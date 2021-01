Lucchese a caccia di punti con la Pergolettese: Bianchi parte dalla panchina (0-0)

Pergolettese – Lucchese 0-0

PERGOLETTESE (4-3-3): Ghidotti; Candela, Ceccarelli, Ferrara, Villa; Duca, Panatti, Ferrari; Varras, Scardina, Morello. A disp.: Soncin, Bakayoko, Figoli, Bortoluz, Lucenti, Tosi, Piccardo, Lamberti. All. De Paola

LUCCHESE (3-5-2): Biggeri; Papini, Solcia, Dumancic; Panati, Nannelli, Caccetta, Sbrissa, Adamoli; Marcheggiani, Petrovic. A disp.: Pozzer, Panariello, Cruciani, Kosovan, Bianchi, Signori, Bartolomei, Forciniti, Scalzi, De Vito, Zennaro, Galardi. All. Lopez

ARBITRO: Dario Madonia di Palermo (Renzullo di Torre del Greco e Torraca di La Spezia)

Vietato fallire e concedersi distrazioni. È questo il diktat di mister Lopez, con la Lucchese che vuole iniziare al meglio il girone di ritorno e continuare la striscia di risultati positivi per la scalata salvezza. Davanti c’è la Pergolettese, in una trasferta alla portata dei rossoneri: l’andata finì con uno spettacolare rimonta della Lucchese dallo 0-3 al 3-3.

Tre cambi di formazione rispetto agli 11 scesi in campo nel pareggio con la capolista Renate. Mister Lopez deve fare a meno dell’infortunato Coletta e dello squalificato Meucci: in campo Biggeri e Caccetta. Parte dalla panchina Panariello, torna titolare Panati. In attacco confermata la nuova coppia formata da Marcheggiani e Petrovic. Bomber Bianchi recupera dall’infortunio ed è pronto a subentrare.

Fischio di inizio alle 15 allo stadio Voltini di Crema.