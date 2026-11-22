Calcio dilettanti|
Dalla Promozione alla Seconda tutto sulla giornata di campionato condizionata dal maltempo
In Prima New Team ferma sul pari il Mulazzo, corsare Capezzano e Montecarlo. In Seconda bene Atl.Marginone, Cascio, Gallicano e Marlia
Dalla Promozione alla Seconda Categoria tutte le gare in programma oggi per un turno condizionato dal maltempo.
Promozione
Atletico Lucca – Ponte Buggianese 1-1
ATLETICO LUCCA: Quiriconi, Saquella, Centoni T., Lucchesi, Fazzi, Tabarrani, Stefani, Casini, Bacci, Dal Poggetto (22’st Silvano), Secchi (26’st Centoni M.). A disp.: Di Cesare, Petretti, Capocchi D., Dettori, Silvano, Mazzoncini, Ferretti, Capocchi F., Centoni M. All.: Fanucchi
PONTE BUGGIANESE: Campinoti, Ferretti (39’st Sanzone), Tesi, Zocco, Russo, Palmese, Aiazzi; Volpi (26’st Musteqja), Rugiati, Pieri, Regoli (36’st Giuliani). A disp.: Matteucci, Bandoni, Sanzone, GIuliani, Danti, Giusti, Damiani, Sharka. All.: Falivena
ARBITRO: D’Amore di Prato (Lioi di Firenze e Maurizio di Prato)
RETI: 24’pt Tesi, 32’st Bacci
NOTE: Ammoniti Secchi, Volpi, Dal Poggetto
San Marco Avenza – Forte dei Marmi 2015 1-0
SAN MARCO AVENZA: Baldini, Chiti, Ricci, Maggi (38’st Ciampi), Granai M., Gambogi, Bonuccelli, Bonni, Rivero (29’st Giacché), Granai L., Arrighi. A disp.: Cappuccini, Ciampi Cioni, Grassi, Pon, Molini, Giacchè. All.: Bonini
FORTE DEI MARMI 2015: Gega, Credendino, Favret, Conti, Sapienza, Tofanelli (35’st Sodini F.), Sodini N. (29’st Fommei), Gazzoli, Ceciarini (16’st Khalil), Centonze, Tabarrani. A disp.: Calo, Alberti, Aliboni, Lattanzi, Lemmetti, Matrizi All.: Verdi.
ARBITRO: Lerri di Firenze (Corcione di Pisa e Lamanna di Firenze)
RETI: 45’st Bonni
Prima Categoria
Corsanico – Marginone 3-5 giocata ieri
CORSANICO: Lippi, Salini C., D’Agliano, Cortopassi, Frusteri, Poletti, Cerri, Lencioni, Da Prato, Passaglia, Masili. A disp.: Mattonai, Cipollini, Giunta E., Giunta G., Gori, Grosso, Montemagni, Pardini, Pucci. All.: Mazzei
MARGINONE 2000: Lavorini, Tolaini, Perillo; Gelli, Sapio; Foresta, Stobbia, Bardelli, Bonfanti, Montagnani, Pagnini. A disp.: Minichilli; Tassi, Mazzoni, Napolitano, Calvani, Garzi, Febbe, Covino, Proto. All. Minichilli
RETI: Cipollini 2, Grosso, Stobbia, Montagnani, Pagnini 2, Foresta
Academy Porcari – Capezzano Pianore 0-1
PORCARI: Grassi, Barsi, Casali, Perretta (14’pt Matjani), Bozzi, Lencioni L., Menichetti, Jovani (23’st Cortesi), Baroncini, Tortora (14’st Gemignani), Bianchi. A disp.: Morini, Tognetti, Lencioni A., Franco. All.: Cesaretti
CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Dalle Luche, Pardini, Navari, Sacchelli, Minichino, Pizza (14’st Scaranna), Pacini, Manfredi (40’st Lazzareschi), Barsotti, Pugliese (1’st Checchi). A disp.: Diridoni, Tancredi, Pighini, Adami, Belluomini, Domenici. All.: Coli
ARBITRO: Guarguaglini di Livorno
RETI; 42’st Barsotti
NOTE: Ammoniti Perretta e Lazzareschi
Chiesina Uzzanese – Capannori sospesa all’8’pt sullo 0-0
CHIESINA UZZANESE: Niccolai, Rosellini, Mazzei, Ferrari, Lici, Moncini, Bandoni, Casucci, Quiriconi, Guarisa, Sali. A disp.: Brizzi, Fagni, Tardella, Gianni, Tardiola, Nardi, Spatola, Betti, Forcieri. All.: Salvadori
CAPANNORI: Angeli, Battistoni, Benedetti G., Mattioli, Mini, Petretti, Zuncheddu, Carlini, Toma, Pistoresi, Manconi. A disp.: Susulete, Rolla, Giusfredi, Biondi, Medici, Benedetti R. All.: Paoli
ARBITRO: Papini di Carrara
Corsagna – Piazza 55 rinviata
Fivizzanese – Romagnano rinviata
Urbino Taccola – Montecarlo 0-1
URBINO TACCOLA: Cocozza, Fabbrini, Contini (31’st Pinna), Castellacci (35’st Cresci), Cerroni, Bellagamba, Micheletti (29’pt Baroni), Pitti, Antoni (12’st Guelfi), Aufiero, Arrighi. A dispo.: Matassi, Franchi, Zaccagnini, Cateni, Andreotti. All.: Ferretti
MONTECARLO: Carpita, Fusco, Simi, Goti, Mengali (45’st Steffich), Biagioni, Di Giulio (31’st Omobude), Lanzilli, Guastapaglia, Puccini; Rotunno (20’st Pagni). A disp.: Mei, Pavan, Sangregorio, Castelli, Michelotti, Lami. All.: Matteoni.
ARBITRO: Poli di Carrara
RETI: 30’pt Rotunno
New Team – Mulazzo 1-1
NEW TEAM: Micchi, Sanneh, Telloli, Bonaldi, Turri, Leshi, Brugiati, Giannotti, Biagiotti (23’st Schievenin), Satti F. (30’st Salotti), Belluomini (8’st Catoi). A disp.: Laoluna, Fanani, Delorie. All.: Terni
MULAZZO: Cibei, Manenti, Tavaroni (33’pt Luccini), Mussi, Dell’Amico (30’st Pezzoni), Brizzi, Orlandi, Cissè, Comparini, Vignali, Simonelli. A disp.: Stroe, Bortolasi, Marafetti. All.: Chelotti
RETI: 3’pt Belluomini, 15’st Comparini
NOTE: Ammoniti Bruciati, Satti, Manenti
Torrelaghese – Calci 3-0
TORRELAGHESE: Bertini, D’Onofrio, Benedetti (41’st Lombardi), Lampitelli, De Masi, Bonuccelli E. (39’st Ghilarducci), Carella (12’st Coppola), Grossi, Brega (43’st Rossi), Sereni (26’st Gerini), Saviozzi. A disp.: Barsaglini, Bonuccelli F., Bartoli, Orlowski. All.: Bucci
CALCI: Mattioli, Lucchi (35’st Gemignani), Benvenuti (8’st Pulga), Marioni, Colombani, Taccini, Ferrari (34’st Di Berardino), Perazzoni (41’st Cosci), Di Dario, D’Andrea Pisani, Paoletti (1’st Giaconi). A disp.: Del Torto, Bellucci. All.: Bozzi
RETI: 42’pt De Masi, 26’st Gerini, 38’st Brega
NOTE: Espulso Mattioli al 45’pt per fallo da ultimo uomo
Seconda Categoria
Girone A
Massarosa – San Vitale Candia 4-0
MASSAROSA: Sargentini, Volpe, Simonini, Marcucci, Ricci, Galli, Bartoli, Benedetti, Cheli, Maiorana, Fani. A disp.: Luisotti, Zappelli, Larini M., Monopoli, Parducci, Pezzini, Misuri, Bertolucci, Cotza. All.: Misuri
SAN VITALE CANDIA: Ambrosini, Diarrasouba, Guidi, Orlandi, Pezzica, Fagnoli, Tornari, Dell’Amico, Braida, Guadagnucci, Ricci. A disp.: Lenzoni, Venuti, Rossi, Grande, Di Benedetti, Neri, Bello Cova, Grassi. All.: Dati
RETI: 35’pt rig. Cheli, 15’st Galli, 27’st Maiorana, 34’st Fani
Pontremoli Fc – Seravezza Fc rinviata
San Macario Oltreserchio – Gragnolese 1-2
SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia T., Mancino, Buchignani, Cappelli, Pieruccini F., Aureli, Niccoli F. (Francalanci), Carro (Dal Poggetto), Romanini, Mazzuola (Della Bidia S.), Bertilacchi (Celanti). A dispo.: Ferrarini, Panconi, Morotti, Lapidani, Bertolozzi. All.: Raffaelli.
GRAGNOLESE: Arioni, Reburati, Borghetti, Tonelli, Mazzone. Pennucci, Mencatelli., Cecconi, Di Negro, Rosaia, Lombardi. A disp.: Grandetti, Ferrari. Fregisi, Costa, Carpentieri:
RETI: Romanini, autorete, Ceccomni
Valfreddana – Migliarino Vecchiano rinviata
VALFREDDANA: Mazzotta, Manga, Giuliani, Bonini, Venturini, Martinelli, Bertoncini, Marzi, Andreini, Lazzarini, Posarelli. A disp.: Cobbinah, Di Michele, Burgalassi, Paviglianiti, Sillah, Paolinelli, Bianchim Angeli. All.: Giusti
MIGLIARINO VECCHIANO: Cioni, Sanfratello, Armenante, Fabbri, Bregvadze, Del Pecchio, Galati, Novelli, Bani, Pellegrini, Amadei. A disp.: Di Sacco, Galli, Dalle Luche, Malfatti, Mariani, Mazzoni, Buzzanca, Bouslim, Bozzi. All.: Lotti
Girone B
Atletico Marginone – Vorno 2-0
ATLETICO MARGINONE: Guidotti, Coviello, Sisma, Romiti, Giometti, Kishta D., Pacini J., Venturini, Tognotti, Rosati, Lencioni C.. A disp.: Conte, Antoni, Vaiani, Carrara, Sarracino, Cullhaj, Santelli, Kishta K., Papagna. All.: Carruezzo
VORNO: Gorini, Lencioni F., Michelotti, Franceschini, Tocchini, Di Santoro, Matteoni, Bonfigli, Cagnacci, Mazzei, Rossano. A disp.: Bianchini, Gabrielli, Panattoni, Fiath, Meccariello, Vincenzi, Pacini A., Figliola, Sansone
RETI: 28’pt rig. e 38’st rig. Rosati
Atletico Penarol – Borgo a Mozzano rinviata
Cascio – Pieve Fosciana 3-1
CASCIO: Papi, Bacci, Binzeschi, Tognarelli, Boggi M., Catalini, Bonini A., Abrami, Del Sarto, Giulianelli, Martinelli. A disp.: Dekovi, Pucci, Boggi L., Sclatritti, Mori G., Pellegrinotti, Santoni, Tomei, Turri. All.: Parmigiani
PIEVE FOSCIANA: Labozzetta, Pucci, Bacci, Parmigiani, Bonini M., Bonini N., Brega, Pardini, Ruocco, Grassi, Morelli. A disp.: Paoli, Manetti, Orsetti, Bechelli, Bacci, Triti, Doga, Lombrdi, Hudu. All.: Zuddas
RETI: Boggi, Martinelli, Abrami, Morelli
Folgor Marlia – Molazzana 1-0
FOLGOR MARLIA: Cantini, Stefani, Battistoni, Celli, Doroni, Pelletti, Neri (18’st Silvestrini), Nesimi, Del Barba (30’st Day), Masetti, Bertellotti. A disp.: Del Carlo, Giannasi, Cortopassi, Giorgi, Sarti. All.: Barsocchi
MOLAZZANA: Angelini, Bachini (30’st Muccini), Biagioni L. (38’st Tamagnini), Bolognesi, Bosi, Bresciani, Micchi (22’st Febbrai), Michelotti (25’st Catani), Piacentini, Sarti, Togneri. A dispo.: Barsanti, Biagioni A., Castrucci, Guidi. All.: BertonciniA
ARBITRO: Molignoni di Carrara
RETI: 26’st Del Barba
NOTE: Ammoniti Bachini, Masetti, Nesimi, Silvestrini, Doroni, Pelletti. Espulso al 27’st Togneri
Ghivizzano – Gallicano 1-2
GHIVIZZANO: Tonarelli, Giannotti, Pieri (1’st Marchi), Boggi, Ghiloni M., Marganti, Cortopassi, Bachini (21’st Della Croce), Babboni, Ghiloni E. (26’st Adetokunbo), Gonnella (1’st Islami). A disp.: Paolinelli, Guidi, Pellegrini. All.: Cavani
GALLICANO: Grassi, Brandi, Lucchesi, Barsotti, Kolaj, Picchi (32’st Mattiello), Rocco (20’st Franchi), Ceccarelli, Fiumicino (41’st Bertoli), Ezzaki (34’st Ezzaki S.), Giunta. A disp.: Gogorici, Giorgi, Particelli, Alfredini, Brogi. All.: Davini
ARBITRO: Cecere di Pistoia
RETI: 11’pt rig. Ezzaki, 26’st Rocco, 47’st Babboni
NOTE: Ammoniti Babboni, BArsotti, Picchi. Espulso al 28’st Cortopassi
Morianese – Borgo a Buggiano 1-2
MORIANESE: Frateschi, Spicciani, Gianneschi A., Roberti, Della Maggiora, Bertuccelli, Bottari, Giannotti, Biagi, Chianese, Lopresto. A disp.: Sargetni, Gianneschi G., La Rocca, Slemi, Pellegrini, Berrettini, Busembai, Galli, Amidei. All.. Caselli
BORGO A BUGGIANO: Sorini, Zingarello, Bisanti, Monti, Galli, Frediani (22’st Baveresi), D’Acunti (22’st Diolaiuti), Necciai, Tonwe, Lera, Agostini (40’st Vitelli). A disp.: La Falce, Baveresi, Pellegrini, Vitelli, Iammelli, Tori, Casucci, Diolaiuti, Ricci. All.: Biagi
RETI: 8’st Biagi, 10’st Zingarello, 39’st Tonwe
NOTE: Ammoniti ZIngarello, Monti, Vitelli. Espulso Lera al 35’st
Pescia – Atletico Castiglione rinviata
Staffoli – Diavoli Neri 3-0
STAFFOLI: Bagnoli, Palma, Forconi, Arrighini (35’st Gagliardi), Riccomi, Pieroni, Anichini, Meropini (41’st Cei), Susini (27’st Karaj), Pieracci (30’st Shima), Cantini (22’st Testai). A disp.: Mannucci, Bonsignori, Meta, Corsagni
All.: Brugnano
DIAVOLI NERI: Regoli, Di Benedetti (21’pt Nikolli), Passalacqua, Magazzini, Francini, Torriani, Pagani (21’st Rocchiccioli), Bedini, Alberti, Tragni (1’st Catassi), Orrico. A disp.: Vanni, Da Prato. All.: Biagioni
ARBITRO: Lossi di Viareggio
RETI: 1’pt Pieracci, 12’pt Palma, 18’st Cantini
NOTE: Ammoniti Arrighini, Magazzini. Al 63’ Cantini (Staffoli) sbaglia calcio di rigore