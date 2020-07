Viareggio Calcio, Cinquini e Mazzone primi colpi top per la Seconda

È già attivissimo il nuovo Viareggio Calcio per la prossima stagione di Seconda Categoria.

La squadra di Stefano Santini vuole essere fra le protagoniste della prossima annata.

Arrivano in bianconero l’esterno classe 1995 Giacomo Cinquini, ex Montecatini. Con lui arrivano in rosa anche il difensore centrale Gabriele Mazzone, fresco vincitore del campionato di Prima con il Capezzano Pianore e già in serie D a Camaiore.

A questi si aggiungono le prime conferme. Si tratta di tre dei protagonisti della stagione del triplete in Terza Categoria di due anni fa: Alessandro Ambrogi, terzino destro classe 1994; Samuele Simoni, centrocampista classe ’93 e Simone Bertini, attaccante classe 1992. Confermato anche Stefano Tomei, difensore centrale classe 1987.