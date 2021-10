Seconda Categoria, il quadro completo della seconda giornata

Ecco come è andata oggi in Seconda Categoria

Girone A

Atletico Carrara Marmi – Fortis Camaiore 2-1

ATLETICO CARRARA DEI MARMI: Grassi, Ricciardi, Biselli A., Biselli G., Martignoni, Lazzari, Barbieri E., Antoniotti, Martinucci, Latif, Venturini. A disp.: Menconi, Magazzù, Petacchi, Peigottu, Barbieri S, Pezzanera, Barsotti, Greco, Bianchini. All.: Dati

FORTIS CAMAIORE: Pardini, Tesi, Costagli, Maguina, Lari, Dini, Paoli, Cinquini, Bicicchi, Luisotti, Mallegni. A disp.: Battelli, Celi, Mariani, Castiglione, Peralta, Pellegrini, Licusato, Gnani; Del Prete. All.: Palmerini.

RETI: 7’pt rig., 36’pt Martinucci, 17’pt Luisotti

NOTE: Ammoniti Costagli, Paoli, Cinquini, Biselli G., Lazzario. Espulso al 40’st Lazzari

Atletico Podenzana – Filattierese 0-1

Lido di Camaiore – Massarosa 2-1

LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Chiarini, Pardini, Chiusalupi, Matrone, Biagini, Cipollini, Pacini, Da Prato G., Simonini, Dal Lago. A disp.: Da Prato I., Vizzoni; Zaia, Bertuccelli, Paoli, Lucarini, D’Ascoli, Caneschi. All.: Orsetti

MASSAROSA: Bernini, Batori, Del Dianda, D’Agliano, Scotece, Farnocchia, Ragghianti, Galli, Ezzaki, Barsotti, Simoni. A disp.: Benedetti Matteo, Benedetti Massimo, Conforti, Guccione, Larini C., Larini D., Orsi, Panconi, Vitelli. All.: Gori

RETI: Da Prato G., Simonini, Ragghianti

Monti – Fivizzanese 2-0

Monzone – Mulazzo 0-0

Ricortola – Cerreto 2-0

Girone B

Fornoli – New Team 1-0

FORNOLI: Papi, Mangiantini, Ledda, Donati, Pellegrini, Pacini, Olivieri, Michetti, Monticelli (20’st Petri), Poli, Sabatini (30’st Tomei). A disp.: Nannizzi, Franceschi, Favelli, Ferrara, Doroni, Dinelli, Pullinger. All.: Poli

NEW TEAM: Valdrighi, Tortelli (30’st Guazzelli), Grandini, Piacentini, Pioli, Bonini (30’st Terni), Frigeri, Maiorano (20’st Bruno), Franchi (40’st Bertucci), Del Giudice (30’st Rossi), Martinelli. A disop.: Fantoni, Magazzini, Scaltritti, Vanni. All.: Davini

ARBITRO: Silvestri di Livorno

RETI: 19’pt Sabatini

NOTE: Ammoniti Papi, Ledda, Michetti, Poli, Pioli, Bonini

Academy Tau – Borgo a Mozzano 2-2

ACADEMY TAU: Battistini, Venturini, Spatola, Milanesio, Del Sarto (44’st Vannucci), Centoni (1’st Bartolini), Bonaccorsi, Gioè, Miserendino (31’st Ridolfi), Di Furia (1’st Da Valle), Pellicciotti (1’st Lunardini). A disp.: Vanni, Pardini, Tambellini, Lavorgna. All.: Biondi

BORGO A MOZZANO: Simoni (20’st Guidi), Massei (42’st Piercecchi), Gimbri, Barsi, Di Lorenzo (28’st Bacci), Donatelli, Spagnesi, Ciocchetti, Oliokwe, Fati, Bertolozzi. A diso.: Giusti, Lunardi,Porta, Bertini. All.: Piercecchi

RETI: 6’pt Fati, 21’pt Gioè, 27’pt Barsi, 6’st Spatola

NOTE: Ammoniti Bonaccorsi, Barsi

Barga – Pontasserchio 1-0

BARGA: Ferrari, Taddei, Giusti, Mutigli, Chiocchetti, Disperati, Larhchim, Reti, Harch, Rigali, Silvestrini. A disp.: Togneri, Serradimigni, Cottu, Pellegrini, Febbrai, Marchi, Shehu, Sartini. All.: Raffaelli

PONTASSERCHIO: Franchi, Bongiorni, Ghelardoni, Masoni, Testi, Sodini, Umalini, Selmi, Giannini, Pecori, Ghelli. A disp.: Cecchetti, Monacci, Meucci, Granford, Di Sacco, Amdiaze, Bargagna

RETI: 25’st Harch

Corsagna – Filettole 2-0

CORSAGNA: Pellegrini, Bertoncini, Lunghi, Lucchesi A., Barsi, Barsanti, Spicciani (20’st Alberigi), Biagi (32’st Bandu)( Tulipano (40’st Bertolacci), Castelli (45’st Madrigali), Vitrani. A disp.: Cheli, Lucchesi M., Tuzzi, Dinucci, Baldassarri. All.: Moretti

FILETTOLE: Rugani, Pellegrini G., Pellegrini F, Ammannati (1’st Guerrini), Lossi, Ghelarducci, Paolini (25’st Lucchesi), Bandoni (35’st Mione), Colombo, Dianda, Gaddini. A disp.: Parlanti, Lombardi, Lenzini, Battelli, Fruzzetti, Campera. All.: D’Aurelio

RETI: 5’pt Castelli, 15’st Tulipano

NOTE: Ammoniti Lucchesi A., Biagi, Pellegrini F., Ammannati, Lissi, Paolini, Bandoni, Colombo. Espulso Fruzzetti

Migliarino – San Filippo 4-0

MIGLIARINO: Allegrini, Longobardi, Benedettini, Moretti, Mori, Montanelli, Chelotti, Pardi, Baroni, Andreotti, Aufiero. A disp.: Mannocci, Morgè, Montanelli, Lobue, Balestri, Barbani, Umalini, Bettini, Fantozzi

SAN FILIPPO: Gragnani, Del Barga, Rugani, Nottoli, Torricelli, Marchetti, Salvadori, Lencioni, Biagi, Caiazzo, Niccoli. A disop.: Roberti, Gabrielli, Mathieu, Spinetti, Moriconi, Vincenzi, Franclanci, Stringari, Matteuzzi. All.: Caiazzo

RETI: Baroni, Aufiero 2, Montanelli



Pontecosi Lagosi – Gallicano 2-4

PONTECOSI: Nelli (39’st Bechelli), Gennaro (18’st Vanoni), Pellegrinotti, Massi, Bravi, Pieroni, Piagentini (10’pt Marigliani D., 39’st Cavilli), Marigliani L., Micchi, Martini Adami, Angelini (27’st Venanzi). A disp.: Lunardi, Angelini, Kalem.

GALLICANO: Grassi, Turri (48’st Sebastiani), Wurach (30’st Lena), Satti, Rossi, Lartini, Alfredini Andrea (35’st Corazza), Bertogli, Pellegrinotti, Brucciani, Alfredini Anthony (48’st Viviani). A disp.: Gogorici, Corazza, Franchi, Giani, Lena, Nardini, Sebastiani, Taddei, Viviani.

RETI: 18’pt e 39’pt Micchi, 5’st Pellegrinotti, 28’st aut. Pellegrinotti, 36’st Turri, 42’st Bertogli

NOTE: Ammoniti Micchi, Massi, Vanoni, Wurach, Alfredini Anthony, Lartini

San Macario Oltreserchio – Montecarlo 1-1

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia T., Mancino, Puccinelli (48’st Aureli), Venturi, Pieruccini, Dinelli, Bertilacchi (45’st Marlia), Chelini, Romanini, Morbini (35’st Della Bidia S.), Mazzuola (30’st Riccioli). A disp.: Masini, Bianchini, Morotti, Pieruccini N., Cappelli. All.: Bisordi

MONTECARLO: Tafani, Pucci (35’st Danesi), Ricci, Biondi, Martinelli (36’pt Battaglia), Dudine, Meucci, Gentile, Biagi, Annoni, Morra (25’st Ancona). A disp.: Biondi, Rossi, Bastiani, Carrara, Del Grande, Pieroni.

RETI: 8’pt Gentile, 5’st Romanini

NOTE: Ammonitii Mancini, Pieruccini, Meucci, Morra, BNiondi