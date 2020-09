Coppa Toscana Seconda, Tau Academy e Montecarlo pari nell’anticipo

Tau Academy – Montecarlo 1-1

TAU ACADEMY: Battistini, Sutera, Lunardini, Tambellini, Del Sarto, Centoni, Ruggiero, Pellicciotti (41’st Pardini N.), Hysa (16’st Vanni), Bartolini, Pardini M. A disp.: Ghiroldi, Giusfredi, Hika, Iacopetti, Inguaggiato, Gioè. All.: Biondi

MONTECARLO: Tafani, Pucci, Ricci, Bondi, Gentile, Annoni, Bastiani, Martinelli, Russo, Maltagliati (Raffaelli), Morra. A disp.: Biondi, Lorenzini, Battaglia, Menconi, Usai, Carrara, Lista, Ancona. All.: Pacini

RETI: 23’ pt Lunardini, 32’pt Morra

NOTE: Ammoniti Del Sarto, Hysa, Pellicciotti, Bastiani

Finisce 1-1 l’anticipo di Coppa Toscana di Seconda Categoria fra Tau Academy e Montecarlo. Un risultato che elimina i padroni di casa, sconfitti nella prima gara del triangolare dal San Filippo, e lasciano un lumicino di speranza alla formazione di Pacini.

Partita divertente con i padroni di casa alla ricerca di un risultato pieno per continuare a sperare e il Montecarlo all’esordio a caccia dei meccanismi giusti per affrontare al meglio la stagione.

Sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Lunardini, ma la gioia per il vantaggio dura meno di dieci minuti. Di Morra la rete del pari montecarlese. Il risultato poi non cambia fino al termine.

Domenica 4 ottobre il triangolare di Coppa si conclude con la sfida fra Montecarlo e San Filippo. Agli ospiti basterà un punto per passare il turno.