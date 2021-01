Lucchese, è sfida salvezza con il Novara. Lopez: “Una vittoria sarebbe fondamentale”

Una partita da non fallire, in cui i punti in palio valgono doppio. Dopo la bella vittoria in casa della Pergolettese, domani (31 gennaio) la Lucchese ospita in casa il Novara. Una gara fondamentale per la salvezza: la Lucchese, in striscia di risultati positivi, occupa l’ultimo posto con 16 punti, il Novara è quart’ultimo con 19 punti (nel mezzo Livorno a 17 dopo la penalizzazione, Piacenza a 18 e Giana Erminio pari merito con 19).

Mister Lopez suona la carica alla vigilia della gara: “Il gruppo sta bene e si allena ogni giorno con grande ritmo ed intensità. Dobbiamo essere bravi a proseguire nella direzione degli ultimi due mesi, evitando errori di distrazione e sfruttando ogni occasione buona“.

Una partita in cui punti contano doppio: “Il Novara è una ottima squadra – commenta il mister rossonero -, che occupa una posizione in classifica che non rispecchia i veri valori della rosa. Stanno evidentemente riscontrando alcuni problemi di vario genere, ma possono sempre contare su giocatori esperti e di categoria. Dal canto nostro giocheremo per un nuovo, importante risultato, consapevoli che una vittoria sarebbe fondamentale per proseguire la marcia intrapresa e migliorare ulteriormente una classifica che, dopo gli ultimi risultati, sta già assumendo una nuova impronta”.

Con il Novara torna Meucci: “Per quanto riguarda la formazione – conclude Lopez -, recuperiamo Meucci che potrebbe riprendere il suo posto a centrocampo e probabilmente cambieremo qualcosa rispetto agli undici iniziali di Crema. Davanti abbiamo tre giocatori motivati ed in forma, che potranno alternarsi nelle tre partite che ci aspettano nella prossima settimana”.