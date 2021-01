Lucchese – Novara 0-3

LUCCHESE (3-5-2): Biggeri; Solcia, De Vito, Dumancic (12′ st Adamoli); Papini, Nannelli (1′ st Bianchi), Meucci, Zennaro (1′ st Sbrissa), Panati; Patrovic, Marcheggiani (16′ st Cruciani). A disp.: Pozzer, Kosovan, Cellamare, Scalzi, Caccetta, Galardi. All. Lopez

NOVARA (4-2-3-1): Lanni; Corsinelli, Pogliano, Bove, Cagnano; Hrkac (1′ st Collodel), Schiavi; Panico, Lanini, Malotti; Rossetti. A disp.: Desjardins, Zunno, Gonzalez, Lamanna, Pagani, Bellicchi, Cisco, Spitale, Ivanov, Pellegrini, Bortoletti. All. Banchieri

Foto 2 di 2



ARBITRO: Andrea Colombo di Como (Munerati di Rovigo e Franco di Padova)

MARCATORE: 4′ pt Lanini, 20′ pt Panico, 31′ pt Rossetti

NOTE: Ammoniti: 36′ pt Hrkac, 41′ pt Papini, 8′ st Corsinelli, 12′ st Rossetti

Una partita da non fallire. Dopo la bella vittoria a Crema, la Lucchese non si vuole fermare: al Porta Elisa arriva un Novara in crisi, in una partita con i punti che valgono doppio. Un vero e proprio match salvezza, con i rossoneri che si voglio vendicare del pesante ko per 3-0 dell’andata.

Una vittoria sarebbe fondamentale, come sottolineato da miste Lopez. I tifosi lo sanno: non potranno essere presenti allo stadio, ma nei minuti prima della gara hanno caricato la squadra.

Come annunciato alla vigilia, diversi cambi per mister Lopez: rientra dal primo minuto Meucci, dentro anche De Vito e Zennaro. Partono dalla panchina bomber Bianchi, Adamoli e Sbrissa. Confermata la coppia d’attacco formata da Marcheggiani e Petrovic.