Gallicano, netto ko con la Resco Reggello nell’esordio del triangolare promozione

Resco Reggello – Gallicano 4-1

RESCO REGGELLO: Poggi L., Focardi T., Ceseri, Francia M., Francia A. (28’st Fondelli), Mando, Giachi (32’st Martini), Poggi M., Focardi E., Violi, Renzi (29’st Tamba). A disp.: Monini, Annetta, Fonsidituri, Bushi, Papi, Montigiani. All.: Mori

GALLICANO: Sebastiani, Salotti, Turri, Bacci (27’st Satti), Rossi, Lartini, Alfredini Andrea, Biagiotti (12’st Corazza), Bertogli, Alfredini Anthony, Taddei (31’st Pellegrinotti). A disp.: Peccioli, Brucciani, Franchi, Giani. All.: Salotti

ARBITRO: Zmau di Prato

RETI: 35’pt e 39’st Focardi E., 32’st Bertogli, 37’st e 43’st Martini

NOTE: 13’st Espulso Rossi per fallo da ultimo uomo

Inizia male il triangolare promozione per il Gallicano. A Figline la formazione garfagnina viene travolta negli otto minuti finali per 4-1 dalla Resco Reggello. Equilibrio fra le due squadre nella prima frazione di gara con Focardi che porta in vantaggio i suoi a dieci minuti dalla fine. Il Gallicano rimane saldo in partita e non si scompone neanche quando resta in dieci uomini per l’espulsione di Rossi per fallo da ultimo uomo. Anzi, i bianconeri riescono a pareggiare con Bertogli al 32′.

Nel finale, però, esce fuori la Resco Reggello che con il neo entrato Martini mette la freccia, poi ancora Focardi e Martini confezionano il 4-1 finale. Domenica prossima a Gallicano la seconda gara del triangolare fra Gallicano e Peccioli: ai garfagnini servirà una vittoria sonora per continuare a sperare nella promozione diretta senza attendere i ripescaggi.