Lucchese, al Porta Elisa arriva il Novara: tutto sull’avversario

Quella del Porta Elisa è un autentica sfida salvezza. Il Novara arriva nella “Città delle Mura” con i suoi 16 punti, 3 in più della Lucchese fanalino di coda. Gli azzurri sono alla ricerca della prima affermazione nel 2021, da inizio anno hanno raccolto un solo punto, in casa con l’Olbia, perdendo successivamente a Como per 1-0 e il derby del riso sabato scorso con la Pro Vercelli in casa per 2-1.

Rendimento

Non vince da 14 giornate nelle quali hanno totalizzato 7 sconfitte e altrettanti pareggi. L’ultima affermazione è stata centrata oltre tre mesi fa, il 21 ottobre a Livorno per 3-2. I 19 punto ottenuti sono frutto complessivamente di 4 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Solo Lucchese e Piacenza con 3 affermazioni hanno vinto meno dei Piemontesi, ha segnato 20 gol e ne ha incassati 27. La vittoria di maggiori proporzioni in tutto il campionato è avvenuta proprio nella gara d’andata con i rossoneri con il risultato di 3-0.

Bilancio in trasferta

Lontano dal Silvio Piola ha raccolto 8 punti con il terzo peggior rendimento esterno dell’intero campionato. Fuori casa ha un bilancio di 2 vittorie, altrettanti pareggi e 6 sconfitte. Quando ha segnato fuori casa ha sempre portato a casa il risultato. Ha vinto per 2-1 a Alessandria e per 3-2 a Livorno trovando in extremis i tre punti, a Alessandria al 90 minuti e a Livorno un minuto dopo. A Piacenza ha pareggiato per 3-3 andando per tre volte in vantaggio, a Grosseto lo scorso 6 dicembre è stata l’unica gara in cui nel secondo tempo è stato capace di recuperare il risultato. Quando è arrivato al riposo in svantaggio ha sempre perso, situazione che si è verificata a Vercelli a Pistoia e a Como. Per 1-0 è uscita battuta da Vercelli, Lecco e Como. Per 2-0 ha perso con la Pergolettese e a Pistoia, la sconfitta esterna di maggiori proporzioni è avvenuta per 3-0 il 1 Novembre in casa della Pro Sesto. Con 17 gol subiti detiene il primato negativo di peggior difesa insieme alla Giana Erminio a fronte di 9 gol segnati. 7 gol subiti nella prima frazione e 10 nella seconda. Non segna fuori casa da 284 minuti, nella gara pareggiata il 9 dicembre a Piacenza l’ultimo gol portò la firma di Panico su calcio di rigore.

Cifre

Ben 13 i marcatori nelle fila del Novara, comanda la classifica Buzzegoli con 4 gol, a quota 2 troviamo Panico, Lanini e Zigoni, un centro per Bianchi, Gonzalez, Firenze, Cagnano, Cisco, Bove, Collodel e Schiavi, i quali bisogna aggiungere l’autorete del livornese Di Gennaro. Ha usufruito di 2 rigori entrambi trasformati, ha avuto a sfavore 7 rigori contro di cui gli ultimi 4 neutralizzati dal suo portiere Lanni. 5 i calciatori espulsi Panico, Schiavi, Collodel, Migliorini e Bianchi, quest’ultimi due salteranno la sfida di Lucca insieme al compagno di squadra Buzzegoli

Allenatore

Dopo la sconfitta Sesto San Giovanni del 1 novembre la società decise si sollevare dall’incarico Simone Banchieri che aveva raccolto 13 punti in 8 gare con una media di 1,62 a partita, al suo posto la conduzione tecnica era stata affidata a Michele Marcolini, il quale nelle successive 7 gare aveva collezionato 4 punti con una media di 0,51. Il 14 dicembre il giorno successivo alla sconfitta di Crema con la Pergolettese è stato richiamato nuovamente Simone Banchieri il quale fino ad oggi ha raccolto 2 punti in 5 gare, frutto di due pareggi al “Piola”.

Volti nuovi

Molti cambiamenti da inizio 2021 ad iniziare dal direttore sportivo Orlando Urbano esonerato l’8 gennaio è sostituito da Mauro Borghetti due giorni dopo. Nella seguente sessione di mercato dalla Sambenedetttese è arrivato in prestito il centrocampista Manuele Malotti, dal Bari con la stessa formula il centrocampista Francesco Corsinelli nello stesso reparto è stato prelevato dall’Arezzo Mirko Bortoletti, in avanti dal Matelica arriva Simone Rossetti. Rispetto alla sfida d’andata c’è da aggiungere il portiere Axel Desjardins di nazionalità canadese arrivato in prestito dallo Spezia, il difensore ex Salernitana Marco Migliorini, il centrocampista bulgaro Hristo Yankov Ivanov e l’attaccante Eric Lanini prelevato dal Parma. In questa fase di calcio mercato hanno lasciato il Novara Antonio Natalucci emigrato alla Cavese, Marco Firenze approdato al Padova e l’estremo difensore Filippo Marricchi che ha rescisso

Arbitro

A Lucca è stato chiamato a dirigere Andrea Colombo di Como con gli assistenti Alessandro Munerati di Rovigo e Stefano Franco di Padova. Il quarto ufficiale è il signor Stefano Nicolini di Brescia. Il direttore di gara lariano arbitra in Serie C da 4 stagioni. Ha tre precedenti con la Lucchese tutti terminati in parità, il 3 dicembre 2017 Olbia-Lucchese terminata per 1-1 nella stessa stagione il 7 aprile 2018 Lucchese-Arzachena conclusa 2-2 e il 26 marzo 2019 Virtus Entella-Lucchese 1-1 il risultato finale

Precedenti

L’ultimo successo rossonero avvenne il 3 settembre 2006, all’esordio in campionato la Lucchese diretta da Fulvio Pea si impose per 4-0, andarono in gol Micco, Ceccarelli, Coralli e Bonfanti, l’ultima sfida il 6 aprile 2019 con vittoria del Novara per 1-0 firmata da Schiavi