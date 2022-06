Lido di Camaiore promosso in Prima Categoria: successo ai supplementari con il Montenero

Lido di Camaiore – Montenero 2-1 dts

LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Chiarini, Giganti (1’ pts D’Ascoli), Chiusalupi, Matrone, Biagini, Sereni (1’ st Lucarini), Paoli (1’ st Trentacosti), Da Prato, An. Pardini (14’ st Del Mancino), Petrucci (1’ st Puccinelli). A disp. D’Ascoli, Al. Pardini, Grottino, Vizzoni. All. Orsetti.

MONTENERO: Bonomo, Monacizzo, Giusti, Rombolini, Tosi, Marfori (8’ pts Vanni), Venuta, Domenicini (1’ sts Valtriani), Novi (28’ st Romanelli), Di Grande (51’ st Salvetti), Gelli (14’ st Domenici). A disp. Izzo, Antonovic, Di Luca, Gabbriellini. All. Mati.

ARBITRO: Noto di Pisa (Cheli e Pieve di Pisa)

RETI: 1’ pt Petrucci (L), 31’ pt Novi (M), 12’ pts Da Prato (L)

NOTE: Angoli: 7 – 4. Ammoniti: 22’ pt Paoli, 43’ pt Matrone, 19’ st Puccinelli, 38’ st Rombolini, 42’ st Chiusalupi, 51’ st Di Grande, 14’ pts Venuta, 2’ sts D’Ascoli, 7’ sts Vanni. Recupero 1° tempo 1’, 2° tempo 7’, 1° t. suppl. 1’, 2° t. suppl. 1’ . Espulsi: 10’ st Tosi (M gioco pericoloso), 15’ pts Venuta (M doppia ammonizione)

Fa festa il Lido di Camaiore a San Giuliano. È suo, infatti, lo spareggio intergirone contro i livornesi del Montenero. Ci sarà quindi un’altra formazione versiliese, oltre al Viareggio, il prossimo anno in Prima Categoria. Una cavalcata contro ogni pronostico, partita dal quarto posto in regular season, che ha costretto i gialloneri di Orsetti a vincere entrambe le gare di spareggio del girone A (semifinale con la Fivizzanese e finale con il Mulazzo) e lo spareggio di San Giuliano contro la formazione livornese.

Il Lido è dunque in Prima Categoria. Il verdetto definitivo scatta alle ore 19,07 di domenica 5 giugno 2022 nel caldo umido del “Giovanni Bui” di San Giuliano Terme. Ci sono voluti i tempi supplementari per stabilire la vincente tra i versiliesi e i labronici. Il Montenero dopo aver rischiato un ko iniziale si è ripreso e nel secondo tempo ha mostrato un organizzazione di gioco superiore ai ragazzi di Orsetti senza soffrire l’inferiorità numerica.

Lo sforzo profuso nella seconda parte ha presentato il conto al Montenero nei tempi supplementari quando il Lido ha ripreso la partita in mano, sfruttando nella maniera migliore la doppia superiorità numerica. Si mette nella maniera migliore la gara per i versiliesi. Petrucci colpisce il palo su suggerimento di Pardini e ribadisce in gol al secondo tentativo: sono passati solo cinquanta secondi, immediatamente dopo Domenici toglie di porta un colpo di testa di Chiarini con Bonomo fuori causa che sarebbe valso il raddoppio.

Al suo primo intervento Pieraccini è decisivo su Novi che gli si presenta davanti. Verso la mezz’ora Pardini lambisce il palo al termine di uno spunto personale con Bonomo solo spettatore. Il Montenero che cerca di arrivare in area attraverso una serie di triangoli al limite dell’area raggiunge la parità dopo la mezz’ora. Bella l’azione di prima, Novi è bravissimo nel far scorrere la palla andando a ricevere e depositare in gol il tocco illuminante di Di Grande. Nel finale di tempo botta e risposta con Petrucci che perde l’attimo propizio sull’imbeccata del solito Pardini e con Rombolini che inseritori in area spedisce sopra la traversa.

Triplo cambio nel Lido in avvio di seconda parte con Trentacosti uno degli ultimi arrivati che si presenta con un diagonale largo. Passano qualche minuto e il braccio di richiamo di Pieraccini toglie dall’angolo il tiro piazzato dal limite di Novi. Un brutto fallo di Tosi alla disperata su Pardini costa il rosso al calciatore livornese e la sostituzione per il calciatore versiliese. L’uomo in più anziché far volare il Lido serve al Montenero per aumentare le proprie forze e mostrare la sua padronanza di gioco, sfiorando il vantaggio durante la fase di recupero con Domenicini. Dopo aver faticato per tutta la ripresa ad imbastire azioni pericolose un attimo prima dei supplementari il colpo di testa di Matrone è salvato sulla linea da Salvetti, appena entrato in campo, che tocca il suo primo pallone del match in maniera decisiva.

Sono i livornesi ad accusare maggiormente il caldo e la fatica, Lucarini innescato da Puccinelli colpisce la traversa, subito dopo lo stesso Lucarini guadagna il fondo e pennella un pallone sul quale arriva l’incornata alla perfezione di Da Prato. Venuta per qualche parola di troppo obbliga i suoi a giocare il secondo supplementare in nove uomini. Un paio di scelte sbagliate nell’ultimo passaggio impediscono al Lido di andare ancora in gol prima di festeggiare con i propri sostenitori una promozione alla quale ad inizio stagione nessuno pensava.

Bella l’immagine finale, il Lido festeggia con il proprio pubblico e il Montenero che va nel suo spazio a ringraziare la sua gente e con Biagini e Chiusalupi intenti ad andare a stringere la mano agli avversari.