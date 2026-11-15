Dalla Promozione alla Seconda, tutto sulla giornata del calcio dilettanti

Ecco come è andata la giornata dalla

Am Aglianese – Forte dei Marmi 2015 2-0 AM AGLIANESE : Fantini, Biagini (20’st Marseglia), Fiore, Lupetti, Mari, Chiavacci, Berti (35’st Cuttini), Martini, Dingozi (35’st Pezzotta), Robi (20’st Danesi), Moretti. A disp.: Nigro, Bellini, Bartolomei, Luka, Bibaj. All.: Giannini FORTE DEI MARMI 2015 : Ghiselli, Lattanzi (4’st Favret), Credendino, Conti, Sapienza, Tofanelli (35’st Lemmetti), Gazzoli, Aliboni (16’st Centonze), Ceciarini, Del Carlo, Sodini N. (16’st Tabarrani). A disp.: Calo, Alberti, Fommei, Khalil, Matrizi. All.: Verdi. ARBITRO : Frati di Piombino (Mancini di Prato e Pacini di Empoli) RETI : 5’pt Lupetti, 47’st Danesi NOTE : Ammoniti Moretti, Conti, Sodini N.

Atletico Lucca – Montelupo 2-3 ATLETICO LUCCA : Quiriconi, Saquella, Dettori, Lucchesi (34’st Capocchi F.), Tabarrani (34’st Ferretti), Fazzi, Casini, Stefani, Silvano (20’st Dal Poggetto), Bacci (35’st Centoni), Secchi. A disp.: Calu, Capocchi D., Petretti,,Mazzoncini. All.: Fanucchi MONTELUPO : Lensi, Esposito, Cupo, Bartolozzi, Corsinovi, Pucci, Ulivieri, Gargiulo, Ferrmaca (20’st Lelli), Bouhafa (44’st Mhili), Cintelli (20’st Lamberta). A disp.: Alicontri, Isolani, Tramacere Falco, Masoni, Matteucci, De Lucia. All.: Lucchesi A. ARBITRO : Gurguaglini di Livorno (Puvia di Carrara e Biagianti di Pistoia) RETI : 7’pt Bacci, 8’pt aut. Bartolozzi, 30’pt Corsinovi, 37’pt rig. Bouhafa, 37’st Ulivieri NOTE : Ammoniti Lucchesi, Bartolozzi, Lamberta

Calci – New Team 1-1

CALCI: Mattioli, Lucchi, Benvenuti, Marioni, Colombani, Taccini, Sanzo, Ferrari, Di Dario, D’Andrea Pisani, Pulga. A disp.: Giaconi, Di Berardino, Del Torto, Salvatorini, Petri, Gioli, Perazzoni, Cosci, Paoletti. All.: Bozzi

NEW TEAM: Micchi, Sanneh, Filippi, Telloli, Turri, Schievenin, Brugiati, Giannotti, Conde, Satti, Marchetti. A disp.: Laoluna, Catoi, Belluomini, Fanani, Biagiotti, Salotti, Delorie. All.: Terni

RETI: 41’pt Telloli, 31’st rig. Perazzoni

NOTE: Ammoniti Marioni, Telloli. Espulsi Conde al 2’st, Sanzo e Brugiati al 38’st, Sul calcio di rigore Micchi aveva parato un tiro a D’Andrea Pisani ma l’arbitro ha fatto ribattere