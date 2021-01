La Lucchese sfida la capolista Renate. Petrovic verso un posto da titolare

Dopo il pareggio in rimonta nella trasferta contro il Lecco, domani (16 gennaio),alle 15, la Lucchese tornerà in campo contro la capolista Renate nell’anticipo di sabato. I rossoneri, nella prima sfida del 2021 allo stadio Porta Elisa, chiuderanno il girone di andata tentando l’impresa: la prima della classe contro l’ultima, con le due squadre divise da ben 29 punti in classifica.

Mister Lopez suona la carica alla vigilia del match: “Siamo pronti per giocare la nostra partita e proseguire il bel percorso intrapreso nelle ultime cinque partite, contro un avversario forte ed attrezzato che non a caso si trova al primo posto in classifica. Non ritengo il Renate una sorpresa, ma piuttosto una squadra costruita con attenzione e programmazione, che ormai da tre anni ha intrapreso un percorso di crescita tecnica costante. Quest’anno con qualche acquisto mirato sono riusciti a fare un ulteriore salto di qualità e lotteranno fino in fondo per conquistare questo campionato”.

La parole chiave è lavoro: “Per quanto ci riguarda abbiamo fatto una bella settimana – prosegue il mister -, con allenamenti intensi e ritmo alto, come piace a me. Siamo consapevoli che per uscire dalla attuale posizione di classifica non ci è concessa alcuna distrazione o rallentamento: solo con il lavoro e l’impegno quotidiano ne usciremo. Le ultime prestazioni stanno valorizzando il nostro lavoro e sono convinto che continueremo a dare del filo da torcere a chiunque”.

Dopo il gol all’esordio, Lopez è pronto a schierare Petrovic dal primo minuto: “Per quanto riguarda la formazione stiamo valutando qualche cambiamento nell’undici iniziale e potremmo vedere Petrovic dal primo minuto. Zennaro si è allenato solo per tre giorni con noi e dobbiamo integrarlo bene nei nostri meccanismi, ma è un prospetto di sicuro avvenire che sicuramente ci sarà molto utile in questa seconda parte di campionato”.