Lucchese in campo nel derby a Pontedera: serve una reazione (0-0)

Pontedera – Lucchese

PONTEDERA: Sarri; Matteucci, Perretta, Caponi, Catanese. Benedetti, Milani, Magrassi, Tommasini, Risaliti, Ropolo. A disp.: Angeletti, Nicoli, Pretato, Vaccaro, Bardini, Barba, Faella, Prunetti, Stanzani, Nero, Tersigni, Piana. All.: Maraia

LUCCHESE: Coletta; Papini, Nannelli, Bianchi, Panati, Meucci, Adamoli, De Vito, Caccetta, Sbrissa, Dumancic. A disp.: Biggeri, Panariello, Lionetti, Cellamare, Signori, Solcia, Bartolomei, Convitto, Fazzi, Forciniti, Molinaro, Ceesay. All.: Lopez

ARBITRO: Simone Tarcione di Perugia (Fratello e Iacovacci di Latina)

Lucchese di nuovo in campo a caccia di una reazione per la conquista di punti preziosi per la salvezza. Dopo il ko a Pistoia, i rossoneri affrontano un altro derby a caccia della prima vittoria stagionale: davanti c’è il Pontedera di Maraia.

Lopez conferma la stessa formazione scesa in campo con la Pistoiese con un solo cambio: out Benassi, torna titolare dal 1′ minuto il centrocampista classe ’86 Cristian Caccetta.