi. A disp.: Ferrari, Raffaelli, Pisani, Giannecchini Tardelli.
CASCIO: Dekovi, Turrri, Boggi M., Bertelloni (Bonini), Catalini, Pellegrinotti, Martinelli, Tognarelli, Del Sarto, Giulianelli (Abrami), Ianello. A disp.: Ciaffoni, Santoni, Boggi L., Abrami, Binzeschi, Tomei, Bonini, Mori, Scaltritti. All.: Parmigiani
RETI: Bertolla, Micchi
Atletico Penarol – Ghivizzano 2-2
ATLETICO PENAROL: Pallegini, Shehu (14’st Viviani), Santi S., Rubicondo, Poli, Michelini, Bechelli Federico (38’st Napolitano), Bucsa, Bechelli, Francesco, Santi A., Cecchini (14’st Bertogli). A disp.: Sebastiani, Corazza, Milone, Lemmi, Criustofani, Maiorano. All.: Santi D.
GHIVIZZANO: Paolinelli, Giannotti (35’st Della Croce), Marganti (41’st Cortopassi), Ghiloni M., Marchi, Babboni, Bachini, Ghafouri, El Bassraoui, Islami (20’st Pucci), Ghiloni E. A disp.: Tonarelli, Boggi, Pieri, Guidi, Pellegrini E. All.: Merciadri
RETI: 33’pt Poli, 49’pt Bachini, 25’st rig. Santi S., 45’st Marchi
NOTE: Ammoniti Bucsa, Pucci, Ghafouri. Espulso Ghafouri
Borgo a Mozzano – Borgo a Buggiano 0-3
BORGO A MOZZANO: Vrioni, Morganti (18’st Pellegrini G. 2003), Amidei F., Amidei G. (29’st Errachid), Pellegrini G. (1997), Pellicciotti (22’st Angelini), Cariglino (18’st Bianchi), Zhyrukha, Vassalle, Fati, Peranzi (14’st Curumi). A disp.: Pieri, Merusi, Guarino. All.: Bertolacci
BORGO A BUGGIANO: Sorini, Iammelli (21’st Bisanti), Mancino, Monti, Menegazzo, Galli (45’st Casucci), Frediani, (12’st Zingarello F.), Nannini (30’st Baveresi), Diolaiuti, D’Acunti, Zingarello G. (25’st Necciai). A disp.: Pellegrino, Vitelli, Pellegrini M., Agostini. All.: Biagi
RETI: 2’pt Galli, 19’st Diolaiuti, 44’st Casucci
NOTE: Ammoniti Morganti, Vassalle, Curumi. Espulsi Amidei F. e D’Acunti al 31’pt, Vallasse al 16’st, Angelini al 40’st
Diavoli Neri – Gallicano 3-1
DIAVOLI NERI: Regoli, Di Benedetti, Passalacqua, Bedini, Francini, Da Prato, Nikolli, Pagani, Alberti, Tragni, Orrico. A disp.: Vanni, Magazzini, Rocchiccioli, Giannotti, Torriani, Malatesta, Fontanini, Iacopi. All.: Biagioni
GALLICANO: Grassi, Giorgi, Lucchesi, Barsotti, Kolaj, Picchi, Rocco, Faraglia, Fiumicino, Ezzaki, Giunta
All: Davini
RETI: Autogol, Di Benedetti, Tragni, Picchi
Pescia – Morianese 6-0
PESCIA: Fiaschi, Carmignani, D’Agostino, Marzi, Mangiantini, Huqi, Biagi, Quilici, Salvestrini, Bouhalla, De Nisco. A disp.: Monti, Scarselli, Rinaldini, Alessiani, Tomei, Di Giulio, Forassiepi, Tondi, De Angelis.
MORIANESE: Sargenti, Selmi, Gianneschi, Vitelli, Della Maggiora, Lenci, Spicciani, Bottari, Biagi, Chianese, Lopresto. A disp.: Frateschi, La Rocca, Martinelli, Roberti, Pellegrini, Giannotti, Amidei, Galli, Landi. All.: Maiali
RETI: De Nisco, Bouhalla, Salvestrini, Carmignani, De Angeli, Marzi
Pieve Fosciana – Atletico Marginone 2-4
PIEVE FOSCIANA: Labozzetta, Pucci, Bacci F., Lombardi, Bonini M., Bonini N., Brega, Parmigiani, Ruocco, Grassi, Morelli. A disp.: Paoli, Micchi, Bacci G., Pardini, Doga, Triti, Bechelli, Orsetti, Hudu. All.: Zuddas
ATLETICO MARGINONE: Guidotti, Romiti, Astete, Venturini, Tognotti, Rosati, Kishta D., Vaiani, Cullhaj, Franceschi, Giometti. A disp.: Sisma, Conte P., Antoni, Carrara, Sarracino, Papagna, Coviello, Kishta K., Pacini. All.: Carruezzo
RETI: 16’pt rig. e 5’st Rosati, 22’pt Brega, 35’pt Grassi, 14’st Tognotti, 35’st Venturini
Staffoli – Folgor Marlia 0-2
STAFFOLI: Bagnoli, Palma, Riccomi (55’ Testai), Arrighini, Filieri (91’ Montagnani), Pieroni, Forconi (81’ Meta), Meropini, Susini, Pieracci, Karaj (60’ Shima. A disp.: Mannucci, Cei, Gagliardi. All.: Brugnano
FOLGOR MARLIA: Cantini, Battistoni, Stefani (73’ Neri), Celli, Doroni, Pelletti, Sarti (60’ Del Barba), Nesimi, Silvestrini (70’ Coli), Bertellotti (66’ Giorgi), Cortopassi (91’ Masetti). A disp.: Caselli. All.: Barsocchi
ARBITRO: Bitozzi di Pisa
RETI: 40’pt rig. Bertellotti, 35’st Del Barba
NOTE: Ammoniti Doroni, Stefani
Vorno – Molazzana 0-1
VORNO: Gorini, Lencioni, Michelotti, Franceschini, Marchetti, Tocchini, Pera, Bonfigli, Bianconi, Mazzei, Matteoni. A disp.: Anastasio, Gabriell i, Di Santoro, Figliola, Meccariello, Vincenzi, Puccetti, Panattoni, Pacini.
MOLAZZANA: Bolognesi, Catani, Togneri, Daka, Michelotti, Biagioni L., Bachini, Bresciani, , Piacentini, Bertoncini Mattia, Bosi. A disp.: Barsanti, Biagioni A, Muccini, Castrucci, Guidi, Micchi, Tamagnini, Febbrai.
RETI: Piacentini