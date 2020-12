Al Porta Elisa arriva la Carrarese: tutto sull’avversaria

Provare ad andare oltre la propria storia. È la mission della Carrarese. Lo scorso anno la caccia a quel sogno si è conclusa nella semifinale unica del 17 luglio al San Nicola di Bari all’ultimo minuto dei tempi supplementari quando un gol di Simeri spalancava ai pugliesi le porte della finalissima. È stato il punto più alto nella storia del club e da quando in panchina c’è Silvio Baldini è sempre stata tra le protagoniste di questo campionato.



Cammino

Dopo due sconfitte consecutive entrambe per 2-1 in casa con la Pergolettese e a Como, nel turno scorso i giallazzurri sono tornati alla vittoria battendo di misura l’Albinoleffe. Un girone d’andata che ha vissuto di alti e bassi. Dopo sette risultati utili, sono arrivate due sconfitte interne con Alessandria e Renate quest’ultima dopo la vittoria a Grosseto. Poi gli apuani avevano ripreso a correre con tre vittorie consecutive prima di fermarsi di nuovo con due battute d’arresto arrivate prima di arrivare alla vittoria del turno precedente

Rendimento in trasferta

I marmiferi occupano la terza piazza in classifica con 28 punti: accusano 7 punti di ritardo dalla capolista Renate e inseguono a tre lunghezze il Como. Equamente divisi i punti conquistati allo stadio “dei Marmi” e quelli lontano da Carrara. Con 13 reti incassate è la seconda miglior difesa del campionato preceduta solo dalla Pro Patria con 12. 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta il bilancio in trasferta. L’imbattibilità esterna è caduta dopo 6 risultati utili lo scorso 12 dicembre sulle rive del Lago di Como. I quattro successi esterni sono stati tutti di misura, i primi due a Sesto San Giovanni e Grosseto per 1-0 sempre su rigore realizzato da Infantino e sempre nel primo tempo. A Livorno e a Gorgonzola con la Giana Erminio ha vinto per 2-1. In Lombardia ha invertito la tendenza, mentre nelle prime tre vittorie aveva sbloccato sempre la situazione nella prima frazione, con la Giana le marcature sono state aperte nel secondo tempo. Due i pareggi a Lecco, il 17 ottobre nell’unica gara in cui non ha trovato fuori casa la via delle rete e a Novara nell’unico confronto, il 25 ottobre 2020, in cui è arrivato in svantaggio all’intervallo. La sconfitta con il Como è maturata nella ripresa. Delle 18 reti complessive segnate, fuori casa ne ha segnate 8 di cui 5 nei primi 45 minuti. I tre gol realizzati con Giana Erminio e Novara hanno permesso di portare a casa una vittoria e un pareggio. Saveriano Infantino con 8 centri è il capocannoniere principe: dalla sua ci sono anche i 5 rigori trasformati. Un unico calcio di rigore decretato a sfavore della Carrarese e trasformato da Caponi del Pontedera in un confronto giocato in casa. Pasciuti è l’unico calciatore che è stato espulso per due volte, mentre il primato di allontanamenti spetta al tecnico Silvio Baldini cacciato per tre volte.

Allenatore

Sabato scorso Silvio Baldini ha centrato la centesima vittoria in serie C. Si era già seduto su questa panchina nel biennio 95-97. Una lunga carriera alle spalle, ha sempre dichiarato di essere tornato a Carrara non ricevendo alcun stipendio. Ha mosso i primi passi da allenatore alla Massese nel suo lungo curriculum c’è la promozione dell’Empoli in serie A dopo aver diretto Brescia e Chievo, poi ha allenato Palermo, Parma, Lecce, Catania, ancora Empoli e Vicenza.

Volti nuovi

Dodici i nuovi arrivi con difesa e attacco che hanno visti i maggiori cambiamenti. In porta con la formula del prestito è stato acquisito Stefano Mazzini dall’Atalanta fino a gennaio 2020 al Pontedera poi al Piacenza, da quest’ultima società è stato prelevato anche il difensore Lorenzo Borri. Nel reparto arretrato ci sono stati gli arrivi anche di Arensi Rota dal Monopoli, Davide Grassini dall’Inter nel campionato scorso al Ravenna, Marco Imperiale dall’Empoli anche lui in prestito nello scorso campionato al Piacenza infine sempre in prestito arriva Federico Ermacora dall’Udinese dirottato alla Triestina. A centrocampo dal Livorno è stato prelevato l’esperto Andrea Luci e dall’Inter è arrivato alla corte di Baldini anche lui in prestito Thomas Schirò. In avanti Fabian Pavone arriva con la formula del prestito dal Parma nella stagione passata ha militato nelle fila del al Pescara, Gianluca D’Auria arriva dal Siena, Giacomo Manzari in prestito dal Sassuolo e dalla Reggina arriva Abdou Doumbia, infine rientra dal prestito al Real Forte Querceta Edoardo Fantini.

Arbitro

Marco D’Ascanio di Ancona, assistenti Claudio Gualtieri di Asti e Mattia Massimino di Cuneo. Quarto ufficiale Adalberto Fiero di Pistoia. Un solo incrocio per il fischietto dorico con la Lucchese, tre invece quelli con la Carrarese diretta per la prima volta nel derby dell’11 dicembre 2016 sempre con la Lucchese e concluso sull’1-1 per le reti di Miracoli in apertura di ripresa e Forte in chiusura. Ha arbitrato nuovamente gli apuani nella gara persa il 6 ottobre 2018 a Vercelli per 3-1 e in occasione della gara vinta il 17 febbraio 2020 con il Renate per 2-1 tra le mura amiche.

Rosa

Portieri: 22 Stefano Mazzini in prestito all’Atalanta fino a gennaio 2020 al Pontedera poi al Piacenza, 1 Guido Pulidori

Difensori: 2 Federico Valietti prestito rinnovato con il Genoa, 21 Arensi Rota ex Monopoli, 6 Lorenzo Borri ex Piacenza, 5 Michele Murolo, 27 Davide Grassini ex Inter lo scorso anno al Ravenna, 3 Marco Imperiale in prestito dall’Empoli lo scorso anno al Piacenza, 13 Federico Ermacora in prestito dall’Udinese lo scorso anno alla Triestina

Centrocampisti: 16 Davide Fortunati, 8 Andrea Luci ex Livorno, 19 Lorenzo Pasciuti, 4 Daniel Kofi Agyei, 24 Thomas Schirò in prestito dall’Inter, 17 Giovanni Foresta

Attaccanti: 20 Saveriano Infantino, 11 Elio Calderini, 14 Fabian Pavone in prestito dal Parma lo scorso anno in prestito al Pescara, 7 Gianluca D’Auria ex Robur Siena, 9 Giacomo Manzari in prestito dal Sassuolo, 10 Giuseppe Caccavallo, 18 Edoardo Fantini rientra dal prestito al Real Forte Querceta, 23 Abdou Doumbia ex Reggina

Squalificati

Oltre al tecnico Baldini squalificato per due giornate assisteranno alla gara dalla tribuna anche i difensori Ermacora e Murolo squalificati per un turno.

Stranieri

Sono tre gli stranieri e uno per reparto. Il difensore greco Arensi Rota, il centrocampista ghanese Daniel Kofi Agyei e l’attaccante francese Abdou Doumbia

Precedenti

L’ultimo confronto è datato 25 settembre 2018 ed è terminato 2-2 con la Lucchese due volte in vantaggio con Gabbia e un rigore di Lombardo ripresa prima da Biasci e poi da Piscopo. Segno X che mancava da 15 anni interrompendo una mini serie di due vittorie ciascuno. I rossoneri si imposero il 29 ottobre 2017 per 3-2 dopo che la Carrarese si era portata sul 2-0. Andrei e Tavano nella prima metà del tempo avevano regalato il doppio vantaggio, ribaltone rossonero con doppietta di Arrigoni e gol partita a mezz’ora dalla fine da Fanucchi, il quale aveva firmato il 2-0 del 29 aprile 2017 sbrigando la pratica nei primi 25 minuti. Risale all’8 maggio 2016 in occasione dell’ultima di campionato l’ultima affermazione degli ospiti per 5-4, il 5 ottobre 2014 un gol di Merini, nel finale valeva la vittoria degli apuani in una gara nella quale Casapieri in avvio di ripresa aveva respinto un calcio di rigore calciato da Cellini.