Viareggio avanti in Coppa: successo corsaro con La Cella

La Cella – Viareggio 0-2

LA CELLA: Marconi G., Feizaj, Ghelardoni, Berretta, Marconi P., Berretta, Paolicchi, Rindi, Mori, Sodini, Bucci. A disp.: Zannino, Pavolettoni, Baroni, Cham, Rafai, Cantini, Di Rosa, Lottini, Cassaro. All.: Vuono

VIAREGGIO: Carpita, Ambrogi, Benedetti, Belluomini, Cinquini, Mazzone, Baldassarri, Minichini, Martinelli, Marinai, Chicchiarelli. A disp.: Santini, Scardina, Nelli, Sapienza, Cosci, Volpe, Mei. All.: Santini

RETI: 6’pt rig. Mazzone, 14’pt Chicchiarelli

NOTE: Chicchiarelli fallisce un calcio di rigore. Espulso Marinai al 25’st

Il Viareggio accede alla semifinale di Coppa Toscana di Seconda Categoria. Un uno-due micidiale nel primo quarto d’ora di partita, con reti di Mazzone su calcio di rigore e Chicchiarelli, permettono ai bianconeri di Santini di rimanere in corsa per la manifestazione. Un altro successo che allunga il percorso netto della squadra in questa stagione che ha tutte le caratteristiche per essere quella dei record.

Nel prosieguo del match da segnalare l’errore dal dischetto di Chicchiarelli, che non permette di arrotondare il punteggio e l’espulsione di Marinai che lascia i suoi in dieci per gli ultimi 20 minuti. Il risultato non cambia fino alla fine e consegna il passaggio del turno ai bianconeri.