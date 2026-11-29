Calcio dilettanti|
Tutto dalla Promozione alla Seconda Categoria. In vetta alla Prima c’è il Porcari
Grande giornata sui campi dei dilettanti. In Seconda da tre punti Diavoli Neri, Gallicano e Molazzana, la Pieve tiene testa al Pescia
Giornata ricca di spunti per i campionati dilettanti dalla Promozione alla Seconda Categoria. Ecco come è andata.
Promozione
Massese – Atletico Lucca 2-1 giocata ieri
MASSESE: Costa, Kovalenko, Deda L., Deda S. (22’st Frosina), Demarie (35’st Grassi), Bitep (29’st Papi), Bertozzi (40’st Panconi), Lembo, Biagi, Benassi, Maurelli. A disp.: Rustighi, Nicolini, Vazio, Darzeza, Orru. All.: Barbieri
ATLETICO LUCCA: Quiriconi, Saquella (7’st Dettori), Centoni T., Lucchesi, Ferretti, Casini, Centoni M. (21’st Petretti L.), Stefani, Dal Poggetto (40’st Mazzoncini), Fazzi, Bacci. A disp.: Di Cesare, Chelini, Capocchi F., Cacciaguerra, Dettori, Capocchi D., Petretti M. All.: Fanucchi
ARBITRO: Christian, Barducci di Pistoia, coad. da Vincenzo Mongelli di Pisa e Mirko Mangini di Livorno.
RETI: 1’pt Bacci, 29′pt Lembo, 20’st Deda L.
NOTE: Ammoniti Saquella, Demarie, Bitep, Bertocci, Fazzi, Deda L., Maurelli
Forte dei Marmi 2015 – I.Monsummano 0-2
FORTE DEI MARMI 2015: Gega, Credendino, Lattanzi (29’st Sodini N.), Conti (12’st Del Carlo), Sapienza (5’st Tofanelli), Sodini F., Favret, Aliboni L., Ceciarini, Fommei (12’st Tabarrani), Gazzoli. A disp.: Calò, Matellini, Lemmetti, Seriani, Khalil. All.: Verdi
INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Di Cicco, Giusti (12’st Cinelli), Fioretti, Rinaldi, Bigondi, Torracchi, Falzarano (30’st Marcovina), Shiqeri (12’st Pacini), Ndoye, Ferrucci (21’st Fattorini), Lakaj (45’st Ruggiero). A disp.: Scortichini, Cappelli, Carrara, Sarno. All.: Sireno
ARBITRO: Luciani di Livorno (Lisi e Mohamed di Empoli)
RETI: 8’pt Ndoye, 36’pt Bigondi
NOTE: Ammonmiti Sodini F., Lakaj
Prima Categoria
Calci – Corsanico 2-0
CALCI: Giaconi, Lucchi (Di Berardino), Benvenuti (Gemignani), Perazzoni, Taccini, Colombani, Ferrari, Marioni, Di Dario, D’Andrea Pisani (Pulga), Bellucci (Paoletti). A disp.: Pensabene, Cosci, Gioli. All.: Bozzi
CORSANICO: Lippi, Grosso (Montemagni), D’Agliano, Cipollini, Lari, Poletti (Marsili), Cerri (Puccini), Lencioni, Da Prato, Passaglia, Frusteri (Salini). A disp.: Mattonai, Gori, Marsili, Montemagni, Giunta E., Giunta G., Pardini, Puccini, Salini. All.: Mazzei
RETI: 9’pt Bellucci, 36’st rig. Perazzoni
NOTE: Ammoniti Colombani, Taccini, Peracconi, Marioni, Pulga, Passaglia, Cipollini, Lari, Lencioni
Capezzano Pianore – Chiesina Uzzanese 5-0
CAPEZZANO PIANORE: Bartelletti, Dalle Luche, Pardini, Navari (39’st Luporini), Sacchelli, Minichino (39’st Lazzareschi), Pizza (23’st Domenici), Pacini, Manfredi (26’st Scaranna), Barsotti (23’st Checchi), Biagini. A disp.: Diridoni, Tancedi, Belluomini, Adami. All.: Coli
CHIESINA UZZANESE; Niccolai, Rosellini, Mazzei, Ferrari, Lici, Moncini (24’st Nardi), Spatola (9’st Bandoni), Menchini, Betti (15’st Forcieri), Quiriconi (1’st Guarisa), Sali (23’st Casucci). A disp.: Brizzi, Tardella, Gianni, Tardiola. All.: Salvadori
ARBITRO: Tripodi di Empoli
RETI: 17’pt Pacini, 28’pt e 41’pt rig. Manfredi, 5’st Dalle Luche, 40’st Scaranna
NOTE: Ammoniti Niccolai, Rosellini, Spatola.
Capannori – Fivizzanese 0-0
CAPANNORI: Angeli, Battistoni (36’st Biondi), Benedetti (41’st Rolla), Mattioli, Fanani, Mini, Zuncheddu, Carlini, Petretti (45’st Frugoli), Pistoresi, Menconi (17’st Giusfredi). A disp.: Susulete, Costalli, Rolla, Giusfredi, Biondi, Medici, Benedetti, Frugoli. All.: Paoli
FIVIZZANESE: Andreoli, Gentile, Roncara, Tognocchi, Valentini, Pangallo, Carli, Bucchioni, Fermi, Costa, Salku B.. A disp.: Scopis, Salku A., Murati, Forieri, Marchionna, Elmazi, Domenichelli. All.: Mosti
Marginone 2000 – Urbino Taccola 1-2
MARGINONE 2000: Lavorini (15’st Minichilli), Falcone, Perillo, Gelli, Bardelli, Sapio, Montagnani (15’st Calvani), Tolaini, Bonfanti (35’st Febbe), Stobbia (35’st Proto), Pagnini. A disp.: Tassi, Napolitano, Garzi, Mazzoni, Covino. All.: Minichilli
URBINO TACCOLA: Cocozza, Antoni, Contini, Castellacci, Cerroni, Bellagamba, Pinna (20’st Cresci) Pitti, Baroni (12’st Guelfi), Aufiero, Arrighi. A disp.: Malasoma, Andreotti, Cateni, Franchi, Pardini, Zaccagnini. All.: Ferretti
RETI: 4’pt Montagnani, 20’st Cerroni, 30’st Aufiero
Montecarlo – New Team 2-0
MONTECARLO: Carpita, Puccini, Pavan (1’st Pagni), Simi, Fusco, Sangregorio, Guastapaglia, Lanzilli (35’st Martinelli), Rotunno, Biagioni, Mengali, A disp.: Mei, Di Giulio, Lami, Orlacchio, Michelotti, Martinelli, Castelli, Omobude, Pagni. All.: Matteoni
NEW TEAM: Micchi, Sanneh, Telloli (31’st Schievenin), Bonaldi (31’st Biagiotti), Turri, Leshi, Brugiati, Giannotti (30’st Catoi), Delorie (31’st Salotti), Satti F., Filippi. A disp.: Laoluna, Landucci, Satti P., Satti M. All.: Terni
ARBITRO: Balducci di Firenze
RETI: 23’st Simi, 44’st Mengali
NOTE: Ammoniti Biagioni, Pavan, Filippi
Mulazzo – Corsagna 0-1
MULAZZO: Cibei, Luccini (29’st Bortolasi), Grasselli, Mussi, Dell’Amico L. (29’st Pezzoni), Brizzi; Orlandi, Cissè, Comparini, Vignali, Simonelli (23’st Dell’Amico F.). A disp.: Cacchioli, del Rio, Manenti, Cantinotti, Morafetti, Neri. All.: Chelotti
CORSAGNA: Petroni, Dinucci, Grasseschi, Buoni (34’st Giusti), Signorini, Ramacciotti, Ricci, Fanani (17’st Tuccori E.), Borgo (40’st Eramnazi), Tersigni, Tuccori A. (24’st Vitrani). A disp.: Del Picchia J., Del Picchia M., Mugelli, Lionetti, Giusfredi. All.: Piercecchi.
ARBITRO: Leone di Viareggio
RETI: 29’st Vitrani
NOTE: Ammoniti Luccini, Grasselli, Coparini, Signorini, Fanani
Piazza 55 – Academy Porcari 0-1
PIAZZA: Cintolesi, Pietrazzini, Haoudi, Valiensi, Pangi, Tortelli (5’st Byaze, 36’st Papi), Lucchesi (46’st Bertini), Galletti, Kovalenko, Cassettai (22’st Grandini), Morelli (14’st Tagliasacchi). A disp.: Rossi, Rocchiccioli. All.: Pancetti
ACADEMY PORCARI: Grasso, Barsi, Casalio, Perretta (1’st Tortora), Bozzi, Lencioni, Matjani (30’st Gemignani), Jovani, Baroncini (48’st Franco), Bianchi (17’st Tognetti), Menichetti. A disp.: Morini, Lencioni, Benettaleb, Kemmach. All.: Cesaretti
ARBITRO: Outaleb di Lucca
RETI: 41’st Baroncini
NOTE: Ammoniti Haoudi, Valiensi, Pangi, Byaze, Casali. Espulso Casali al 48’st
Romagnano – Torrelaghese 0-1
ROMAGNANO: Mariani, Berti, Bertonelli (14’st Marku), Cosentino, Barbetti, Maestrelli (12’pt Ferrari), Youssefi, Lezza (23’st Ricci), Raffi, Maggiore (37’st Galli), Banti (32’st Bellè). A disp.: Bigini, Costantini, Della Bona, Baldoni. All.: Battaglia
TORRELAGHESE: Bertini, D’Onofrio, Ghilarducci (20’st Barozzi), Lampitelli, De Masi, Benedetti, Carella, Grossi, Brega (15’pt Sereni), Gerini (25’st Ratti), Saviozzi. A disp.: Barsaglini, Bartoli, Lombardi, Barozzi, Coppoa, Sereni, Orloski, Ratti, Rossi. All.: Bucci
RETI: 23’pt Sereni
NOTE: Espulsi Barbetti al 36’st e Berti al 45’st
Seconda Categoria
Girone A
Gragnolese – Massarosa 3-3
GRAGNOLESE: Pierini, Gerali, Mencatelli, Tonelli, Bondi, Grandetti, Mazzone, Cecconi, Carpentieri, Rosaia, Lombardo. A disp.: Battistini, Reburati, Ferrari, Di Negro. All.: Mencatelli
MASSAROSA: Sargentini, Volpe, Simonini, Galli, Ricci, Monopoli, Bartoli, Benedetti, Cheli, Maiorana, Pezzini. A disp.: Luisotti, Zappelli, Puccetti, Dalle Luche, Misuri, Donati, Marcucci, Bertolucci, Cotza. All. Misuri
RETI: 1’pt Benedetti, 39’pt e 18’st Lombardo, 35’st Rosaia, 40’st e 45’s Cotza
Migliarino Vecchiano – San Macario Oltreserchio 3-2
Pappiana – Valfreddana 1-1
PAPPIANA: Bettini, Silvestre, Simonelli, Montanelli L., Balestro, Merlotto, Becattini, Lobue, Fiorini, Stabile, Ioan. A disp.: Marconi, Benvenuti, Umalini, Tonarelli, Bioli, Sartor, Cavicchi, Montanelli, Campera. All.: Pistoia.
VALFREDDANA: Mazzotta, Manga, Giuliani, Bonini, Venturini, Martinelli, Bertoncini, Marzi, Andreini (22’st Burgalassi), Lazzarini (30’pt Angei), Posarelli. A disp.: Cobbinah, Di Mhele, Burgalassi, Paviglianiti, Souane, Paolinelli, Angeli; Sillah. All,: Giusti
RETI: 9’pt Bertoncini, 30’st Fiorini
NOTE: Ammoniti Bertoncini, Posarelli, Simonelli. Espulso al 20’st Posarelli
Seravezza Fc – Monzone 2-1
SERAVEZZA FC: Ceragioli, Bresciani, Bianchini, Di Clemente, Del Tessa, Pucci, Moriconi, Pelucchini, Musto, Baldi Galleni, D’Angina. A disp.: Pucciarelli, Mardini, Landi, Cardillo, Cagnoni, Bobbio
MONZONE: Gavellotti, Cini, Franchini, Lombardini, Moisè, Bonini, De Cillis, Michelucci, Marchiò, Mastorci L., Taddeucci. A disp.: Ausili, Prela, El Mountassir, Touray, Mahracj, Vulcano, MEnchini, Mastortci A., Tonetti
RETI: 2’st Bresciani D., 40’st Marchiò, 50’st Bobbio
Girone B
Atletico Castiglione – Atletico Penarol 2-2
ATLETICO CASTIGLIONE: Mariani, Dini, Raffaelli, Pennucci, Angelini, Mosti, Turri (14’st Bertolla), Barfucci, Biggi, Micchi, Camara (35’st Monti). A disp.: Giannecchini, Pieroni, Pisani, Nardini, Tardelli. All.: Passini
ATLETICO PENAROL: Sebastiani, Shehu, Cecchini, Maiorano, Santi S., Michelini, Bechelli Fe., Rubicondo, Bucsa, Santi A., BechellI Fr. A disp.: Pellegrini, Sartini, Corazza, Bertogli Milone, Lemmi, Cristofani, Bachini, Donini. All.: Santi D.
RETI: 7’pt Shehu, 38’pt Biggi, 7’st Santi A., 31’st Barfucci
NOTE: Biggi fallisce un calcio di rigore al 22’pt
Borgo a Buggiano – Cascio 1-1
BORGO A BUGGIANO: Sorini, Zingarello, Bisanti, Galli, Vitelli (21’st Iammelli), Casucci, Diolaiuti (34’st Benedetti), Tori (37’st Baveresi), Tonwe, Agostini, D’Acunti (1’st Ricci). A disp.: La Falce, Baveresi, Mancino, Iammelli, Pellegrini, Nannini, Benedetti, Ricci, Carbone. All.: Biagi
CASCIO: Papi, Bacci, Binzeschi, Tognarelli, Boggi M., Santoni (29’pt Pellegrinotti), Bonini (42’st Cecchi), Bertelloni (17’st Turri), Del Sarto, Abrami, Martinelli. A disp.: Dekovi, Scaltritti, Mori, Catalini, Boggi L. All.: Fiori
ARBITRO: Vulcano di Pisa
RETI: 17’pt Martinelli, 43’st Tonwe
NOTE: Ammoniti Vitelli, Casucci, Tognarelli, Abrami. Espulso Boggi M. al 31’pt
Borgo a Mozzano – Staffoli 0-3
BORGO A MOZZANO: Pieri, Peranzi, Amidei G., Betti (37’st Merusi), Pellegrini Gabriele 1997 (41’st Capoku), Pellicciotti (18’st Guarino), Vassalle, Zhyrukha, Angelini (12’st Cariglino), Fati, Pellegrini Gabriele 2003 (12’st Curumi). A disp.: Vrioni, Amidei F., Errachid, Tomei. All.: Bertolacci
STAFFOLI: Bagnoli, Palma, Forconi, Arrighini (25’st Testai), Riccomi, Pieroni, Anichini, Meropini (41’st Cei(, Susini (18’st Karaj), Pieracci (37’st Gagliardi), Cantini (18’st Shima). A disp.: Mannucci, Filieri, Meta, Corsagni. All.: Brugnano
RETI: 45’pt e 4’st Cantini, 18’st Susini
NOTE: Ammoniti Betti, Curumi, Cei, allenatore Brugnano. Al 14’st Pieracci fallisce un calcio di rigore
Diavoli Neri – Atletico Marginone 2-0
DIAVOLI NERI: Regoli, Di Benedetti, Torriani, Pagani, Francini, Magazzini, Fontanini, Bedini, Alberti, Tragni, Orrico. A disp.: Vanni, Catassi, Rocchiccioli, Nikolli, Da Prato, Brugiati, Frigeri, Landi, Giannotti. All.: Biagioni
ATLETICO MARGINONE: Guidotti, Cullhaj, Sisma, Romiti, Astete, Lenconi, Pacini, Venturini, Tognotti, Rosati, Kishta D. A disp.: Antoni, Carrara, Conte Coviello, Papagna, Sarracino, Tiberi. All.: Carruezzo
RETI: 42’pt Fontanini, 7’st Alberti
Gallicano – Morianese 1-0
GALLICANO: Grassi, Brandi, Lucchesi, Barsotti, Kolaj (25’pt Mauriello), Picchi, Rocco (28’st Ezzaki S.), Faraglia (26’st Alfredini), Franchi (20’st Fiumicino), Ezzaki M., Giunta. A disp.: Gogorici, Giorgi, Bertoli, Particelli, Ceccarelli.
MORIANESE: Frateschi, Sechi (24’st Spicciani), Gianneschi, Roberti (9’st Amidei), Della Maggiora, Bertuccelli, Berrettini (1’st Bottari), Giannotti (40’st Lombardi), Biagi, Chianese (23’st Busembai), Lopresto. A disp.: Sargenti, Lenci, La Rocca, Pellegrini.
RETI: 7’pt Ezzaki M
NOTE: Ammoniti Brandi, Ezzaki M., Chianese, Gianneschi, Bottari
Molazzana – Ghivizzano 4-0
MOLAZZANA: Bolognesi (41’st Barsanti), Angelini, Catani, Sarti, Michelotti, Piacentini, Bosi (21’st Febbrai), Bresciani, Tamagnini (21’st Micchi), Marigliani (5’st Bachini), Bertoncini (29’st Castrucci). A disp.: Biagioni A., Muccini, Guidi, Biagioni L. All.: Giannecchini
GHIVIZZANO: Tonarelli, Giannotti, Boggi, Ghiloni M., Marganti, Islami, Marchi, Della Croce (16’st Adetokunbo), Bachini (33’st Guidi), Babboni, Ghiloni E. (33’st Pellegrini). A disp.: Paolinelli. All.: Cavani
RETI: 10’pt e 20’pt Piacentini, 38’pt Marigliani, 25’st Micchi
NOTE: ammoniti Marchi, Islami
Pieve Fosciana – Pescia 3-4
PIEVE FOSCIANA: Labozzetta, Lombardi, Vanoni, Orsetti (Bonini N.), Bonini M. (Bacci F.), Parmigiani (Triti), Brega , Bechelli (Doga), Salah (Pardini), Grassi, Morelli. A disp.: Carvajal, Ruocco, Bacci G., Micchi. All.: Zuddas
PESCIA: Fiaschi, Carmignani (Scarselli), Tomei, Marzi, Mangiantini, Huqi, Tocchini, De Nisco, Salvestrini, Bouhall, De Angelis (Salani). A disp.: Monti, Forassiepi, Quilici, Di Giulio, Mazzei, Tondi, Rinaldini. All.: Boi
RETI: 9’pt rig. e 45’pt rig. Bouhalla, 20ppt Marzi, 30’pt Brega, 34’pt Tocchini, 6’st Bonini M., 47’st aut.
NOTE: Ammoniti Brega, Morelli, De Nsco, Rinaldini, Tomei
Vorno – Folgor Marlia 1-1
VORNO: Gorini, Michelotti, Gabrielli, Francesconi, Tocchini, Di Santoro, Pera, Cumani, Rossano, Mazzei, Matteoni. A disp.: Menichetti, Panattoni, Vincenzi, Figliola, Meccariello, Pacini, Puccetti, Bonfigli, Cagnacci. All.: Tommei
FOLGOR MARLIA: Cantini, Stefani Abramo, Sarti, Celli, Battistoni, Pelletti, Neri (23’st Della Mora), Masetti, Del Barba (39’st Day), Nesimi, Bertellotti. A disop.: Malasoma, Giorgi, Guastapaglia, Hrarmi, Silvestrini, Stefani Andrea. All.: Barsocchi
ARBITRO: Del Carlo di Lucca
RETI: 34’pt Cumani, 9’st Nesimi
NOTE: ammoniti Cumani, Bertellotti, Stefano Abramo, Masetti