Lucchese, derby salvezza con il Livorno: Kosovan torna titolare (1-1)

Livorno – Lucchese 1-1

LIVORNO (4-3-3): Stancampiano, Parisi, Di Gennaro, Deverlan, Porcino; Haoudi, Agazzi, Bussaglia (11′ st Gemignani); Mazzeo, Braken, Murilo. A disp.: Matysiak, Sosa, Marie Sainte, Pecchia, Piccoli, Fremura, Caia, Morelli. All. Dal Canto

LUCCHESE (3-5-2): Coletta, Papini, De Vito, Solcia; Panati (23′ st Panariello), Kosovan (31′ st Caccetta), Meucci, Sbrissa, Adamoli; Nannelli, Bianchi. A disp.: Biggeri, Forciniti, Lionetti, Scalzi, Cellamare, Signori, Bartolomei, Fazzi, Molinaro, Dumancic. All. Lopez

ARBITRO: Giuseppe Emanuele Repace di Perugia (Melchiorre di Orvieto e Trasciatti di Foligno)

MARCATORE: 38′ rig. pt Bianchi, 19′ st Parisi

NOTE: Ammoniti: 32′ pt Kosovan, 7′ st Murilo, 8′ st Bussaglia, 24′ st Deverlan

Dopo la vittoria per 1-0 sul Piacenza – la prima in casa, la seconda in campionato – la Lucchese non si vuole fermare. Per i rossoneri un altro test da non sbagliare per scalare la classifica per raggiungere l’obiettivo chiamato salvezza: il derby allo stadio Armando Picchi con il Livorno.

Un derby con i punti che valgono doppio. Mister Lopez conferma il 3-5-2 con un solo cambio rispetto alla formazione vittoriosa di domenica scorsa: out l’indisponibile Convitto (autore di una bellissima gara con il Piacenza), dentro Kosovan. Davanti i rossoneri si affidano ancora alla giovane coppia Nannelli-Bianchi.