Spareggi Seconda, il Gallicano è ancora in corsa: cinquina al Peccioli

Gallicano – Peccioli 5-0

GALLICANO: Grassi, Salotti, Turri, Bacci (10’st Satti, 43’st Giani), Lartini, Wurach, Alfredini Andrea, Biagiotti (24’st Taddei), Bertogli (40’st Viviani), Alfredini Anthony, Brucciani. A disp.: Peccioli, Corazza, Franchi, Pellegrinotti. All.: Salotti

PECCIOLI: Nigro, Ciardelli, Giusti, Bracci (37’st Donzello), Bacci, Neri, Perna, Giustozzi, (40’st Mercuri), Ciardelli, Altamura (20’st Bitserri), Chica Serna. A disp.: Romano, Aringhieri, Puccioni, Di Marzo, Giusti. All.: Sacchini

RETI: 18’pt Alfredini Anthony, 14’st e 30’st Bertogli, 38’st Taddei, 43’st Brucciani

Il Gallicano è ancora in corsa. Al campo sportivo Toti di Gallicano i bianconeri di Salotti travolgono il Peccioli in gara 2 del triangolare e si portano in differenza reti positiva dopo l’1-4 dell’esordio a Figline contro la Resco Reggello. Dopo il vantaggio con Anthony Alfredini poco dopo il quarto d’ora il Gallicano dilaga nella mezz’ora finale.

Ora la vittoria del triangolare sarà decisa nell’ultima gara del triangolare, a Peccioli, fra i pisani e la Resco Reggello. Ai valdarnesi fiorentini sono utili per la vittoria del gironcino la vittoria o il pareggio. In caso di vittoria del Peccioli, invece, salvo una goleada con 7 gol di scarto, sarebbe il Gallicano a vincere il gironcino.