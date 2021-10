Seconda Categoria, a valanga Gallicano, San Filippo e Barga

Ecco come è andata la giornata di Seconda Categoria nei due gironi con al via le formazioni della provincia di Lucca.

Girone A

Cerreto – Monti 1-0

Filattierese – Viareggio 0-1

Fivizzanese – Atletico Carrara 3-0

Fortis Camaiore – Monzone 2-0

FORTIS CAMAIORE: Pardini, Tesi, Costagli, Maguina (44’st Giannecchini), Lari, Licusato, Paoli (38’st Peralta), Cinquini (47’st Gnani), Pellegrini (42’st Castiglione), Luisotti, Mallegni (28’st Bicicchi). A disp.: Battelli, Celi, Giordani.

MONZONE: Vegnuti, Biagini (9’st Ginocchi), Marchio, Ottolini (20’st Galloni), Ciuffani, Attuoni, Mastorci, Arcangeli, Sabatini, Gianardi (28’pt Bonini), Marchionna. A disp.: Arcangeli, Terenzi, Borghetti.

RETI: 19’pt Mallegni, 29’st Bicicchi

NOTE: Ammoniti Ottolini, Arcangeli, Sabatini, Terenzi, Lari, Cinquini. Al 3’ Luisotti fallisce un calcio di rigore

Massarosa – Ricortola 2-1

MASSAROSA: Bernini, Batori, Del Dianda, D’Agliano, Scotece, Barsotti, Ragghianti, Galli, Vitelli (20’st Larini D.), Comparini, Simoni (35’st Panconi). A disp.: Lunardini, Benedetti, Conforti, Farnocchia, Greco, Guccione, Larini C..

RETI: 15’pt rig. Galli e 20’st Ragghianti per il Massarosa

Mulazzo – Atletico Podenzana 0-0

Girone C

Corsagna – Barga 0-3

CORSAGNA: Piercecchi, Bertoncini (25’pt Bertolacci), Lotti, Lucchesi (30’st Banou), Barsi (15’st Dinucci), Barsanti, Spicciani (10’st Matteucci), Biagi, Tulipano, Castelli, VItrani (1’st Alberici). A disp. Cheli, Baldassarri, Biviano, Lucchesi M. All.: Moretti

BARGA: Ferrari, Taddei, Disperati, Chiocchetti, Giusti, Mutigli, Larhchim (10’st Cottu). Rigali, Harch, Marchi (Febbrai), Silvestrini (40’st Pellegrini). A disp.: Togneri, Serradimigni, Shehu, Sartini, Gavazzi. All.: Raffaelli

RETI: 20’pt e 38’pt Harch, 45’pt Marchi

Filettole – San Macario Oltreserchio 3-2

FILETTOLE: Rugani, Pellegrini, Simonelli (1’st Tamarri), Guerrini (20’st Ammannati), Lossi, Ghelarducci, Bandoni, Bargi, Coli (35’st Lucchesi), Campera (40’st Rafaelli), Pagliai. A disp.: Parlanti, Mione, Battelli, Mulè, Gaddini. All.: D’Aurelio

SAN MACARIO OLTRESERCHIO: Della Bidia, Massei (25’st Chelini), Gabriele (47’st Riccioli), Pieruccini N., Pieruccini F., Dinelli (15’st Cappelli), Bertilacchi, Marlia (25’st Mancino), Romanini, Morbini, Mazzuola (35’st Puccinelli). A disp.: Masini,, Morotti, Venturi. All.: Bisordi

RETI: 6’pt Marlia, 31’pt Romanini, 3’st Dinelli, 18’st Mazzuola 28’st Bertilacchi

NOTE: Ammoniti Gabriele, Morbini, Simonelli, Ghelarducci, Guerrini, Lossi, Campera, Lucchesi

Gallicano – Academy Tau 3-0

GALLICANO: Grassi, Turri, Lartini, Corazza (24’st BAcci), Rossi, Wurach, Alfredini Andrea (34’st VIviani), Biagiotti (40’st Nardini), Pellegrinotti (1’st Alfredini Anthony), Brucciani (25’st Satti), Bertogli. A disp.: Gogorici, Alfredini Anthony, Bacci, Lena, Nardini, Salotti, Satti, Sebastiani, Viviani.

ACADEMY TAU: Battistini, Venturini, Pardini (25’st Lunardini), Tambellini, Da Valle, Gioè (16’st Giusfredi), Ruggiero, Centoni (35’st Pellicciotti), Bonaccorsi, Mierendino (1’st Ridolfi), Spatola (1’st Bartolini). A disp.: Bolognesi, Di Furia, Milanesio, Tambellini. All.: Biondi

ARBITRO: Guidotti di Pistoia

RETI: 7’ pt Brucciani, 37’pt Alfredini Andrea, 23’st rig. Alfredini Anthony

Montecarlo – Borgo a Mozzano 1-1

MONTECARLO: Tafani F. (25’st Biondi T.), Meucci, Biondi F. (4’st Pucci), Martinelli (1’st Bastiani), Battaglia, Annoni, Ricci, Morra, Biagi, Gentile, Rossi (28’st Ancona). A disp.: Tafani A., Danesi, Carrara, Galligano, Del Grande. All.: Maino

BORGO A MOZZANO: Guidi, Massei (26’st Bacci), Morganti, Lunardi (45’st Piercecchi), Chiocchetti, Donatelli (1’st Carrari), Spagnesi, Bertolozzi, Oliokwe, Fati, Gimbri. A disp.: Porta, Bertini, Menicucci, Giusti, Crea, Barsi. All.: Piercecchi

RETI: 18’st aut. Massei, 33’st Fati

NOTE: Ammoniti Annoni, Morra, Chiocchetti, Donatelli

New Team – Migliarino Vecchiano 0-1

NEW TEAM: Valdrighi, Tortelli, Scaltritti, Piagentini, Pioli, Fantoni, Frigeri, Terni E., Bertucci, Del Giudice, Martinelli. A disp.: Vanni, Magazzini, Grandini, Bonini, Terni A., Franchi, Rosi, Bruno. All.: Davini

MIGLIARINO VECCHIANO: Mannocci, Longobardi, Benedettini,, Moretti, Mori, Montanelli, Chelotti, Pardi, Baroni, Andreotti, Aufiero. A disp.: Morgè, Umalini, Andreoni, Balestri, Barbani, Lobue, Montanelli, Fantozzi. All.: Trinci

RETI: 40’st Barbani

NOTE: Espulso Piagentini al 10’st

Pontasserchio – Fornoli 1-1

PONTASSERCHIO: Franchi, Umalini, Ghelardoni (35’pt Bongiorni), Selmi, Testi, Meucci, Masoni, Granford, Giannini, Aiello (15’t Amdiaze), Pecori. A disp.: Cecchetti, Bargagna, Di Sacco, Ghelli, Monacci. All.: Tamagno

FORNOLI: Pacini, Franceschi, Ledda, Donati, Pellegrini, Pacini, Olivieri (40’st Dinelli), Mangiantini, Monticelli (35’st Doroni), Petri (30’st Alberigi), Sabatini. A disp.: Marchetti, Favelli, Nannizzi. All.: Poli.

ARBITRO: Puvia di Carrara

RETI: 32’pt Pecori, 10’st Olivieri

NOTE: Ammoniti Selmi, Testi, Masoni, Pacini, Olivieri, Monticelli

San Filippo – Pontecosi Lagosi 3-0

SAN FILIPPO: Roberti, Gabrielli, Rugani, Nottoli (42’st Moriconi), Matteuzzi, Marchetti, Vincenzi (12’st Lorenzi), Lencioni (23’st Salvadori), Francalanci, Caiazzo (30’st Di Marino), Niccoli (42’st Spinetti). A disp.: Solfanelli, Del Barga, Genovali Del Debbio, Zhar. All.: Caiazzo

PONTECOSI: Nelli, Gennaro (17’st Pellegrinotti), Vanoni (36’st Cavilli), Massei, Bravi, Pieroni, Venanzi (1’st Angelini), Marigliani, Micchi, Martini Adami R., Angelini (8’st Bertolini). A disp.: Lunardi, Triti, Kalem.

RETI: 10’pt Caiazzo, 35’t Niccoli, 47’st Gabrielli

NOTE: Ammoniti Nottoli, Vanoni. Al 47’py Roberti para un rigore a Micchi