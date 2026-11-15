Calcio dilettanti|
Dalla Promozione alla Seconda, tutto sulla giornata del calcio dilettanti
Finiscono ko Forte dei Marmi e Atletico Lucca. Giornata dei pareggi in Prima, in Seconda il Molazzana accorcia sulle due di vetta
Ecco come è andata la giornata dalla
Promozione
Am Aglianese – Forte dei Marmi 2015 2-0
AM AGLIANESE: Fantini, Biagini (20’st Marseglia), Fiore, Lupetti, Mari, Chiavacci, Berti (35’st Cuttini), Martini, Dingozi (35’st Pezzotta), Robi (20’st Danesi), Moretti. A disp.: Nigro, Bellini, Bartolomei, Luka, Bibaj. All.: Giannini
FORTE DEI MARMI 2015: Ghiselli, Lattanzi (4’st Favret), Credendino, Conti, Sapienza, Tofanelli (35’st Lemmetti), Gazzoli, Aliboni (16’st Centonze), Ceciarini, Del Carlo, Sodini N. (16’st Tabarrani). A disp.: Calo, Alberti, Fommei, Khalil, Matrizi. All.: Verdi.
ARBITRO: Frati di Piombino (Mancini di Prato e Pacini di Empoli)
RETI: 5’pt Lupetti, 47’st Danesi
NOTE: Ammoniti Moretti, Conti, Sodini N.
Atletico Lucca – Montelupo 2-3
ATLETICO LUCCA: Quiriconi, Saquella, Dettori, Lucchesi (34’st Capocchi F.), Tabarrani (34’st Ferretti), Fazzi, Casini, Stefani, Silvano (20’st Dal Poggetto), Bacci (35’st Centoni), Secchi. A disp.: Calu, Capocchi D., Petretti,,Mazzoncini. All.: Fanucchi
MONTELUPO: Lensi, Esposito, Cupo, Bartolozzi, Corsinovi, Pucci, Ulivieri, Gargiulo, Ferrmaca (20’st Lelli), Bouhafa (44’st Mhili), Cintelli (20’st Lamberta). A disp.: Alicontri, Isolani, Tramacere Falco, Masoni, Matteucci, De Lucia. All.: Lucchesi A.
ARBITRO: Gurguaglini di Livorno (Puvia di Carrara e Biagianti di Pistoia)
RETI: 7’pt Bacci, 8’pt aut. Bartolozzi, 30’pt Corsinovi, 37’pt rig. Bouhafa, 37’st Ulivieri
NOTE: Ammoniti Lucchesi, Bartolozzi, Lamberta
Prima Categoria
Calci – New Team 1-1
CALCI: Mattioli, Lucchi, Benvenuti, Marioni, Colombani, Taccini, Sanzo, Ferrari, Di Dario, D’Andrea Pisani, Pulga. A disp.: Giaconi, Di Berardino, Del Torto, Salvatorini, Petri, Gioli, Perazzoni, Cosci, Paoletti. All.: Bozzi
NEW TEAM: Micchi, Sanneh, Filippi, Telloli, Turri, Schievenin, Brugiati, Giannotti, Conde, Satti, Marchetti. A disp.: Laoluna, Catoi, Belluomini, Fanani, Biagiotti, Salotti, Delorie. All.: Terni
RETI: 41’pt Telloli, 31’st rig. Perazzoni
NOTE: Ammoniti Marioni, Telloli. Espulsi Conde al 2’st, Sanzo e Brugiati al 38’st, Sul calcio di rigore Micchi aveva parato un tiro a D’Andrea Pisani ma l’arbitro ha fatto ribattere
Cgc Capezzano – Fivizzanese 2-2
CAPEZZANO: Barttelletti, Dalle Luche, Pardini, Luporini, Sacchelli, Minichino, Biagini, Pacini, Manfredi (39’st Pugliese), Adami (36’pt Barsotti), Checchi (14’st Navari). A disop.: Diridoni, Tancredi, Pizza, Lazzareschi, Belluomini, Pighini. All.: Coli
FIVIZZANESE: Scopis, Gentile, Iaropoli, Tognocchi, Forieri, Salku A., Carli (Roncara), Bucchioni, Fermi, Costa, Salku B. A disp.: Andreoli, Pangallo, Murati, Marchionna, Elmazi; Valentini, Vegnuti. All.: Mosti
RETI: 16’pt e 20’pt Fermi, 19’st Pacini, 22’st Dalle Luche
NOTE: Espulsi Biagini al 5’st, Luporini al 13’st e Iaropoli al 31’st
Chiesina Uzzanese – Torrelaghese 2-1
CHIESINA UZZANESE: Niccolai, Rosellini, Mazzei, Ferrari (7’st Gianni), Lici, Mancini, Bandoni (40’st Nardi), Menchini (20’st Tardiola), Quiriconi (40’st Betti), Guarisa (37’st Tardella), Sali. A disp.: Brizzi, Fagni, Pacini, Casucci. All.: Salvadori
TORRELAGHESE: Bertini, Baldi (39’pt Bonuccelli F.), Benedetti, Bonuccelli E., De Masi, Gossi, Carella, Lampitelli (35’st Orlowski), Brega, Sereni (47’st D’Onofrio), Coppola (39’pt Saviozzi). A disp.: Barsaglini, Bartoli, Ratti, Rossi, Martinelli. All.: Belluomini
RETI 18’pt Quiriconi, 34’pt Sali, 30’st Sereni
NOTE: Ammoniti Ferrari, Lici, Sali, Bonuccelli, Grossi, Brega, Sereni
Capannori – Corsanico 0-0
CAPANNORI: Angeli, Battistoni (32’st Giusfredi), Benedetti, Mini, Fanani, Rolla (22’st Mattioli), Zuncheddu, Carlini, Toma, Menconi, Petretti (31’st Biondi). A disp.: Susulete, Benedetti, Medici, Costalli. All.: Paoli
CORSANICO: Lippi, Salini, Frusteri (43’st Gori), Cortopassi, Lari, Poletti, Cerri (15’st Montemagni), Lencioni (25’st Cipollini), Da Prato, Passaglia, Marsili. A disp.: Mattonai, Checchi, D’Agliano, Giunta E, Giunta G., Pardini. All.: Mazzei
Marginone 2000 – Corsagna 3-3
MARGINONE 2000: Lavorini, Falcone, Perillo, Gelli (18’st Tolaini), Calvani, Sapio, Montagnani (23’t Bardelli), Foresta, Bonfanti, Stobbia (31’st Febbe), Pagnini. A disp.: Minichilli, Tassi, Napolitano, Garzi, Covino, Proto. All.: Minichilli
CORSAGNA; Del Picchia J., Fanani, Grasseschi, Buoni, Signorini, Dinucci, Barsanti (12’pt Tuccori E.), Michetti (15’st Tuccori A.), Borgia, Vitrani (25’st Ricci), Tersigni. A disp.: Petroni, Bertoncini, Giusti, Doroni, Eramnazi, Del Picchia M. All.: Piercecchi
RETI: 10’pt e 20’pt rig. Pagnini, 16’st Borgia, 20’st Tuccori E., 30’st rig. Ricci, 47’st Foresta
Montecarlo – Academy Porcari 2-2
MONTECARLO: Carpita, Puccini, Di Giulio, Simi, Fusco, Goti, Guastapaglia, Lami (1’st Michelotti), Rotunno (25’st Lanzilli), Biagioni (1’st Pagni), Mengali (35’st Steffich). A disp.: Mei, Pavan, Sangregosio, Mamedov. All.: Matteoni
PORCARI; Grassi, Barsi, Casali, Perretta (32’at Matjani), Gemignani, Lencioni L., Menichetti, Jovani (44’st Tognetti), Baroncini, Tortora (39’st Franco), Bianchi (17’st Cortesi). A disp.: Morini, Lencioni A., Benettaleb. All.: Lencioni M.
ARBITRO: Cioffi di Pescia
RETI; 16’pt Jovani, 1’st Rotunno, 9’st autorete, 30’st Menichetti
NOTE: Ammoniti Puccini, Michelotti
Mulazzo – Piazza 55 2-1
MULAZZO: Cibei, Manenti, Andrei, Mussi, Dell’Amico L (20’st Pezzoni), Brizzi, Dell’Amico F. (26’st Simonelli), Cissè (37’st Tavaroni), Comparini, Vignali (44’st Luccini), Orlandi. A disp.: Stroe, Bortolasi, Del Rio, Neri, Grigolini. All.: Chelotti,
PIAZZA 55: Cintolesi, Gandini, Kovalenko, Valiensi, Parigi (25’st Byaze), Tortelli, Lucchesi, Galletti, Orsi, Haoudi, Morelli (39’st Papi). A disp.: Rossi, Pietrazzini, Tagliasacchi, Ferri, Bertini, Rocchiccioli. All.: Pancetti
RETI: 30’pt Kovalenko, 31’pt Orlandi, 30’st rig. Simonelli
NOTE: ammoniti Andrei
Romagnano – Urbino Taccola alle 18,30
Seconda Categoria
Girone A
Pappiana – Massarosa 2-5
PAPPIANA: Marconi, Umalini, Silvestre, D’Agliano, Callaioli, Merlotto, Becattini, Balestri, Fiorini, Montanelli L., Ioan. A disp.: Tonarelli, Benvenuti, Lobue, Montanelli F., Campera, Bioli, Simonelli, Cavicchi, Sartor. All.: Morgè.
MASSAROSA: Lunardini, Volpe, Bertolucci, Marcucci, Ricci, Galli, Bartoli, Ghiselli, Cheli, Maiorana, Fani. A disp.: Luisotti, Zappelli, Puccetti, Parducci, Simonini, Dalle Luche, Misuri, Benedetti, Larini M. All. Misuri
RETI: 15’pt Cheli, 30’pt Fani, 45’pt Montanelli F., 5’st Fani, 15’st rig. Montanelli L., 20’st e 42’st Maiorana
Seravezza Fc – Ricortola 4-1
SALAVETITIA: Ceragioli, Nardini, Evangelisti, Del Tessa, Pucci, Cardillo, Moriconi, Pelucchini, Musto, Baldi Galleni, D’Angina. A disp.: Pucciarelli, Bresciani, Mancini, Bianchini, Cagnoni, Bobbio.
RICORTOLA: Ricci S., Merlin, Bertuccelli, Didone, Vita, Cola Antonini, Sacchelli, Meloni, Sabatini, Frandi, Manfredi. A disp.: Fedele, Mannucci, Marongiu, Mauriello, Veralli, Maggiani, Ricci F., Chicca, Roci.
RETI: 3’pt e 44’pt D’Angina, 33’pt e 11’st Pelucchini, 47’st Sabatini
NOTE: All 33’ Ceragioli para un calcio di rigore. Espulso Veralli al 15’st
Vallizeri – San Macario Oltreserchio 1-1
VALLIZERI: Gavellotti, Conti, Filippi, Giroini, Maetinelli, Es Sahraoui I, Giubbani, Bregasi, Ginesi, Bellotti, Occhipinti, A dispo.: Adroit, Bondi, Cham, Es Sahraoui J., Menchini, Gussoni, Santoni. All.: Magnani
SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia T, Mancino, Buchignani, Bertolozzi, Carro, Pieruccini N., Niccoli F., Aureli, Romanini, Mazzuola, Bertilacchi. A disp.: Ferrarini, Della Bidia S., Chelini, Dal Poggetto, Celanti, Kapidani, Niccoli N., Dinelli, Morotti. All.: Raffaelli
RETI: Conti, Aureli
Villafranchese – Valfreddana 2-1
VILLAFRANCHESE: Liccia, Casciari, Ciuffani (25’st Ferri T.), Caroli, Malatesta, Vegnuti (33’st Baldassini), Gaddari (48’st Ferri E.) Ortelli, Conedera, Vicari, Trevisan. A disp.: Lombardi, Palladini, Biancardi, Coduri, Branca, Pucci. Al.: De Biasi
VALFREDDANA: Cobbinah, Bertoncini M., Giuliani, Bonini, Venturini, Burgalassi (47’st Bianchi), Nottoli, Marzi (34’st Manga), Angeli (25’st Andreini), Sillah (12’st Lazzarini), Posarelli. A disp.: Coulibaly, Di Michele, Martinelli, Paviglianiti, Paolinelli. All.: Giusti
RETI: 30’pt Trevisan, 30’st Nottoli, 46’st Conedera
NOTE: Ammoniti Ciuffani, Ortelli. Espulso al 50’st Nottoli
Girone B
Atletico Castiglione – Atletico Marginone 0-4
ATLETICO CASTIGLIONE: Mariani, Monti, Dini, Pennucci, Angelini, Mosti, Turri, Camara, Bertolla, Micchi, Barfucci. A disp.: Giannecchini, Pieroni, Pisani, Tardelli, Raffaelli, Biggi. All.: Passini
ATLETICO MARGINONE: Guidotti, Lencioni, Sisma, Coviello, Astete, Giometti, Pacini, Venturini, Tognotti, Rosati, Kishta D. A disp.: Conte, Antoni, Vaiani, Carrara, Tognotti, Cullhaj, Santelli, Kishta K., Papagna, Romiti. All.: Carruezzo
RETI: 6’pt Kishta D., 43’pt Venturini, 30’st Cullhaj, 35’st Tognotti
NOTE: Al 43’st Guidotti para un rigore a Dini
Borgo a Mozzano – Folgor Marlia 3-1
BORGO A MOZZANO: Pieri, Morganti, Amidei F., Amidei G. (1’st Betti), Pellegrini G. (1997), Pellicciotti, CurumI (22’st Vassalle), Zhyrukha, Cariglino (45’st Capoku), Fati, Guarino (10’st Peranzi, 28’st Pellegrini G. 2003). A disp.: Vrioni, Errachid, Merusi, Tomei. All.: Bertolacci
FOLGOR MARLIA: Cantini, Battistoni, Pelletti, Doroni, Neri (15’st Gaspari), Sarti (7’st Del Barba), Celli, Nesimi, Cortopassi (15’st Amato), Masetti, Bertellotti. A disp.: Picci, Coli, Giorgi, Silvestrini, Stefani. All.: Barsocchi
RETI, 22’st Curumi, 45’pt Zhyrukha, 32’st Fati, 39’st Del Barba
NOTE: Ammoniti Amidei F., Amidei G., Bertellotti
Diavoli Neri – Ghivizzano 0-0
DIAVOLI NERI: Regoli, Di Benedetti, Passalacqua, Pagani (20’st Fontanini), Francini, Torriani, Nikolli, Bedini (47’st Catassi), Alberti, Tragni, Orrico. A disp.: Vanni, Rocchiccioli, Da Prato. All.: Biagioni
GHIVIZZANO: Paolinelli, Della Croce (20’st Gonnella), Marganti, Ghiloni M., Pieri, Boggi, Bachini, Ghiloni E (35’st Adetokunbo)., Islami (20’st Marchi), Babboni; Giannotti, A disp.: Buccolieri, Ori, Guidi, Pellegrini, Piacentini. All.: Cavani.
NOTE: Espulsi, Fontanini e Piacentini al 42’st. Al 41’st Bachini fallisce un calcio di rigore
Gallicano – Borgo a Buggiano 4-2
GALLICANO; Grassi, Brandi, Lucchesi, Ceccarelli (43’st Bertoli), Kolaj, Picchi; Rocco (29’st Franchi), Mattiello (25’st Lahrchim), Fiumicino, Ezzaki, Giunta. A disp.: Ghelarducci, Barsotti, Giorgi, Particelli, Brogi, Maggi. All.: Davini.
BORGO A BUGGIANO: La Falce, Zingarello, Galli, Monti, Menegazzi (1’st Baveresi), Necciai, D’Acunti (33’st Benedetti), Frediani, Diolaiuti, Lera, Agostini. A disp.: Pellegrini N., Pellegrini M., Tori, Casucci, Nannini, Ricci All.: Biagi
RETI: 4’pt Fiumicino, 30’pt e 11’st Agostini, 4’st e 18’st Ezzaki, 39’st Franchi
NOTE: ammoniti Monti
Molazzana – Cascio 3-1
MOLAZZANA: Barsanti, Angelini, Togneri, Catani, Michelotti, Biagioni, Micchi (25’st Muccini), Bresciani, Piacentini, Bertoncini Mattia, Febbrai (30’st Guidi). A dis.: Bolognesi, Bachini, Castrucci, Tamagnini, Bosi.
CASCIO: Papi, Turri, Binzeschi, Catalini, Pellegrinotti, Bacci, Bonini (23’st Mori), Tognarelli (27’st Cecchi), Del Sarto, Abrami, Martinelli. A disp.: Dekovi, Pucci, Boggi, Scaltritti, Tomei. All.: Parmigiani
RETI: 2’pt Febbrai, 5’st Biagioni, 23’st Del Sarto, 40’st Tamagnini
NOTE: Espulso Bertoncini M. al 20’st, Cecchi al 37’st
Pescia – Staffoli 1-1
PESCIA: Fiaschi, Tomei, D’Agostino, Marzi, Mangiantini, Huqi, Tocchini, De Nisco, Salvestrini, Bouhalla, De Angelis. A disp.: Monti, Scarselli, Forassiepi, Salani, Mazzei, Di Giulio, Carmignani, Toni, Rinaldini. All.: Boi
STAFFOLI: Bagnoli, Palma, Forconi, Riccomi, Filieri, Pieroni, Arrighini, Meropini, Susini, Pieracci, Cantini. A disp.: Mannucci, Cei, Anichini, Testai, Meta, Shima, Gagliardi, Karaj. All.: Brugnano
RETI: 16’pt Susini, 24’pt Tocchini
Pieve Fosciana – Atletico Penarol 2-2
PIEVE FOSCIANA: Labozzetta, Pucci, Bacci, Bonini N., Bonini M., Lombardi, Brega, Cristea, Bacci, Grassi, Morelli. A disp.: Paoli, Micchi T., Bechelli, Triti, Orsetti, Doga, Ruocco, Pardini, Hudiu. All.: Zuddas
ATLETICO PENAROL: Sebastiani, Santi S., Viviani, Poli, Michelini, Rubicondo, Bechelli, Fracesco, Cristofani, Bucsa, Santi A., Bachini. A disp.: Pellegrini, Sartini, Rocchiccioli, Milone, Bechelli Federico, Lemmi, Cecchini, Maiorano, Donini. All.: Santi D.
RETI: 2’pt Bonini N., 7’st rig. Bechelli, 15’st Michelini, 39’st rig. Morelli
Vorno – Morianese 0-0
VORNO: Menichetti, Lencioni (31’st Gabrielli), Michelotti, Franceschini, Tocchini, Di Santoro, Cumani (1’st Catelli), Bonfigli (41’st Meccariello), Cagnacci (25’st Rossano), Figliola (20’st Mazzei), Matteoni. A disp.: Gorini, Panattoni, Puccetti, Vincenzi. All.: Tommei
MORIANESE: Frateschi, Selmi, Spicciani, Amidei, Della Maggiora, Bertuccelli, Chainese, Giannotti, Biagi, Busembai, Bottari. A disp.: Sargenti, Lenci, Martinelli, PEllegrini, Roberti, Berrettini, Lopresto, Galli, Lombardi. All.: Caselli