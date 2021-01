Lucchese, si torna in campo: recuperato Cruciani, out bomber Bianchi

Ci siamo, l’attesa è finita. Dopo la sosta per feste natalizie, domani (10 gennaio) la Lucchese torna finalmente in campo. I rossoneri vogliono continuare a macinare punti per continuare a credere nella salvezza: davanti troveranno il Lecco, una trasferta tutt’altro che semplice.

I ragazzi di mister Lopez tenteranno di allungare la striscia di risultati positivi: l’ultima partita del 2020 è stata contro la Carrarese, un derby finito 1-1 grazie alla rete del solito Bianchi, che domani non sarà disponibile.

Un’assenza pesante per mister Lopez, che suona la carica: “Abbiamo ben preparato una partita da giocare con la massima attenzione dal primo all’ultimo minuto. I ragazzi si sono allenati con ottima intensità e vedo un buon entusiasmo nel gruppo. Abbiamo recuperato Cruciani, che sarà a disposizione e perso Bianchi per un lieve risentimento durante la settimana“.

Una trasferta complicata: “Il Lecco è una squadra ben costruita e solida, con un’ottima classifica che rispecchia il livello della squadra – l’analisi del mister -. La consapevolezza che abbiamo acquisito nelle ultime partite ci consentirà di lottare alla pari e dare battaglia per portare via un risultato positivo”.

Per la partita di domani mister Lopez potrà subito contare sui nuovi arrivi, gli attaccanti Marcheggiani e Petrovic.

“Marcheggiani si è ben integrato nel gruppo e sarà sicuramente pronto se chiamato in causa – afferma Lopez -. Petrovic è un profilo che ci mancava e anche se ha fatto solo due allenamenti con noi sarà a disposizione e pronto a lottare per la causa comune”.