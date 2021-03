Lucchese, lascia per motivi familiari il centrocampista Kosovan

Tanasii Kosovan non farà più parte della squadra rossonera. Il centrocampista classe ’95 ha infatti rassegnato oggi (1 marzo) volontariamente le proprie dimissioni per motivi familiari.

A dare la notizia è stata la stessa società. “Dobbiamo annunciare la rescissione del contratto di Tanasii Kosovan che per impellenti motivi familiari ha volontariamente rassegnato le proprie dimissioni in data odierna – spiega la Lucchese 1905 -. La società ringrazia il giocatore per l’impegno profuso in maglia rossonera, augurandogli inoltre per il futuro le soddisfazioni professionali che merita”.