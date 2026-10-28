Calcio dilettanti|
Coppa Toscana Seconda Categoria, passano il turno Seravezza Fc, Massarosa, Pieve Fosciana e Atletico Marginone
I verdetti dalle gare in notturna valide per il secondo turno. Escono di scena Molazzana, Ghivizzano e Morianese
Serata di Coppa di Seconda Categoria. Avanti Seravezza Fc, Massarosa, Pieve Fosciana e Atletico Marginone per le formazioni della provincia di Lucca.
Monzone – Seravezza Fc 2-3
MONZONE: Menchini, De Cillis, Marchi, Franchini, Marchiò, Mastorci, Lombardini, Michelucci, Pezzetti, Moisè, Bonini. A disp.: Gavellotti, Ausili, Touray, Cini, Taddeucci, Berete, Vulcano, Mahrach, Prela. All.:
Franchini
SERAVEZZA FC: Ceragioli, Nardini, Del Tessa, Moriconi, Pelucchini, Bianchini, Musto, Bobbio, Macchiarini, Baldi Galleni, Cagnoni. A disp.: Pucciarelli, Evangelisti, Tonacci, Cardillo, Ceraglioli, Di Clemente, Landi, D’Angina. All.: Grassi
Massarosa – Molazzana 2-0
MASSAROSA: Lunardini, Volpe, Simonini, Marcucci, Ricci, Galli (25’st Bartoli), Ghiselli, Larini M., Cheli, Maiorana, Landucci (20’pt Larini C.). A disp.: Luisotti, Bertolucci, Puccetti, Parducci, Fani, Ferrante, Zappelli. All.: Misuri
MOLAZZANA: Barsanti, Catani, Daka, Angelini, Michelotti, Biagioni (11’st Piacentini), Muccini, Bresciani (20’st Togneri), Tamagnini, Bertoncini Mattia (5’st Febbrai), Micchi. A disp.: Bolognesi, Guidi,Bertoncini Matteo. All.: Giannecchini
RETI: 35’pt e 10’st Ghiselli
Pieve Fosciana – Ghivizzano 2-1
PIEVE FOSCIANA: Paoli, Lombardi, Galligani, Orsetti, Bonini M., Vanoni (10’st Triti), Brega, Cristea (6’st Parmigiani), Bacci (13’st Hudu), Doga (18’st Ruocco), Morelli. A disp.: Bertoli, Bonini M., Bacci, Bechelli, Pardini. All.: Zuddas.
GHIVIZZANO: Paolinelli, Cortopassi (1’st Giannotti) , Ori, Babboni, Marganti, Boggi (11’st Pieri), Bachini (36’st Pellegrini), Guidi (22’st Ghiloni M.), El Bassraoui, Islami, Ghiloni E. (26’st Della Croce). A disp.: Buccolieri, Marchi, Della Croce, Gonnella. All,: Merciadri
RETI: 31’pt Doga, 44’pt Ori, 46’st Morelli
NOTE: Ammoniti Doga, Canoni, Orsetti, Boggi, Morelli
Cintolese – Morianese 3-1
CINTOLESE: Ammazzini, Benvenuti S., Bizzarri, Giampieri, Caruso, Tavernari, Morosi, Birindelli, Kapidani, Mauriello, Nazzaro. A disp.: Raffa, Avanzati, Niccolai, Benvenuti D., Mullarthi, Borselli, Malucchi, Di Biase, Di Salvatore. All.: Bendinelli
MORIANESE: Sargenti, La Rocca, Spicciani, Giannotti, Bertuccelli, Della Maggiora, Bottari, Berrettini, Landi, Lopresto, Galli. A disp.: Frateschi, Selmi, Gianneschi, Roberti, Vitelli, Lombardi, Busembai, Biagi, Martinelli. All.: Caselli
RETI: Nazzaro 2, Di Biase, Giannotti
Migliarino Vecchiano – Atletico Marginone 1-2
MIGLIARINO VECCHIANO: Cioni, Malfatti, Sanfratello, Fabbri, Bregvadze, Galli, Mazzoni, Dalle Luche, Bani, Mariani, Buzzanca. A disp.: Marconi, Novellio, Pellegrini, Amadei, Galati, Bouslim, Bozzi. All.: Andreotti
ATLETICO MARGINONE: Guidotti, Carrara, Sisma, Giometti, Coviello, Cullhaj, Santelli, Vaiani, Pacini, Kishta K., Kishta D. A disp.: Conte, Antoni, Venturini, Astete, Tognotti, Sarracino, Papagna, Romiti, Rosati. All.: Carruezzo
RETI: 1’pt Bani, 15’pt Kishta K., 49’st Venturini
NOTE: Espulso al 15’pt Galli