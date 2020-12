Lucchese, con il Piacenza vietato sbagliare. Lopez: “Pronti a dar battaglia”

Una partita da non sbagliare. Dopo il ko interno con l’Alessandria, domani (13 dicembre) la Lucchese ospiterà il Piacenza al Porta Elisa in una sfida fondamentale per la salvezza.

“Comprendiamo tutti l’importanza della gara – commenta mister Lopez -. I ragazzi si sono allenati ogni giorno con il solito impegno e l’entusiasmo di sempre. I postumi dei giocatori negativizzati purtroppo non ci aiutano: oltre agli infortunati già noti, in settimana si sono fermati anche Benassi e Bartolomei. Paghiamo gli impegni ravvicinati e l’impossibilità di recuperare pienamente i giocatori, ma gli uomini a disposizione daranno certamente il massimo per uscire da questa situazione di classifica”.

Focus sull’avversario: il Piacenza

“Sono una squadra ben attrezzata e strutturata fisicamente – analizza il mister -. Tengono alto il ritmo della partita e, dopo un inizio complicato, hanno trovato un buon assetto ed equilibrio con qualche piccola accortezza tattica nelle ultime partite. I risultati degli ultimi match lo dimostrano. Noi siamo pronti a dar battaglia per ottenere un risultato che possa essere fonte di entusiasmo”.

Capitolo formazione

“Le condizioni fisiche dei ragazzi detteranno le mie scelte, soprattutto in alcuni reparti – conclude Lopez -. Ci riserviamo le ultime valutazioni per la mattina di domani. Quello che conta è che chiunque sia impiegato porti il suo contributo alla causa comune. Insieme ne usciremo“.