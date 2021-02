Lucchese, con l’Olbia è sfida salvezza: i rossoneri si affidano a Bianchi (1-1)

Lucchese – Olbia 1-1

LUCCHESE (3-5-2): Biggeri; Panariello, Solcia, Pellegrini; Panati (26′ st Benassi), Nannelli, Meucci, Zennaro, Adamoli (26′ st Maestrelli); Bianchi, Petrovic. A disp.: Pozzer, Lo Curto, Dalla Bernardina, Bartolomei, Forciniti, Scalzi, De Vito, Galardi. All. Giovanni Lopez

OLBIA (4-3-1-2): Tornaghi; Arboleda, Altare, Emerson, Cadili; Pennigton (25′ st Lella), Giandonato, Ladinetti; Biancu (35′ st Doradiotto); Ragatzu, Cocco (25′ Udoh). A disp.: Van Der Want, Lo Rosa, Demarcus, Occhioni, Secci, Cabras. All. Massimiliano Canzi

ARBITRO: Davide Moriconi di Roma 2 (Bertelli di Busto Arsizio e Di Maio di Molfetta)

MARCATORI: 10′ pt Ragatzu, 7′ st Panati

NOTE: Ammoniti: 37′ pt Meucci, 19′ st Giandonato, 31′ st Panariello

Vietato sbagliare. Dopo il pareggio con prestazione convincente contro la Juventus Under 23 (1-1 con il gol del solito Bianchi), la Lucchese torna in campo contro l’Olbia allo stadio Porta Elisa. Una partita fondamentale per la salvezza: la Lucchese occupa sempre l’ultima posizione con soli 18 punti (e ben 43 gol subiti), l’Olbia è al quint’ultimo posto con 27 punti e arriva dalla pesante vittoria per 5-0 nel recupero con la Pro Sesto.

Ancora diverse essenze tra i rossoneri: mister Lopez conferma la stessa formazione scesa in campo domenica scorsa contro la Juventus U23. A guidare la Lucchese verso l’uscita dal tunnel sarà ancora bomber Bianchi, autore di 8 gol in campionato.

Calcio di inizio alle 16,30 allo stadio Porta Elisa.