La Lucchese ospita il Piacenza al Porta Elisa, vietato sbagliare (1-0)

Lucchese – Piacenza 1-0

LUCCHESE (3-5-2): Coletta; Solcia, De Vito, Papini; Adamoli, Nannelli, Meucci, Sbrissa, Panati; Convitto (20′ st Kosovan), Bianchi. A disp.: Biggeri, Panariello, Lionetti, Cellamare, Signori, Solcia, Fazzi, Molinaro, Scalzi, Caccetta, Ceesay. All.: Lopez

PIACENZA (3-5-2): Libertazzi; Battistini, Bruzzone, Corbari; Gonzi, Simonetti, D’Iglio (11′ st Palma), Galazzi, Flores Heatley (1′ st Losa); Babbi, Maritato. A disp.: Stucchi, Migliore, Martimbianco, Renolfi, Miceli, Pedone, Daniello, Saputo, Siani. All.: Manzo

ARBITRO: Stefano Milone di Taurianova (Palla di Catania e Spina di Palermo)

MARCATORE: 3′ st rig. Bianchi

NOTE: Ammioniti: 43′ pt Maritato

La Lucchese ospita il Piacenza allo stadio Porta Elisa in una partita fondamentale per la salvezza. Dopo il ko interno con l’Alessandria, i rossoneri non possono più sbagliare.

Cinque cambi rispetto alla sconfitta di domenica per mister Lopez, che deve fare a meno degli infortunati Benassi e Bartolomei. Parte dalla panchina Ceesay. Dentro De Vito, Panati, Papini e Convitto. Stop nel riscaldamento per Dumancic, gioca Solcia dal primo minuto.