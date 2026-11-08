Calcio dilettanti|
Tutto dalla Promozione alla Seconda Categoria. Porcari e Capannori verso la vetta in Prima
Vince il Forte dei Marmi, Atletico Lucca ko. Molazzana corsaro con la Morianese, bene Pieve Fosciana, Atletico Marginone e Cascio
Dalla Promozione alla Seconda Categoria tutto sui campionati dilettanti
Promozione
Forte dei Marmi – Massese 2-1
FORTE DEI MARMI 2015: Ghiselli, Lattanzi, Favret (20’st Credendino), Conti, Tofanelli (4’st Sapienza), Sodini, Gazzoli, Aliboni, Ceciarini (47’st Khalil), Del Carlo (36’st Tabarrani), Centonze (32’st Lemmetti). A disp.: Del Moretto, Fommei, Matrizi, Sodini. All.: Verdi
MASSESE: Costa, Benassi, Biagi (34’st Mazzolai), Kovalenko, Deda L., Deda S., Lembo, Barducci (5’st Traskovic), Orru, Papi (25’st Grassi), Bertozzi. A disp.: Rustighi, Frosina, Vazio, Darzeza, Panconi, Guadagnucci. All.: Barbieri
ARBITRO: Giacometti di Viareggio (Argiolas e Santaera di Pisa)
RETI: 33’pt rig. Ceciarini, 42’pt Sapienza, 20’st Papi
NOTE: Ammoniti Del Carlo, Costa, Bertozzi. Espulso Sodini F.
Fortis Juventus – Atletico Lucca 1-0
FORTIS JUVENTUS: Morandi, Bartolini, Pozzi (13’st Sitzia), Paoli D., Serotti (18’st Barzagli), Romanelli (13’st Campagna), Marucelli (1’st Galeotti) Cremonini, Gori, Morelli (40’st Guidotti), Privitera. A disp.: Conforti, Paoli P., Belli, Pieri. All.: Morandi
ATLETICO LUCCA: Quiriconi, Chelini (30’st Ferretti), Centoni T., Lucchesi, Tabarrani (6’st Fazzi), Bellandi, Dettori (20’st Dal Poggetto), Stefani, Silvano (6’st Saquella), Bacci (20’st Centoni M.), Secchi. A disp.: Calu, Mazzoncini, Casini, Bonini. All.: Fanucchi
ARBITRO: Taverni di Pisa (Schinco ed Ernano di Arezzo)
RETI: 45’pt Morelli
NOTE: Ammoniti, Bartolini, Pozzi, Gori, Bacci. Espulso al 6’pt Centoni T.
Prima Categoria
Corsanico – Romagnano 1-1 giocata ieri
Academy Porcari – Mulazzo 3-2
ACADEMY PORCARI: Grasso, Barsi, Casali (40’st Franco), Perretta, Bozzi, Lencioni L., Menichetti, Gemignani (30’st Jovani), Baroncini (30’st Cortesi), Tortora (30’st Matjani), Bianchi (40’st Tognetti). A disp.: Morini, Lencioni A. All.: Cesaretti
MULAZZO: Cibei, Manenti, Andrei, Mussi, Dell’Amico L. (27’st Pezzoni), Brizzi (43’st Luccini), Dell’Amico F. (27’st Bortolasi), Grasselli, Comparini, Vignali, Simonelli (10’st Cissè). Grilli, Orlandi, Stroe, Del Rio. All.: Chelotti.
ARBITRO: Monteleone di Pisa
RETI: 18’pt Compardini, 13’st Casali, 15’st Baroncini, 23’st Mussi, 33’st Matjani
NOTE: Ammoniti Dell’Amico L., Simonelli, Luccini, Jovani, Barsi
Corsagna – Montecarlo 4-2
CORSAGNA: Del Picchia J., Fanani, Grasseschi (32’st Del Picchia M.), Buoni, Signorini, Dinucci, Barsanti (21’st Ricci), Eramnazi (35’st Tuccori E.), Borgia (45’st Doroni), Vitrani (30’st Michetti), Tersigni. A disp.: Petroni; Giusti, Bertoncini, Battaglini. All.: Piercecchi
MONTECARLO: Mei, Puiccini (14’st Rotunno), Guastapaglia (35’st Mengali), Sangregorio, Fusco, Simi, Michelotti (14’st Lami), Goti, Steffich (14’st Caselli), Ragghianti (35’st Pagni), Biagioni. A disp.: Pieroni, Pavan, Di Giulio, Lanzilli. All.: Matteoni
RETI: 8’pt Borgia, 11’pt rig. Ragghianti, 37’pt Grasseschi, 10’st Tersigni, 15’st Barsanti 17’st autorete
NOTE: Ammoniti Ricci, Mei, Ragghianti, Lami
Fivizzanese – Chiesina 4-1
FIVIZZANESE: Scopis, Gentile (46’st Pangalli), Iaropoli, Tognocchi, Forieri, Salku A., Carli, Bucchioni, Fermi, Costa (17’st Roncara), Salku B. (44’st Marchionna) A disp.: Andreoli, Domenichelli, Tetteh, Elmazi, Tonelli. All.: Mosti
CHIESINA UZZANESE: Niccolai, Rosellini (33’st Forcieri), Mazzei, Ferrari (8’pt Tardella), Lici, Moncini, Casucci (23’st Menchini), Nardi (38’st Tardiola), Quiriconi, Guarisa (17’st Betti), Bandoni. A disp.: Brizzi, Fagni, Pacini, Domini. All.: Salvadori
ARBITRO: Ali Outaleb di Lucca
RETI: 43’pt e 30’st Tognocchi, 5’st rig. Moncini, 38’st e 45’st Fermi
NOTE: Ammoniti Guardia, Bucchioni, Salku B., allenatore Mosti
Urbino Taccola – Calci 1-0
URBINO TACCOLA: Malasoma, Franchi, Fabbrini, Castellacci, Contini, Bellagamba, Del Vivo (27’st Antoni), Pitti, Guelfi (20’st Micheletti), Aufiero, Arrighi. A disp.: Cocozza, Andreotti, Cateni, Cerroni, Cresci, Pinna, Zaccagnini. All.: Ferretti
CALCI: Mattioli, Colombani, Benvenuti (30’st Paoletti), Taccini, Castellacci (39’pt Lucchi), Ferrari (35’st Gioli), Sanzo, Marioni, Di Dario, Perazzoni (8’st Bellucci), D’Andrea Pisani (8’st Pulga). A disp.: Giaconi, Di Berardini, Cosci. All.: Mori
ARBITRO: Della Rocca di Pisa
RETI: 42’pt Del Vivo
NOTE: Ammoniti Franchi, Taccini. Espulso Franchi al 41’st
New Team – Marginone 4-1
NEW TEAM: Micchi, Sanneh, Filippi, Bonaldi, Turri, Schievenin, Brugiati (30’st Catoi), Giannotti (20’st Biagiotti), Pellegrinotti (40’st Dalotti), Satti (15’st Belluomini), Condè (36’st Fanani). A disp.: Laoluna, CTelloli, Biagiotti, Marchetti, Delorie. All.: Terni
MARGINONE 2000: Sidibe, Bardelli, Perillo, Covino (33’st Pierotti), Calvani, Sapio, Falcone (15’st Tassi), Foresta, Bonfanti, Stobbia, Pagnini. A disp.: D’Adorante, Mazzoni, Napolitano, Garzi, Febbe, Celli, Proto. All.: Minichilli
RETI: 2’pt, 22’st e 27’st Conde, 33’st rig. Foresta 40’st Pellegrinotti
Piazza 55 – Cgc Capezzano Pianore 2-0
PIAZZA 55: Cintolesi, Grandini, Tagliasacchi, Valiensi, Pangi (41’st Ferri), Tortelli, Rocchiccioli (12’st Kovalenko), Galletti, Orsi (24’st Petrazzini), Haoudi (40’st Morelli), Lucchesi (37’st Bertini). A disp.: Rossi, Byaze, Papi. All.: Pancetti
CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Dalle Luche, Navari (29’st Pardini), Luporini (1’st Checchi), Sacchelli, Minichino D. (35’st Minichino C.), Biagini, Pacini, Belluomini (1’st Pugliese), Adami (21’st Lazzareschi), Barsotti. A disp.: Diridoni, Pighini, Domenici, Tancredi, All.: Coli
RETI: 3’ptLucchesi, 4’st Haoudi
NOTE: Ammoniti; Grandini, Bartelletti, Navari
Torrelaghese – Città di Capannori 0-2
TORRELAGHESE: Bertini, Baldi (27’st Barsotti, 37’st Lombardi), Benedetti, Bonuccelli E., De Masi, Grossi, Carella, Lampitelli (11’st Bonuccelli F.), Brega, Coppola (19’st Orlowski), Saviozzi. A disp.: Barsaglini, D’Onofrio, Ratti, Bartoli, Rossi. All.: Belluomini
CAPANNORI: Angeli, Battistoni (28’st Rolla), Benedetti G., Mini (39’st Del Carlo), Fanani (16’st Mattioli), Petretti, Zuncheddu, Carlini, Pistoresi, Costalli (21’st Toma), Menconi (12’st Biondi). A disp.: Susulete, Benedetti R. All.: Paoli
RETI: 18’pt Costalli, 35’pt Battistoni
Seconda Categoria
Girone A
Massarosa – Migliarino Vecchiano 2-0
MASSAROSA: Lunardini, Zappelli, Simonini, Carmassi, Marcucci, Galli; Ghiselli, Volpe, Cheli, Maiorana, Fani. A disp.: Sargentini, Benedetti, Puccetti, Parducci, Bartoli, Ferrante, Dalle Luche, Bertolucci, Ricci. All.: Misuri
MIGLIARINO VECCHIANO: Cioni, Dalle Luche L, Armenante, Fabbri, Galli C., Del Pecchia Leonardo, Buzzanca, Novelli, Bani, Mariani, Amadei. A disp.: Marconi, Sanfratello, Bregvadze, Pellegrini, Del Pecchia Luca, Mazzoni, Galati, Bouslim. All.: Lotti
RETI: 32’st Marcucci, 47’st Maiorana
San Macario Oltreserchio – Pappiana 2-0
SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia T, Mancino, Buchignani, Bertolozzi (Della Bidia S.), Carro (Chelini), Pieruccini N., Niccoli F., Dal Poggetto (Aureli), Romanini (Celanti), Mazzuola (Kapidani), Bertilacchi. A disp.: Ferrarini, Niccoli N., Dinelli, Morotti. All.: Raffaelli
PAPPIANA: Bettini, Umalini, Simonelli, D’Agliano, Callaioli, Merlotti, Becattini, Lobue, Fiorini, Montanelli, Stabile. A disp.: Tonarelli, Balestri, Silvestre, Ioan, Campera, Sartor, Bioli, Benvenuti, Cavicchi. All.: Pistoia
RETI: Romanini, Chelini
Serricciolo – Fc Seravezza 2-1
SERRICCIOLO: Riccò, Gargiulo, Lucchini, Melis, Costi, Viaggi A., Pifferi, Capocaccia, Lazzeroni, Dell’Amico, Califfi. A disp.: Viaggi L., Donati, Giuliotti, Guelfi, Gilli, Guastini, Bernardini, Volpicelli.
SERAVEZZA FC: Ceragioli, Bianchini, Tonacci, Di Clemente, Landi, Del Tessa, Cardillo, Moriconi, Baldi Galleni, Tedeschi (2’pt Tedeschi), D’Angina. A disp.: Pucciarelli, Nardini, Evangelisti, Mancini, Macchiarini, Pucci, Musto.
RETI: 33’pt Viaggi A., 35’pt D’Angina, 42’st Dell’Amico
NOTE: Espulsi Di Clemente e Tonacci al 39’st
Valfreddana – Vallizeri 0-1
VALFREDDANA: Cobbina, Bertoncini, Giuliani, Bonini (25’st Manga), Venturini, Burgalassi (40’st Bianchi), Nottoli (20’st Lazzarini), Marzi (38’st Paolinelli), Andreini (17’st Angeli), Sillah, Posarelli. A disp.: Coulibaly, Bavieri, Di Michele, Martinelli. All.: Giusti
VALLIZERI: Adroit, Conti, Giromini, Filippi G., Filippi A., Es Sahraoui I, Es Sahraoui J., Cham, Ginesi (30’st Martinelli), Santoni (37’st Bregasi), Occhipinti. A disp.: Gavellotti, Bondi, Giubbani, Menchini. All.: Magnani
ARBITRO: Cioli di Livorno
RETI: 30’pt Es Sahraoui J.
NOTE: Ammoniti Bertoncini, Posarelli, Es Sahraoui I., Occhipinti
Girone B
Atletico Marginone – Borgo a Mozzano 6-1
ATLETICO MARGINONE: Guidotti, Coviello, Sisma, Gimetti, Astete, Kishta K., Pacini, Venturini, Tognotti, Rosati, Kishta D. A disp.: Conte, Antoni, Vaiani, Carrara, Sarracino, Cullhaj, Papagna, Santelli, Romiti. All.: Carruezzo
BORGO A MOZZANO: Pieri, Morganti, Amidei F., Pellicciotti, Pellegrini G. 1997, Fede, Curumu, Merusi, Vassalle, Fati, Cariglino. A disp.: Verioni, Amidei G., Bianchi, Guarino, Pellegrini G. 2003, Betti, Tomei, Peranzi, Capoku. All.: Bertolacci
RETI: 11’pt Kishta D., 37’pt e 45’pt Rosati, 4’st Bianchi, 28’st e 41’st Venturini, 32’st Tognotti
Atletico Penarol – Pescia 2-3
ATLETICO PENAROL: Sebastiani, Rubicondo, Corazza, Santi S., Viviani, Bucsa, Santi A., Poli, Bachini, Shehu S., Bechelli Federico. A disp. Pellegrini, Milone, Lemmi, Bechelli, Francesco, Cristofani, Cecchini, Michelini, Maiorano, Donini. All.: Santi D.
PESCIA: Fiaschi, Tomei, D’Agostino, Marzi, Mangiantini, Scarselli, Biagi, Rinaldini, Salvestrini, Bouhalla, De Angelis. A disp.: Monti, Mazzei, Quilici, Tocchini, Tondi, Alessiani, Forassiepi, De Nisco, Huqi. All.: Boi
RETI: Rinaldini, rig. Bouhalla, rig. Santi, Cristofani, Marzi
Borgo a Buggiano – Pieve Fosciana 0-1
BORGO A BUGGIANO: Sorini, Bisanti, Vitelli (Necciai), Monti, Menegazzo (Baveresi), Galli, Zingarello F. (D’Acunti), Nannini (Aronni), Diolaiuti, Lera, Agostini. A disp.: La Falce, Baveresi, Mancino, Necciai, Aronni, Frediani, Tonwe, D’Acunti, Zingarello G. All.: Biagi
PIEVE FOSCIANA: Labozzettia, Pucci, Bacci F., Orsetti, Bonini M., Lombardi, Brega (Pardini), Cristea (Parmigiani), Doga (Bonini M.), Grassi, Morelli (Ruocco). A disp.: Paoli, Bechelli, Triti, Bacci G., Hudu. All.: Zuddas
RETI: 2’st rig. Morelli
NOTE: Ammoniti Zingarello, Grassi, Brega, Orsetti
Cascio – Gallicano 2-0
CASCIO: Papi, Turri, Binzeschi, Catalini, Boggi M., Pellegrinotti, Bonini, Tognarelli, Del Sarto, Abrami, Martinelli. A disp.: Dekovi, Bacci, Boggi L., Tomei, Scaltritti, Mori, Cecchi, Pucci. All.: Parmigiani
GALLICANO: Grassi, Brandi, Lucchesi, Barsotti, Kolaj, Picchi, Rocco, Mattiello, Fiumicino, Ezzaki,Giunta. A disp.: Ghelarducci, Alfredini, Giorgi, Bertoli, Ceccarelli, Gogorici, Franchi, Brogi, Lahrchim. All.: Davini
RETI: Boggi M., Bonini
Folgor Marlia – Diavoli Neri Gorfigliano 1-1
FOLGOR MARLIA; Cantini, Battistoni, Neti, Celli, Doroni, Pelletti, Masetti, Nesimi, Cortopassi (1’st Del Barba), Bertellotti (40’st Sarti), Silvestrini (27’st Amato). A disp.: Malaspina, Coli, Giorgi, Gaspari. All.: Barsocchi
DIAVOLI NERI: Regoli, Di Benedetti, Torriani, Passalacqua, Francini, Magazzini, Nikolli (21’pt Fontanini), Bedini, Alberti, Tragni, Orrico. A dispo.: Vanni, Da Prato, Rocchiccioli, Pagani. All.: Biagioni
ARBITRO: Cini di Pisa
RETI: 22’st Alberti, 30’st Nesimi
NOTE: Ammoniti Doroni, Tragni. Espulso al 27’st Magazzini
Ghivizzano – Vorno 0-0
GHIVIZZANO: Tonarelli, Pieri, Boggi, Ghiloni M., Marganti, Islami, Ori (5’pt Cortopassi), Della Croce (21’st Gonnella), Bachini, Babboni, Ghiloni E. A disp.: Paolinelli, Ghafouri R., Piacentini, Pellegrini. All.: Romei
VORNO: Menchetti, Lencioni, Michelotti, Franceschini (35’st Meccariello), Tocchini, Di Santoro, Pera (35’st Vicenzi), Cumani (24’st Figliola), Puccetti (10’st Catelli), Mazzei (24’st Pacini), Matteoni. A disp.: Gorini, Gabrielli, Panattoni, Bianconi. All.: Tommei
ARBITRO: Lazzareschi di Lucca
NOTE: Ammoniti Pieri, Boggi, Pera, Figlilla
Morianese – Molazzana 1-2
MORIANESE: Frateschi, Spicciani, Gianneschi, Roberti, Bertuccelli, Della Maggiora, Chianese, Giannotti, Biagi, Amidei, Vitelli. A disp.: Sargenti, Pellegrini, La Rocca, Slemi, Bottari, Lopresto, Busembai, Galli, Landi. All.: Caselli
MOLAZZANA: Bolognesi, Catani, Togneri, Sarti, Angelini, Bertoncini Mattia, Micchi, Bresciani, Piacentini, Marigliani, Febbrai. A disp.: Barsanti, Daka, Muccini, Castrucci, Bertoncini Matteo, Guidi, Tamagnini. All.: Giannecchini
RETI: Biagi, Togneri, Piacentini
Staffoli – Atletico Castiglione 1-0
STAFFOLI: Bagnoli, Palma, Forconi, Riccomi (1’st Anichini), Filieri, Pieroni, Arrighini, Meropini (13’st Testai), Susini (13’st Meta), Pieracci, Cantini (29’st Shima). A disp.: Mannucci, Cei, Gagliardi, Karaj. All.: Brugnano
ATLETICO CASTIGLIONE: Mariani, Monti (41’st Pieroni), Dini, Pennucci, Angelini, Mosti, Micchi, Camara, Biggi (33’pt Pisani), Franchi (23’pt Bettolla), Barfucci
A disposizione: Giannecchini, Tardelli. All.: Passini
ARBITRO: Ruggeri di Pistoia
RETI: 38’st Shima
NOTE: Ammoniti Riccomi, Barfucci, Mosti