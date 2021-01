La Lucchese sfida la capolista Renate: Petrovic in campo dal primo minuto (1-1)

Lucchese – Renate 1-1

LUCCHESE (3-5-2): Coletta; Panariello, Solcia, Dumancic; Papini, Nannelli, Meucci, Sbrissa, Adamoli; Marcheggiani, Petrovic. A disp.: Biggeri, Cruciani, Kosovan, Panati, Cellamare, Signori, Bartolomei, Molinaro,Scalzi, De Vito, Caccetta. All.: Lopez

RENATE (3-4-2-1): Gemello; Silva, Damonte, Possenti; Anghileri, Rada, Ranieri (27′ st Lakti), Esposito (27′ st Burgio); Galuppini (27′ st Marano), Kabashi (16′ st Giovinco); Maistrello (10′ st De Sena). A disp.: Bagheria, Merletti, Marafini, Sorrentino, Santovito, Magli. All.: Diana

ARBITRO: Michele Delrio di Reggio Emilia (Poma di Trapani, Cortese di Palermo)

MARCATORI: 7′ pt Rada, 17′ pt rig. Marcheggiani

NOTE: Ammoniti: 26′ pt Meucci, 44′ pt Maistrello, 45′ pt Silva

Prima gara al Porta Elisa del 2021 per la Lucchese, che tenta il colpaccio contro la capolista (e campione d’inverno) Renate nell’ultima giornata del girone di andata. I rossoneri, dopo la bella rimonta a Lecco, vogliono continuare la striscia di risultati utili consecutivi per continuare a risalire la classifica per la lotta salvezza.

Mister Lopez, dopo il brillante esordio, lancia dal primo minuto la neo-coppia di attacco formata da Marcheggiani e Petrovic. Fuori De Vito (dopo la disastrosa trasferta di Lecco) e Panati, dentro Solcia e Panariello. Parte dalla panchina anche Kosovan, con Nannelli spostato a centrocampo. Ancora out Bianchi e Benassi.