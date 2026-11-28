Calcio dilettanti|
Atletico Lucca ko nell’anticipo di Promozione con la Massese
Bacci illude con un gol in apertura, poi la ribaltano per i bianconeri le reti di Lembo e Deda L. per il successo bianconero
Massese-Atletico Lucca 2-1
MASSESE: Costa, Kovalenko, Deda L., Deda S. (22’st Frosina), Demarie (35’st Grassi), Bitep (29’st Papi), Bertozzi (40’st Panconi), Lembo, Biagi, Benassi, Maurelli. A disp.: Rustighi, Nicolini, Vazio, Darzeza, Orru. All.: Barbieri
ATLETICO LUCCA: Quiriconi, Saquella (7’st Dettori), Centoni T., Lucchesi, Ferretti, Casini, Centoni M. (21’st Petretti L.), Stefani, Dal Poggetto (40’st Mazzoncini), Fazzi, Bacci. A disp.: Di Cesare, Chelini, Capocchi F., Cacciaguerra, Dettori, Capocchi D., Petretti M. All.: Fanucchi
ARBITRO: Christian, Barducci di Pistoia, coad. da Vincenzo Mongelli di Pisa e Mirko Mangini di Livorno.
RETI: 1’pt Bacci, 29′pt Lembo, 20’st Deda L.
NOTE: Ammoniti Saquella, Demarie, Bitep, Bertocci, Fazzi, Deda L., Maurelli
Cade nell’anticipo di Promozione l’Atletico Lucca. Si illude la formazione rossonera con il gol in apertura di Bacci, poi la blasonata Massese rimonta e conquista i tre punti.