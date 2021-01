Lucchese a caccia di punti con il Lecco: subito in campo Marcheggiani

Lecco – Lucchese

LECCO: Pissardo; Celjak, Malgrati, Marotta, Iocolano, Capogna, Nannini, Nesta, Capoferri, Kaprof, Bolzoni. A disp.: Bertinato, Lora, Giudici, Foglia, Mastroianni, Mangni, D’Anna, Porru, Merli Sala, Haidara, Moleri, Raggio. All. D’Agostino

LUCCHESE: Coletta; Papini, Nannelli, Kosovan, Panati, Marcheggiani, Meucci, Adamoli, De Vito, Sbrissa, Dumancic. A disp.: Biggeri, Panariello, Cruciani, Cellamare, Signori, Solcia, Bartolomei, Forciniti, Molinaro, Scalzi, Caccetta, Tomi. All. Lopez

ARBITRO: Andrea Ancona di Roma 1 (Tricarico di Udine, Santarossa di Pordenone)

Dopo la sosta natalizia, la Lucchese torna in campo per continuare la scalata per la salvezza. I rossoneri se la vedranno con il Lecco in una trasferta tutt’altro che semplice.

Mister Lopez recupera capitan Cruciani (che parte dalla panchina), ma è costretto a rinunciare a bomber Bianchi, che nelle ultime gare ha trascinato la Lucchese a suon di gol. Esordio dal primo minuto per il neo-arrivato Marcheggiani, che guiderà l’attacco rossonero.