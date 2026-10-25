Calcio dilettanti, tutto sulla giornata. In Promozione il big match al Forte, pari Atletico Lucca
Un soprendente Corsanico comanda in Prima, fuori casa vince solo il Capannori. In Seconda Molazzana e Morianese tengono il passo
Dalla Promozione alla Seconda, ecco come è andata la giornata di campionato.
Promozione
Forte dei Marmi 2015 – Carrarese Giovani 1-0
FORTE DEI MARMI 2015: Ghiselli, Lattanzi, Favret, Conti, Tofanelli, Sodini F., Gazzoli (31’st Sodini N.), Aliboni L., Ceciarini (16’st Khalil), Del Carlo, Tabarrani (19’st Centonze). A disp.: Calò, Vitaggio, Lemmetti, Matellini, Fommei, Alberti. All.: Verdi
CARRARESE GIOVANI: Tognoni, Bongiorni, Zambarda, Papi (13’st Agyei), Bocchia, Zuccarelli (1’st Cucurnia), Monaco, Da Pozzo, Dell’Amico T. (1’st Bruzzi), Della Pina (31’st Mattei), Vatteroni (1’st Canesi). A disp.: Biancardi, Boncim Iardella, Ginesini. All.: Moriani.
ARBITRO: Cicconofri di Empoli (Sanzò di Lucca e Russo di Piombino)
RETI: 17’pt Ceciarini
NOTE: Ammoniti Gazzoli, Aliboni, Zambarda, Bocchia. Espulso Cucurnia
Luco – Atletico Lucca 1-1
LUCO: Soccodato, Bini, Chiariello, Arias, Abazi (32’st Gianassi), Buzzigoli, Aiello, Rafanelli, Cirasella (13’st Raimondi), Bartolozzi (45’st Tysak), Becucci. A disp.: Becchi, Ciari, Pecori, De Simone, Giani, Lemmi. All.: Privitera
ATLETICO LUCCA: Quiriconi, Chelini, Centoni T. (13’st Saquella), Lucchesi, Fazzi, Bellandi, Dettori (27’st Casini), Stefani, Silvano (27’st Dal Poggetto), Bacci (38’st Centoni M.), Secchi. A disp.: Calu, Capocchi, Ferretti, Tabarrani, Capocchi. All.: Fanucchi.
RETI: 31’pt Lucchesi, 31’st Buzzigoli
NOTE: Ammoniti Arias Arango, Centoni T., Casini
Prima Categoria
Academy Porcari – Marginone 2000 3-1
ACADEMY PORCARI: Grasso, Barsi (44’st Tognetti), Casali, Perretta, Bozzi, Lencioni L., Menichetti, Jovani (25’st Matjani), Baroncini (24’st Cortesi), Tortora (13’st Gemignani), Bianchi (45’st Franco). A disp.: Morini, Lencioni A. All.: Cesaretti.
MARGINONE 2000: Lavorini, Bardelli, Perillo (31’st Napolitano), Gelli, Calvani (18’st Mazzoni), Sapio, Montagnani (40’pt Bonfanti), Foresta, Tassi (8’st Falcone), Stobbia (24’st Proto), Pagnini. A disp.: Sidibe, Pierotti, Garzi, Febbe. All.: Minichilli
ARBITRO: Farnesi di Viareggio
RETI: 36’pt Bianchi, 21’st Baroncini, 29’st Bonfanti, 39’st Matjani
NOTE: Amminiti Perretti, Calvani
Corsagna – Calci 1-0
CORSAGNA: Del Picchia J., Giusti (30’st Del Picchia M.), Grasseschi, Buoni (17’st Barsanti), Signorini, Dinucci, Ricci (37’st Fanani), Michetti, Borgia, Tuccori E., Tersigni (44’st Bertoncini). A disp.: Petroni, Lucchesi, Doroni, Battaglini, Giusfredi. All.: Piercecchi
CALCI: Giaconi, Benvenuti, Pulga, Colombini, Castellacci, Marioni, Sanzo, Ferrari, Di Dario, D’Andrea (28’st Cosci), Paoletti (20’st Paperini). A disp.: De Leonardis, Del Torto, Di Bernardino, Romano, Giuli, Salvatorini.
RETI: 32’st Tersigni
NOTE: Ammoniti Signorini, Del Picchia M., Marioni
Corsanico – Chiesina Uzzanese 1-0
CORSANICO: Lippi, Gori (32’st Salini), D’Agliano, Cortopassi, Grosso, Frusteri (38’st Giunta), Cipollini, Da Prato, Passaglia, Montemagni (25’st Marsili). A disp.: Mattonai, Checchi, Da Mommio, Ghio, Pardini, Pucci. All.: Mazzei
CHIESINA UZZANESE: Brizzi, Ferrari, Mazzei, Tardella (40’st Fagni), Moncini, Bandoni, Sali (16’st Domini), Menchini (3’st Rosellini), Betti (16’st Quiriconi), Guarisa, Forcieri (23’st Casucci). A disp.: Remaschi, Gianni, Pacini, Nardi. All.: Salvadori
RETI: 4’pt Da Prato
NOTE: Ammoniti Gori, Moncini, Lari, Grosso, Frusteri, Cipollini, Salini
Urbino Taccola – Capannori 0-1
URBINO TACCOLA: Malasoma, Franchi, Fabbrini, Castellacci, Contini, Bellagamba, Pinna (17’st Pitti), Micheletti (25’st Cresci), Guelfi (33’st Antoni), Aufiero, Arrighi. A disp.: Cocozza, Andreotti, Cateni, Colombini, Pardini, Zaccagnini. All.: Ferretti
CAPANNORI: Angeli, Battistoni, Benedetti (40’st Rolla), Mini, Fanani, Petretti, Zuncheddu (1’st Carlini), Martinuccu, Pistoresi, Meconi (35’st Biondi), Toma (15’st Costagli). A disp.: Susulete, Del Carlo. All.: Paoli
ARBITRO: Erriquez di Firenze
RETI: 29’pt rig. Costagli
NOTE: Ammoniti Zuncheddu
Mulazzo – Capezzano Pianore 1-1
MULAZZO: Cacchioli, Manenti, Andrei, Mussi, Dell’Amico L, Orlandi (28’st Tavaroni), Grasselli, Brizzi (45’st Pezzoni), Comparini, Vignali, Simonelli (30’st Bortolasi). A disp.: Cibei, Luccini, Dell’Amico F., Salvi, Del Rio, Neri. All.: Chelotti
CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Dalle Luche, Navari (31’st Sannino), Luporini, Sacchelli, Minichino, Biagini, Pacini M., Manfredi (45’st Checchi), Pugliese (12’st Barsotti), Adami (28’st Pizza). A disp.: Diridoni, Lazzareschi, Belluomini, Neri L., Pighini. All.: Coli
ARBITRO: Macelloni di Pontedera
RETI: 41’st rig. Manfredi, 45’st Grasselli
NOTE: Ammoniti Andrei, Biagini, Pacini M.
New Team – Romagnano 3-2
NEW TEAM: Laoluna, Sanneh, Telloli, Bonaldi, Turri, Leshi (1’st Biagiotti), Belluomini (20’st Marchetti), Schievenin, Pellegrinotti (46’st Giannotti), Satti F. (25’st Catoi), Condè (40’st Fanani). A disp.: Salotti, Tognetti. All.: Terni.
ROMAGNANO: Bigini, Berti, Ferrari (38’st Ricci), Marku, Barbetti (38’st Costantini), Maestrelli, Youssefi, Lezza (45’st Galli), Raffi, Bellè (15’st Crovi), Baldini (25’st Della Bona). A disp.: Lazzarotti, Banti. All.: Battaglia
RETI: 2’pt Barbetti, 20’pt e 21’st Condè, 25’pt lezza, 15’st rig. Satti F.
Piazza – Montecarlo 2-0
PIAZZA 55: Cintolesi, Pietrazzini, Haoudi (45’st Papi), Valiensi (26’st Galletti), Tortelli, Bertini, Rocchiccioli, Byaze, Kovalenko (20’st Orsi), Cassettai A., Lucchesi. A disp.: Rossi, Pangi, Tagliasacchi, Grandini.
MONTECARLO: Agozzino, Ercolano (13’st Ragghianti), Lanzilli, Sangregorio, Guastapaglia (13’st Michelotti), Simi (22’st Pavan), Puccini, Goti, Mengali, Rotunno, Biagioni. Mei, Pagni, Di Giulio, Carpita, Lencioni. All.: Matteoni
RETI: Haoudi, Pietrazzini
Torrelaghese – Fivizzanese 2-0
TORRELAGHESE: Bertini, Baldi (43’st Ratti), Bonuccelli F., Lampitelli, De Masi, D’Onofrio, Carella, Grossi (32’st Orlowski), Brega, Sereni (34’st Lombardi), Saviozzi (38’st Rossi). A disp.: Lari, Lombardi, Orlowski, Ratti, Rossi, Bartoli, Saetta, Bonuccelli E., Martinelli. All.: Belluomini
FIVIZZANESE: Scopis, Gentile, Iaropoli, Tognocchi, Forieri, Salku A., Carli (5’st Roncara), Bucchioni, Tonelli (10’st Fermi), Costa, Salku B, A disp.: Andreoli, Pangallo, Domenichelli, Tetteh, Elmazi, Catola, Valentini. All.: Mosti
RETI: 31’pt Saviozzi, 6’st Brega
Seconda Categoria
Girone A
Massarosa – Vallizeri 4-2
MASSAROSA: Lunardini, Dalle Luche, Zappelli, Carmassi, Ricci, Galli, Ghiselli, Misuri, Cheli, Maiorana, Pezzini. A disp.: Luisotti, Bertolucci, Marcucci, Larini M., Bartoli, Fani, Landucci, Cotza, Larini C. All.: Misuri
VALLIZERI: Gavellotti, Martinelli, Giromini, Es Sahraoui M., Filippi A., Conti, Es Sahraoui J., Giubbani, Ginesi, Bellotti, Occhipinti. A disp.: Santoni, Coppola, Gussoni, Bregasi, Cham, Filippi G., Menchini. All.: Magnani
RETI: 27’pt Misuri, 28’pt Giubbani, 35’pt Filippi A., 5’st Cheli, 21’st Fani, 30’st Larini C.
San Macario Oltreserchio – Villafranchese 0-2
SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia T., Buchignani, Aureli (Mancino), Cappelli, Chelini (Bertolozzi), Pieruccini N., Kapidani (Della Bidia S.), Niccoli F., Romanini, Dal Poggetto (Carro), Bertilacchi. A disp.: Ferrarini, Panconi, Celanti. All.: Raffaelli
VILLAFRANCHESE: Santini, Casciari, Giusti, Caroli, Mandaliti, Ciuffani, Ortelli, Vegnuiti, Trevisan, Vicari, Gaddari. A disp.: Liccia, Malatesta, Branca, Conedera, Biancari, Formentini, Coduri, Barabino.
RETI: Gaddari, Conedera
Serricciolo – Monzone 1-1
SERRICCIOLO: Riccò, Carnaccioli (10’st Guelfi), Donati (25’st Califfi), Costi, Melis, Capocaccia (32’st Bernardini), Pifferi, Viaggi, Guastini (18’st Volpicelli), Dell’Amico, Centi (43’st Gilli). A disp.: Argilla, Lucchini, Giuliotti, Ebano. All.: Guastini
MONZONE: Gavelotti, Cini (39’st Vulcano), De Cillis, Marchi (38’st Mahrach), Ausili, Marchiò, Mastorci, Michelucci, Moisè, Taddeucci (21’st Pezzetti), Bonini (7’st Lombardini). A disp.: Jarju, Mariotti, Menchini, Prela, Touray. All.: Franchini
RETI: 3’pt aut., 37’pt Dell’Amico
NOTE: Ammoniti Viaggi, Dell’Amico, Mastorci, Marchi, Cini, Ausli, Mahrach. Espulso Moisè al 24’pt
Valfreddana – Seravezza Fc 1-3
VALFREDDANA: Mazzotta, Bertoncini, Giuliani, Lazzarini, Venturini, Martinelli (1’st Burgalassi), Nottoli (25’st Sillah), Marzi, Andreini (1’st Manga), Angeli (41’st Bianchi), Posarelli. A disp.: Cobbinah, Di Michele, Babieri, Paolinelli, Romano. All.: Giusti
SERAVEZZA FC: Ceragioli, Bresciani, Bianchini (23’st Cagnoni), Tonacci, Macchiarini (23’st Moriconi), Di Clemente (23’st Pelucchini), Landi, Cardillo, Bobbio, Tedeschi, D’Angina. A disp.: Pucciarelli, Mancini, Del Tessa, Pucci, Musto, Baldi Galleni. All.: Grassi
RETI: 9’pt Cardillo, 12’pt Bertoncini, 33’pt Di Clemente, 37’pt Bresciani
NOTE: Espulso Pelucchini al 47’st. Ammoniti Posarelli, Manga, Di Clemente
Girone B
Atletico Marginone – Pescia 2-4
ATLETICO MARGINONE: Guidotti, Antoni, Giometti, Romiti, Astete, Cullhaj, Franceschi, Venturini, Kishta K., Rosati, Tognotti. A disp.: Carrara, Sisma, Santelli; Vaiani, Pspagna, Pacini, Kistha D., Conte, Coviello. All.: Carruezzo
PESCIA: Fiaschi, Carmignani, D’Agostino, Marzi, Mangiantini, Scarselli, Biagi, Quilici, Salvestrini, Bouhalla, De Nisco. A disp.: Monti, Scarselli, Rinalsini, Alessiani, Forassiepi, Di Giulio, Tomei, Tondi, De Angelis. All.: Boi
RETI: 42’pt Antoni, 49’pt, 54’pt e 40’st Bouhalla, 20’st Tognotti, 37’st De Nisco
Borgo a Buggiano – Molazzana 0-2
BORGO A BUGGIANO: Sorini, Bisanti (39’st Benedetti), Mancino (30’st Vitelli), Monti, Menegazzo, Zingarello F., Iammelli, Nannini (15’st Necciai), Tonwe (6’st Agostini), Lera, Diolaiuti (28’st Zingarello G.). A disp.: Pellegrino, Baveresi, Galli, Frediani. All.: Biagi
MOLAZZANA: Bolognesi, Catani, Togneri, Sarti, Michelotti, Biagioni, Bachini (9’st Bertoncini), Bresciani (31’st Marigliani), Febbrai (36’st Muccini), Piacentini, Micchi (20’st Tamagnini). A disp.: Barsanti, Angelini, Castrucci, Daka. All.: Giannecchini
ARBITRO: Murgia di Pisa
RETI: 4’pt Febbrai, 42’st Bertoncini
Cascio – Vorno 0-4
CASCIO: Dekovi, Bonini, Turri, Bertelloni, Catalini, Santoni, Abrami, Tognarelli, Del Sarto, Martinelli, Ianello. A disp.: Ciaffoni, Pellegrinotti, Boggi M., Boggi L., Binzeschi, Tomei, Scaltritti, Cecchi, Mori. All.: Parmigiani
VORNO: Gorini,, Lencioni, Michelotti, Franceschini, Marchetti, Di Santoro, Pera, Bonfigli, Bianconi, Mazzei, Matteoni. A disp.: Menichetti, Gabrielli, Tocchini, Figliola, Meccariello, Vincenzi, Puccetti, Cumani, Panattoni. All.: Tommei
RETI: Bianconi, Pera 2, Matteoni
Folgor Marlia – Atletico Castiglione 0-0
FOLGOR MARLIA: Cantini, Battistoni, Stefani, Celli, Doroni, Pelletti, Sarti, Nesimi, Silvestrini, Bertellotti, Cortopassi. A disp.: Malaspina, Amato, Coli, Del Barba, Giorgi, Masetti, Neri. All.: Barsocchi
ATLETICO CASTIGLIONE: Mariani, Nardini (Dini), Raffaelli, Barfucci, Monti, Mosti, Pennucci (Bertolla), Camara, Biggi, Franchi (Pieroni), Micchi (Turri). A disp.: Giannecchini, Tardelli, Pisani.
NOTE: Folgor Marlia fallisce un calcio di rigore
Gallicano – Pieve Fosciana 3-1
GALLICANO: Grassi, Brandi, Lucchesi, Barsotti (46’st Ceccarelli), Kolaj, Picchi, Rocco (37’st Lahrchim), Faraglia, Fiumicino (35’st Ezzaki), Ezzaki, Giunta G. A disp.: Gogorici, Mattiello, Giorgi, Particelli, Franchi, Bertoli. All.: Davini
PIEVE FOSCIANA: Labozzetta, Pucci, Bacci F., Bechelli, Bonini M., Parmigiani, Brega, Bonini N. (9’st Bacci G.), Pardini (9’st Cristea), Ruocco (26’st Doga), Morelli. A disp.: Paoli, Galligani, Lombardi, Triti,Orsetti, Hudu. All.: Zuddas
RETI: 34’pt Giunta, 38’pt Morelli, 1’st Lucchese, 17’st Fiumicino
NOTE: Ammoniti Bonini N, Pucci, Bonini M., Picchi, Barsotti, Brandi. Espulsi Bonini M. al 38’st, Bacci F. e Bertoli al 40’st, Ezzaki al 42’st
Ghivizzano – Borgo a Mozzano 3-1
GHIVIZZANO: Tonarelli, Cortopassi (24’st Della Croce), Marganti, Ghiloni M. (35’st Guidi), Boggi, Marchi, Bachini, Babboni, El Bassraoui, Islami (19’st Pucci), Ghiloni E. (44’st Ori). A disp.: Paolinelli, Pellegrini, Giannotti, Pieri. All.: Merciadri
BORGO A MOZZANO: Vrioni, Morganti (35’st Amidei), Peranzi, Pellicciotti (1’st Merusi), Pellegrini G. 1997, Fede, Curumi, Zhyrukha, Cariglino (24’st Errachid), Fati, Guarino (1’st Pellegrini G. 2003). A disp.: Pieri, Betti, Bianchi, Capoku. All.: Bertolacci
ARBITRO: Elezi di Lucca
RETI: 21’pt El Bassraoui, 6’st Fati, 10’st Islami, 19’st Babboni
NOTE: Ammoniti Cortopassio, Boggio, Zhyrukha, Morgani, Fede, Fati. Espulso Fede al 45’st
Morianese – Diavoli Neri 2-0
MORIANESE: Frateschi, Selmi, Gianneschi A., Roberti, Pellegrini, Della Maggiora. Chianese, Giannotti, Biagi, Amidei, Vitelli. A disp.: Sargenti, La Rocca, Bertuccelli, Martinelli, Berrettini; Galli, Busembai, Lopresto, Landi.
DIAVOLI NERI: Regoli, Magazzini, Passalacqua, Pagani, Francini, Da Prato, Di Benedetti, Malatesta, Alberti, Tragni, Bedini. A disp.: Vanni, Nikolli, Rocchiccioli, Orrico, Torriani, Fontanini.
RETI: 33’pt Biagi, 26’st Bertuccelli
Staffoli – Atletico Penarol 4-0
STAFFOLI: Bagnoli, Palma (20’st Gagliardi), Forconi, Riccomi, Filieri, Pieroni (34’pt Testai), Arrighini, Meropini, Susini (30’st Meta), Pieracci (35’st Karaj), Cantini (23’st Shima). A disp.: Mannucci, Cei, Anichini
All.: Brugnano
ATLETICO PENAROL: Pellegrini, Rubicondo, Santi S., Poli, Viviani (12’st Bechelli Fra.), Rocchiccioli, Bechelli Fed., Bucsa (27’st Maiorano), Cecchini (20’st Bertogli), Santi A., Shehu (28’st Bachini). A disp.: Sebastiani, Lemmi, Milone, Michelini, Donini. All.: Santi
ARBITRO: Maccioni di Viareggio
RETI: 1’pt, 4’pt e 35’pt Pieracci, 19’pt Cantini
NOTE: Ammoniti Palma, Rubicondo, Santi A., Lemmi