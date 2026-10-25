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Calcio dilettanti, tutto sulla giornata. In Promozione il big match al Forte, pari Atletico Lucca

25 ottobre 2026 | 18:04
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di Redazione

Redazione

Calcio dilettanti, tutto sulla giornata. In Promozione il big match al Forte, pari Atletico Lucca

Un soprendente Corsanico comanda in Prima, fuori casa vince solo il Capannori. In Seconda Molazzana e Morianese tengono il passo

Dalla Promozione alla Seconda, ecco come è andata la giornata di campionato.

Promozione

Forte dei Marmi 2015 – Carrarese Giovani 1-0
FORTE DEI MARMI 2015: Ghiselli, Lattanzi, Favret, Conti, Tofanelli, Sodini F., Gazzoli (31’st Sodini N.), Aliboni L., Ceciarini (16’st Khalil), Del Carlo, Tabarrani (19’st Centonze). A disp.: Calò, Vitaggio, Lemmetti, Matellini, Fommei, Alberti. All.: Verdi
CARRARESE GIOVANI: Tognoni, Bongiorni, Zambarda, Papi (13’st Agyei), Bocchia, Zuccarelli (1’st Cucurnia), Monaco, Da Pozzo, Dell’Amico T. (1’st Bruzzi), Della Pina (31’st Mattei), Vatteroni (1’st Canesi). A disp.: Biancardi, Boncim Iardella, Ginesini. All.: Moriani.
ARBITRO: Cicconofri di Empoli (Sanzò di Lucca e Russo di Piombino)
RETI: 17’pt Ceciarini
NOTE: Ammoniti Gazzoli, Aliboni, Zambarda, Bocchia. Espulso Cucurnia

Luco – Atletico Lucca 1-1
LUCO: Soccodato, Bini, Chiariello, Arias, Abazi (32’st Gianassi), Buzzigoli, Aiello, Rafanelli, Cirasella (13’st Raimondi), Bartolozzi (45’st Tysak), Becucci. A disp.: Becchi, Ciari, Pecori, De Simone, Giani, Lemmi. All.: Privitera
ATLETICO LUCCA: Quiriconi, Chelini, Centoni T. (13’st Saquella), Lucchesi, Fazzi, Bellandi, Dettori (27’st Casini), Stefani, Silvano (27’st Dal Poggetto), Bacci (38’st Centoni M.), Secchi. A disp.: Calu, Capocchi, Ferretti, Tabarrani, Capocchi. All.: Fanucchi.
RETI: 31’pt Lucchesi, 31’st Buzzigoli
NOTE: Ammoniti Arias Arango, Centoni T., Casini

Prima Categoria

Academy Porcari – Marginone 2000 3-1
ACADEMY PORCARI: Grasso, Barsi (44’st Tognetti), Casali, Perretta, Bozzi, Lencioni L., Menichetti, Jovani (25’st Matjani), Baroncini (24’st Cortesi), Tortora (13’st Gemignani), Bianchi (45’st Franco). A disp.: Morini, Lencioni A. All.: Cesaretti.
MARGINONE 2000: Lavorini, Bardelli, Perillo (31’st Napolitano), Gelli, Calvani (18’st Mazzoni), Sapio, Montagnani (40’pt Bonfanti), Foresta, Tassi (8’st Falcone), Stobbia (24’st Proto), Pagnini. A disp.: Sidibe, Pierotti, Garzi, Febbe. All.: Minichilli
ARBITRO: Farnesi di Viareggio
RETI: 36’pt Bianchi, 21’st Baroncini, 29’st Bonfanti, 39’st Matjani
NOTE: Amminiti Perretti, Calvani

Corsagna – Calci 1-0
CORSAGNA: Del Picchia J., Giusti (30’st Del Picchia M.), Grasseschi, Buoni (17’st Barsanti), Signorini, Dinucci, Ricci (37’st Fanani), Michetti, Borgia, Tuccori E., Tersigni (44’st Bertoncini). A disp.: Petroni, Lucchesi, Doroni, Battaglini, Giusfredi. All.: Piercecchi
CALCI: Giaconi, Benvenuti, Pulga, Colombini, Castellacci, Marioni, Sanzo, Ferrari, Di Dario, D’Andrea (28’st Cosci), Paoletti (20’st Paperini). A disp.: De Leonardis, Del Torto, Di Bernardino, Romano, Giuli, Salvatorini.
RETI: 32’st Tersigni
NOTE: Ammoniti Signorini, Del Picchia M., Marioni

Corsanico – Chiesina Uzzanese 1-0
CORSANICO: Lippi, Gori (32’st Salini), D’Agliano, Cortopassi, Grosso, Frusteri (38’st Giunta), Cipollini, Da Prato, Passaglia, Montemagni (25’st Marsili). A disp.: Mattonai, Checchi, Da Mommio, Ghio, Pardini, Pucci. All.: Mazzei
CHIESINA UZZANESE: Brizzi, Ferrari, Mazzei, Tardella (40’st Fagni), Moncini, Bandoni, Sali (16’st Domini), Menchini (3’st Rosellini), Betti (16’st Quiriconi), Guarisa, Forcieri (23’st Casucci). A disp.: Remaschi, Gianni, Pacini, Nardi. All.: Salvadori
RETI: 4’pt Da Prato
NOTE: Ammoniti Gori, Moncini, Lari, Grosso, Frusteri, Cipollini, Salini

Urbino Taccola – Capannori 0-1
URBINO TACCOLA: Malasoma, Franchi, Fabbrini, Castellacci, Contini, Bellagamba, Pinna (17’st Pitti), Micheletti (25’st Cresci), Guelfi (33’st Antoni), Aufiero, Arrighi. A disp.: Cocozza, Andreotti, Cateni, Colombini, Pardini, Zaccagnini. All.: Ferretti
CAPANNORI: Angeli, Battistoni, Benedetti (40’st Rolla), Mini, Fanani, Petretti, Zuncheddu (1’st Carlini), Martinuccu, Pistoresi, Meconi (35’st Biondi), Toma (15’st Costagli). A disp.: Susulete, Del Carlo. All.: Paoli
ARBITRO: Erriquez di Firenze
RETI: 29’pt rig. Costagli
NOTE: Ammoniti Zuncheddu

Mulazzo – Capezzano Pianore 1-1
MULAZZO: Cacchioli, Manenti, Andrei, Mussi, Dell’Amico L, Orlandi (28’st Tavaroni), Grasselli, Brizzi (45’st Pezzoni), Comparini, Vignali, Simonelli (30’st Bortolasi). A disp.: Cibei, Luccini, Dell’Amico F., Salvi, Del Rio, Neri. All.: Chelotti
CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Dalle Luche, Navari (31’st Sannino), Luporini, Sacchelli, Minichino, Biagini, Pacini M., Manfredi (45’st Checchi), Pugliese (12’st Barsotti), Adami (28’st Pizza). A disp.: Diridoni, Lazzareschi, Belluomini, Neri L., Pighini. All.: Coli
ARBITRO: Macelloni di Pontedera
RETI: 41’st rig. Manfredi, 45’st Grasselli
NOTE: Ammoniti Andrei, Biagini, Pacini M.

New Team – Romagnano 3-2
NEW TEAM: Laoluna, Sanneh, Telloli, Bonaldi, Turri, Leshi (1’st Biagiotti), Belluomini (20’st Marchetti), Schievenin, Pellegrinotti (46’st Giannotti), Satti F. (25’st Catoi), Condè (40’st Fanani). A disp.: Salotti, Tognetti. All.: Terni.
ROMAGNANO: Bigini, Berti, Ferrari (38’st Ricci), Marku, Barbetti (38’st Costantini), Maestrelli, Youssefi, Lezza (45’st Galli), Raffi, Bellè (15’st Crovi), Baldini (25’st Della Bona). A disp.: Lazzarotti, Banti. All.: Battaglia
RETI: 2’pt Barbetti, 20’pt e 21’st Condè, 25’pt lezza, 15’st rig. Satti F.

Piazza – Montecarlo 2-0
PIAZZA 55: Cintolesi, Pietrazzini, Haoudi (45’st Papi), Valiensi (26’st Galletti), Tortelli, Bertini, Rocchiccioli, Byaze, Kovalenko (20’st Orsi), Cassettai A., Lucchesi. A disp.: Rossi, Pangi, Tagliasacchi, Grandini.
MONTECARLO: Agozzino, Ercolano (13’st Ragghianti), Lanzilli, Sangregorio, Guastapaglia (13’st Michelotti), Simi (22’st Pavan), Puccini, Goti, Mengali, Rotunno, Biagioni. Mei, Pagni, Di Giulio, Carpita, Lencioni. All.: Matteoni
RETI: Haoudi, Pietrazzini

Torrelaghese – Fivizzanese 2-0
TORRELAGHESE: Bertini, Baldi (43’st Ratti), Bonuccelli F., Lampitelli, De Masi, D’Onofrio, Carella, Grossi (32’st Orlowski), Brega, Sereni (34’st Lombardi), Saviozzi (38’st Rossi). A disp.: Lari, Lombardi, Orlowski, Ratti, Rossi, Bartoli, Saetta, Bonuccelli E., Martinelli. All.: Belluomini
FIVIZZANESE: Scopis, Gentile, Iaropoli, Tognocchi, Forieri, Salku A., Carli (5’st Roncara), Bucchioni, Tonelli (10’st Fermi), Costa, Salku B, A disp.: Andreoli, Pangallo, Domenichelli, Tetteh, Elmazi, Catola, Valentini. All.: Mosti
RETI: 31’pt Saviozzi, 6’st Brega

Seconda Categoria

Girone A
Massarosa – Vallizeri 4-2
MASSAROSA: Lunardini, Dalle Luche, Zappelli, Carmassi, Ricci, Galli, Ghiselli, Misuri, Cheli, Maiorana, Pezzini. A disp.: Luisotti, Bertolucci, Marcucci, Larini M., Bartoli, Fani, Landucci, Cotza, Larini C. All.: Misuri
VALLIZERI: Gavellotti, Martinelli, Giromini, Es Sahraoui M., Filippi A., Conti, Es Sahraoui J., Giubbani, Ginesi, Bellotti, Occhipinti. A disp.: Santoni, Coppola, Gussoni, Bregasi, Cham, Filippi G., Menchini. All.: Magnani
RETI: 27’pt Misuri, 28’pt Giubbani, 35’pt Filippi A., 5’st Cheli, 21’st Fani, 30’st Larini C.

San Macario Oltreserchio – Villafranchese 0-2
SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia T., Buchignani, Aureli (Mancino), Cappelli, Chelini (Bertolozzi), Pieruccini N., Kapidani (Della Bidia S.), Niccoli F., Romanini, Dal Poggetto (Carro), Bertilacchi. A disp.: Ferrarini, Panconi, Celanti. All.: Raffaelli
VILLAFRANCHESE: Santini, Casciari, Giusti, Caroli, Mandaliti, Ciuffani, Ortelli, Vegnuiti, Trevisan, Vicari, Gaddari. A disp.: Liccia, Malatesta, Branca, Conedera, Biancari, Formentini, Coduri, Barabino.
RETI: Gaddari, Conedera

Serricciolo – Monzone 1-1
SERRICCIOLO: Riccò, Carnaccioli (10’st Guelfi), Donati (25’st Califfi), Costi, Melis, Capocaccia (32’st Bernardini), Pifferi, Viaggi, Guastini (18’st Volpicelli), Dell’Amico, Centi (43’st Gilli). A disp.: Argilla, Lucchini, Giuliotti, Ebano. All.: Guastini
MONZONE: Gavelotti, Cini (39’st Vulcano), De Cillis, Marchi (38’st Mahrach), Ausili, Marchiò, Mastorci, Michelucci, Moisè, Taddeucci (21’st Pezzetti), Bonini (7’st Lombardini). A disp.: Jarju, Mariotti, Menchini, Prela, Touray. All.: Franchini
RETI: 3’pt aut., 37’pt Dell’Amico
NOTE: Ammoniti Viaggi, Dell’Amico, Mastorci, Marchi, Cini, Ausli, Mahrach. Espulso Moisè al 24’pt

Valfreddana – Seravezza Fc 1-3
VALFREDDANA: Mazzotta, Bertoncini, Giuliani, Lazzarini, Venturini, Martinelli (1’st Burgalassi), Nottoli (25’st Sillah), Marzi, Andreini (1’st Manga), Angeli (41’st Bianchi), Posarelli. A disp.: Cobbinah, Di Michele, Babieri, Paolinelli, Romano. All.: Giusti
SERAVEZZA FC: Ceragioli, Bresciani, Bianchini (23’st Cagnoni), Tonacci, Macchiarini (23’st Moriconi), Di Clemente (23’st Pelucchini), Landi, Cardillo, Bobbio, Tedeschi, D’Angina. A disp.: Pucciarelli, Mancini, Del Tessa, Pucci, Musto, Baldi Galleni. All.: Grassi
RETI: 9’pt Cardillo, 12’pt Bertoncini, 33’pt Di Clemente, 37’pt Bresciani
NOTE: Espulso Pelucchini al 47’st. Ammoniti Posarelli, Manga, Di Clemente

Girone B
Atletico Marginone – Pescia 2-4
ATLETICO MARGINONE: Guidotti, Antoni, Giometti, Romiti, Astete, Cullhaj, Franceschi, Venturini, Kishta K., Rosati, Tognotti. A disp.: Carrara, Sisma, Santelli; Vaiani, Pspagna, Pacini, Kistha D., Conte, Coviello. All.: Carruezzo
PESCIA: Fiaschi, Carmignani, D’Agostino, Marzi, Mangiantini, Scarselli, Biagi, Quilici, Salvestrini, Bouhalla, De Nisco. A disp.: Monti, Scarselli, Rinalsini, Alessiani, Forassiepi, Di Giulio, Tomei, Tondi, De Angelis. All.: Boi
RETI: 42’pt Antoni, 49’pt, 54’pt e 40’st Bouhalla, 20’st Tognotti, 37’st De Nisco

Borgo a Buggiano – Molazzana 0-2
BORGO A BUGGIANO: Sorini, Bisanti (39’st Benedetti), Mancino (30’st Vitelli), Monti, Menegazzo, Zingarello F., Iammelli, Nannini (15’st Necciai), Tonwe (6’st Agostini), Lera, Diolaiuti (28’st Zingarello G.). A disp.: Pellegrino, Baveresi, Galli, Frediani. All.: Biagi
MOLAZZANA: Bolognesi, Catani, Togneri, Sarti, Michelotti, Biagioni, Bachini (9’st Bertoncini), Bresciani (31’st Marigliani), Febbrai (36’st Muccini), Piacentini, Micchi (20’st Tamagnini). A disp.: Barsanti, Angelini, Castrucci, Daka. All.: Giannecchini
ARBITRO: Murgia di Pisa
RETI: 4’pt Febbrai, 42’st Bertoncini

Cascio – Vorno 0-4
CASCIO: Dekovi, Bonini, Turri, Bertelloni, Catalini, Santoni, Abrami, Tognarelli, Del Sarto, Martinelli, Ianello. A disp.: Ciaffoni, Pellegrinotti, Boggi M., Boggi L., Binzeschi, Tomei, Scaltritti, Cecchi, Mori. All.: Parmigiani
VORNO: Gorini,, Lencioni, Michelotti, Franceschini, Marchetti, Di Santoro, Pera, Bonfigli, Bianconi, Mazzei, Matteoni. A disp.: Menichetti, Gabrielli, Tocchini, Figliola, Meccariello, Vincenzi, Puccetti, Cumani, Panattoni. All.: Tommei
RETI: Bianconi, Pera 2, Matteoni

Folgor Marlia – Atletico Castiglione 0-0
FOLGOR MARLIA: Cantini, Battistoni, Stefani, Celli, Doroni, Pelletti, Sarti, Nesimi, Silvestrini, Bertellotti, Cortopassi. A disp.: Malaspina, Amato, Coli, Del Barba, Giorgi, Masetti, Neri. All.: Barsocchi
ATLETICO CASTIGLIONE: Mariani, Nardini (Dini), Raffaelli, Barfucci, Monti, Mosti, Pennucci (Bertolla), Camara, Biggi, Franchi (Pieroni), Micchi (Turri). A disp.: Giannecchini, Tardelli, Pisani.
NOTE: Folgor Marlia fallisce un calcio di rigore

Gallicano – Pieve Fosciana 3-1
GALLICANO: Grassi, Brandi, Lucchesi, Barsotti (46’st Ceccarelli), Kolaj, Picchi, Rocco (37’st Lahrchim), Faraglia, Fiumicino (35’st Ezzaki), Ezzaki, Giunta G. A disp.: Gogorici, Mattiello, Giorgi, Particelli, Franchi, Bertoli. All.: Davini
PIEVE FOSCIANA: Labozzetta, Pucci, Bacci F., Bechelli, Bonini M., Parmigiani, Brega, Bonini N. (9’st Bacci G.), Pardini (9’st Cristea), Ruocco (26’st Doga), Morelli. A disp.: Paoli, Galligani, Lombardi, Triti,Orsetti, Hudu. All.: Zuddas
RETI: 34’pt Giunta, 38’pt Morelli, 1’st Lucchese, 17’st Fiumicino
NOTE: Ammoniti Bonini N, Pucci, Bonini M., Picchi, Barsotti, Brandi. Espulsi Bonini M. al 38’st, Bacci F. e Bertoli al 40’st, Ezzaki al 42’st

Ghivizzano – Borgo a Mozzano 3-1
GHIVIZZANO: Tonarelli, Cortopassi (24’st Della Croce), Marganti, Ghiloni M. (35’st Guidi), Boggi, Marchi, Bachini, Babboni, El Bassraoui, Islami (19’st Pucci), Ghiloni E. (44’st Ori). A disp.: Paolinelli, Pellegrini, Giannotti, Pieri. All.: Merciadri
BORGO A MOZZANO: Vrioni, Morganti (35’st Amidei), Peranzi, Pellicciotti (1’st Merusi), Pellegrini G. 1997, Fede, Curumi, Zhyrukha, Cariglino (24’st Errachid), Fati, Guarino (1’st Pellegrini G. 2003). A disp.: Pieri, Betti, Bianchi, Capoku. All.: Bertolacci
ARBITRO: Elezi di Lucca
RETI: 21’pt El Bassraoui, 6’st Fati, 10’st Islami, 19’st Babboni
NOTE: Ammoniti Cortopassio, Boggio, Zhyrukha, Morgani, Fede, Fati. Espulso Fede al 45’st

Morianese – Diavoli Neri 2-0
MORIANESE: Frateschi, Selmi, Gianneschi A., Roberti, Pellegrini, Della Maggiora. Chianese, Giannotti, Biagi, Amidei, Vitelli. A disp.: Sargenti, La Rocca, Bertuccelli, Martinelli, Berrettini; Galli, Busembai, Lopresto, Landi.
DIAVOLI NERI: Regoli, Magazzini, Passalacqua, Pagani, Francini, Da Prato, Di Benedetti, Malatesta, Alberti, Tragni, Bedini. A disp.: Vanni, Nikolli, Rocchiccioli, Orrico, Torriani, Fontanini.
RETI: 33’pt Biagi, 26’st Bertuccelli

Staffoli – Atletico Penarol 4-0
STAFFOLI: Bagnoli, Palma (20’st Gagliardi), Forconi, Riccomi, Filieri, Pieroni (34’pt Testai), Arrighini, Meropini, Susini (30’st Meta), Pieracci (35’st Karaj), Cantini (23’st Shima). A disp.: Mannucci, Cei, Anichini
All.: Brugnano
ATLETICO PENAROL: Pellegrini, Rubicondo, Santi S., Poli, Viviani (12’st Bechelli Fra.), Rocchiccioli, Bechelli Fed., Bucsa (27’st Maiorano), Cecchini (20’st Bertogli), Santi A., Shehu (28’st Bachini). A disp.: Sebastiani, Lemmi, Milone, Michelini, Donini. All.: Santi
ARBITRO: Maccioni di Viareggio
RETI: 1’pt, 4’pt e 35’pt Pieracci, 19’pt Cantini
NOTE: Ammoniti Palma, Rubicondo, Santi A., Lemmi

 