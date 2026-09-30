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Coppa Seconda: avanti Seravezza, Massarosa, Molazzana, Atletico Marginone e Ghivizzano
Con le gare in notturna conclusi i triangolari del primo turno del torneo. Eliminata Valfreddana, Diavoli Neri e Gallicano
Si sono chiuse con le gare di stasera (30 settembre) i triangolari di primo turno di Coppa Toscana di Seconda Categoria. Ecco come è andata
Seravezza Fc – Ricortola 2-2
SERAVEZZA FC: Ceragioli, Evangelisti (21’st Tedeschi), Del Tessa, Bresciani, Pucci (21’st MancinI), Cardillo (27’st Bobbio), Moriconi, Tonacci, Pelucchini (16’st Pardini), Musto (16’st Landi), Baldi Galleni. A disp.: Pucciarelli, Bianchini, Mancini, Di Clemente, Landi, Bobbio, Tedeschi, D’Angina, Pardini. All.: Grassi
RICORTOLA: Fedele, Franchini, Maggiani (12’st Roci), Merlin (24’st Sabatini), VIta, Veralli, Frandi, Didone (25’st Marongiu), Sacchelli (25’st Chicca), Meloni, Ricci F. (12’ st Bertuccelli). A disp.: Ricci S., Cola Antonini, Bertuccelli, Marongiu, Roci, Bernuzzi, Mannucci, Sabatini, Chicca. All.: Bartoletti
RETI: 27’st Landi, 32’st Tedeschi, 36’st Frandi, 48’st Sabatini
NOTE: Ammoiniti Maggiani
Classifica: Seravezza Fc 4 (dr +3), Ricortola 4 (dr +1), San Vitale Candia 0
Massarosa – Valfreddana 3-1
MASSAROSA: Lunardini, Donati, Simonini, Carmassi, Ricci, Marcucci, Misuri, Galli, Cheli, Maiorana, Fani. A disp.: Sargentini, Volpe, Puccetti, Zappelli, Landucci, Cotza, Larini, Bertolucci, Pezzini. All.: Misuri
VALFREDDANA: Mazzotta, Bertoncini, Burgalassi, Di Michele, Venturini, Manga, Nottoli, Romano, Andreini, Angeli, Lazzarini. A disp.: Cobbinah, Giuliani, Bonini, Bavieri, Martinelli, Paviglianiti, Marzi, Bianchi, Souane. All.: Giusti
RETI: 30’pt Maiorana, 6’st Romano, 27’st e 29’st Fani
Classifica: Massarosa 6, Valfreddana 3, San Macario Oltreserchio 0
Molazzana – Diavoli Neri 3-2
MOLAZZANA: Barsanti, Angelini, Biagioni L., Sarti, Michelotti, Bachini, Catani, Febbrai, Micchi, Muccini, Tamagnini. A disp.: Bolognesi, Bertoncini, Togneri, Bosi, Piacentini, Bresciani, Marigliani, Castrucci, Daka. All.: Giannecchini
DIAVOLI NERI: Vanni I., Magazzini, Torriani, Pagani, Francini, Da Prato, Landi, Malatesta, Orrico, Tragni, Nikolli. A disp.: Regoli, Vanni L., Bedini, Rocchiccioli, Fontanini, Brugiati, Iacopi, Alberti, Di Benedetti. All.: Biagioni
RETI: 27’pt Febbrai, 31’pt Tragni, 7’st Biagioni, 15’st Malatesta, 43’st Michelotti
Classifica: Molazzana 6, Diavoli Neri 3, Cascio 0
Ghivizzano – Gallicano 2-0
GHIVIZZANO: Tonarelli, Della Croce, Ori (28’st Cortopassi), Guidi (20’st Babboni), Marchi, Boggi, Bachini (1’st Giannotti), Ghafouri A. (20’st Paolinelli), Ghiloni M., Pucci (24’st Islami), Ghiloni E. A disp.: Morganti, Babboni, Pieri, El Bassraoui. All.: Merciadri
GALLICANO: Gogorici, Giunta, Lucchesi, Faraglia, Mattiello (14’st Ezzaki), Picchi (35’st Giorgi), Bertoli (35’st Kolaj), Larhchim, Fiumicino, Franchi, Ceccarelli (14’st Barsotti). A disp.: Ghelarducci, Particelli, Brogi, Rocco, Talpica. All.: Davini
RETI: 15’st Pucci, 43’st Ghiloni M.
NOTE: Ammoniti Guidi, Ghiloni E., Faraglia, Barsotti. Espulso Tonarelli al 20’st
Classifica: Ghivizzano 4, Gallicano 3, Atletico Penarol 1
Migliarino Vecchiano – Pontasserchio 1-1
Classifica: Migliarino Vecchiano 4, Pappiana 3, Pontasserchio 1
Atletico Marginone – Folgor Marlia 1-0
Classifica: Atletico Marginone 6, Vorno 3, Folgor Marlia 0