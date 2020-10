Coppa Seconda, tutti i risultati dell’ultimo turno dei triangolari

Anche in Seconda Categoria si chiudono i triangolari della prima fase. Avanzano il Borgo a Mozzano per differenza reti sull’Atletico Lucca grazie alla vittoria sul San Macario Oltreserchio per 2-0 e il Montecarlo, che vince lo scontro diretto con il San Filippo.

Superano il turno anche il Lido di Camaiore (0-0 con l’Atletico Carrara dei Marmi) sempre per differenza reti e il Viareggio, che supera di misura in trasferta il Massarosa con gol di Mainardi e chiude il gironcino a punteggio pieno.

Lido di Camaiore – Atletico Carrara Marmi 0-0

Massarosa – Viareggio Calcio 0-1

MASSAROSA: Perugi, Matteucci, D’Agliano, Conforti, Antoni, Scotece, Fiumicino, Vitelli, Cotza, Galli, Francesconi. A dispo.: Lunardini, Benedetti, Panconi, Misuri, Agostini, Verdigi, Matrone, Manfredi, All.: Gori.

VIAREGGIO: Carpita, Cinquini G., Gemignani, Mattei, Cinquini D., Tomei, Mainardi, Marinai, Monaco Lo., Minichino, Pugliese. A disp.: Santini, Ambrogi, Mazzone, Bertini, Ksioua, Buonaccorsi, Baldassari, Cosci, Castini, All.: Santini

RETI: 35’st Mainardi

New Team – Barga rinviata

Fornoli – Gallicano rinviata

Borgo a Mozzano – San Macario Oltreserchio 2-0

BORGO A MOZZANO: Simoni, Crea, Amidei Federico, Serra (28’st Barsi), Ceccherelli, Donatelli, Gimbri, Amidei Francesco (13’st Massei), Oliokwe, Fati, Lunardi (35’st Rapaioli). A disp.: Giannotti, Chiocchetti, Porta, Piercecchi. Al.: Piercecchi

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Ferrarini, Massei, Gabriele (15’st Pieruccini N.), Dinelli (1’st Masini), Pieruccini F., Cappelli; Chelini, Morotti (28’st Della Bidia) Romanini, Morbini (22’st Simonetti), Puccinelli (10’st Mazzuola). A disp.: Bertilacchi, Bertolozzi, Marlia, Perna. All.: Bisordi

RETI: 21’pt rig. Fati, 46’pt Amidei Francesco

NOTE: Ammoniti Donatelli, Morotti, Morbini

Montecarlo – San Filippo 3- 2

MONTECARLO: Biondi T., Raffaelli, Morra, Martinelli, Pucci, Malatagliati, Bastiani, Ricci, Annoni, Gentile, Ancona. A disp.: Tafani, Lorenzini, Biondi F., Dudine, Pieroni, Salani, Russo, Lista. All.: Pacini

SAN FILIPPO: Indragoli, Particelli, Genovali, Camponcelli, Matteuzzi, Marchetti, Rossano, Salvadori, Biagi, Caiazzo, Affatigato. A disp.: Scatena, Nottoli, Del Barga, Niccoli, Di Vito, Torricelli, Cristofani, Lorenzi. All.: Moretti

ARBITRO: Alessia Lisi di Empoli

RETI: 33’pt rig. e 8’st Gentile, 20’st Caiazzo, 25’st aut. Pucci, 45’st rig. Pieroni