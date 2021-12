Recuperi dilettanti: travolto il Vagli, pari fra Pontecosi e Borgo a Mozzano

Due recuperi pomeridiani per i dilettanti in Garfagnana. In prima Vagli travolto in casa dal Romagnano, il Pontecosi pareggia con il Borgo a Mozzano. Ecco i tabellini.

Prima Categoria girone A

Vagli – Romagnano 0-3

VAGLI: Orsetti R., Boggi, Pancetti (1’st Micchi), Da Prato, Castelli (32’pt Fontanini), Tognarelli, Marigliani, Brugiati, Biggi D. (23’st Triti), Franchi, Orsetti A. A disp.: Adami, Triti, Fontanini, Bruno, Micchi, Landucci, Bertini. All.: Biagioni

ROMAGNANO: Cima, Manzo, Granai, Canesi, (26’st Dell’Amico), Nardini, Vaira, Lombardini (36’st Di Benedetti), Monaco, Giulianelli, Costa (24’st Vatteroni), Viaggi (31’st Cucurnia). A disp.: Franchi, Bevilacqua. All.: Alberti

RETI: 7’pt Lombardini, 18’pt Costa, 31’pt Giulianelli

NOTE: Ammoniti Tognarelli, Viaggi. Espulsi Fontanini al 20’st e Boggi al 42’st

Seconda Categoria girone C

Pontecosi Lagosi – Borgo a Mozzano 1-1

PONTECOSI LAGOSI: Nelli, Triti, Pellegrinotti, Massei, Bravi, Pieroni, Lunardi, Marigliani, Micchi, Martini Adami R., Venanzi (12’st Pierotti). A disp.: Bechelli, Cavilli, Pierotti, Tardelli. All.: Mugnaini

BORGO A MOZZANO: Cheli, Gimbri, Fede, Iacomini C.,, Ruocco (37’st Di Lorenzo), Fede A. (50’st Morganti), Chiocchetti (30’st Bertini), Carrari, Oliokwe (45’st Iacomini M.), Fati, Alberigi. A disp.: Morganti, Di Lorenzo, Menicucci, Bertini, Iacomini M., Porta, Giusti, Piercecchi. All.: Piercecchi.

RETI: 3’pt rig. Marigliani, 30’pt Oliokwe

NOTE: Ammoniti Bravi, Martini Adami R., Menicucci, Fede, Iacomini

Finisce in parità il recupero di Seconda fra Pontecosi Lagosi e Borgo a Mozzano. I gol tutti nel primo tempo: al 3′ su calcio di rigore Marigliani, alla mezz’ora Oliokwe per il Borgo a Mozzano.