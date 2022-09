Tris del Corsagna al Fornoli: l’undici di Piercecchi avanti in Coppa

Fornoli – Corsagna 0-3

FORNOLI: Frugoli, Sidebe, Ledda, Vitrani (8’st Olivieri), Secchi (1’st Pacini), Donati, Sanneh, Zhurukha, Dinelli, Dianda (23’st Parducci), Cecchini. A disp.: Scibetta. All.: Moretti

CORSAGNA: Pellegrini G., Martino, Bertoncini, Buoni (23’st Castelli), Pellegrini D. (8’st Signorini), Dinucci (14’st Pellegrini Ga.), Motroni, Barsanti U., Tulipano (30’st Papera), Lucchesi, Matteucci. A disp.: Barsanti, Spicciani, Giusti, Eramnazi. All.: Piercecchi

ARBITRO: Ghilardi di Lucca

RETI: 20’pt e 45’pt Tulipano, 42’st Castelli

NOTE: Ammoniti Ledda, Dinelli, Buoni. Espulso Dinelli

Vittoria netta, che fa il bis con quella di misura in campionato di domenica, per il Corsagna che passa il turno di Coppa Toscana. Partita chiusa già dopo 45 minuti con la doppietta di Tulipano. Solo nel finale Castelli fa il tris. Il Corsagna, con il successo, passa il turno ai danni anche del Borgo a Mozzano, che riposava per la terza gara del triangolare. Al turno successivo affronterà il Pontecosi Lagosi.