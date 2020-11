Lucchese in campo nel derby con la Pistoiese: serve una reazione (1-0)

Pistoiese – Lucchese 1-0

PISTOIESE: Vivoli, Cerretelli, Valiani, Spinozzi, Cesarini, Pierozzi, Solerio, Romagnoli, Chinellato, Mal, Simonti. A disp.: Toselli, Llamas Acuna, Salvi, Gucci, Camilleri, Giordano, Stoppa, Renzi, Tempesti, Rondinella, Tramacere, Simonetti. All.: Riolfo

LUCCHESE: Coletta; Papini, Nannelli, Bianchi, Panati, Benassi, Meucci, Adamoli, De Vito, Sbrissa, Dumancic. A disp.: Biggeri, Panariello, Lionetti, Cellamare, Signori, Solcia, Bartolomei, Convitto, Fazzi, Moreo, Caccetta, Ceesay. All.: Lopez

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza (Orazio di Milano, Rizzotto di Roma 2)

MARCATORE: 29′ pt Chinellato

NOTE: Ammoniti: 17′ pt Sbrissa

Lucchese a caccia della prima vittoria in campionato nel derby in trasferta con la Pistoiese. Ai rossoneri, dopo il ko interno per 5-4 contro l’Albinoleffe, serve una reazione immediata: con la Pistoiese i punti iniziano ad essere più che pesanti.

Qualche cambio di formazione per mister Lopez: out Solcia, Ceesay e Scalzi, dentro De Vito, Meucci e Panati. Davanti confermata la giovane coppia Nannelli-Bianchi.