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Coppa Italia Promozione, Forte dei Marmi eliminato dalla Carrarese Giovani
Dopo un primo tempo a reti bianche, Iardella e un rigore di Da Pozzo fanno pendere la bilancia a favore dell’undici di Moriani
Carrarese Giovani – Forte dei Marmi 2015 2-0
CARRARESE GIOVANI: Tognoni, Bongiorni, Della Pina F., Cucurnia G. (17’st Da Pozzi), Agyei (19’st Bocchia), Zuccarelli, Monaco, Papi (35’st Zambarda), Iardella (26’st Bruzzi), Vatteroni, Cucurnia A. (5’st Dell’Amico). A disp.: Biancardi, Bonci, Mattei, Capo. All.: Moriani
FORTE DEI MARMI 2015: Calò (8’st Ghiselli), Credendino, Lemmetti, Fommei (10’st Matellini), Sodini, Sapienza, Gazzoli, Aliboni (37’st Matrizi), Khalil, Tabarrani (40’st Alberti), Centonze. A disp.: Conti; Favret, Lattanzi, Tofanelli, Ceciarini. All.: Verdi
ARBITRO: Di Galante di Pontedera (Bello di Empoli e Mata Garcia di Pontedera)
RETI: 7’st Iardella, 34’st rig. Da Pozzo
NOTE: Ammoniti Agyei, Bocchia
Forte dei Marmi fuori dalla Coppa Italia di Promozione. La sfida del tardo pomeriggio.è andata ai padroni di casa della Carrarese Giovani, che hanno realizzato due reti nella ripresa.
Dopo un primo tempo a reti bianche nella ripresa l’undici di Moriani mette la testa avanti con Iardella, poi è Da Pozzo a siglare dagli undici metri il gol che regala la qualificazione al terzo turno.