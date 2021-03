Lucchese, emergenza infortuni. Lopez: “Ma non ci arrendiamo”

È già vigilia di campionato per la Lucchese che domani (3 marzo) affronta in trasferta l’Albinoleffe.

A parlare è mister Lopez, un po’ rammaricato dal susseguirsi di problemi ed infortuni: “In questo momento c’è poco da commentare o analizzare – dice – dobbiamo far parlare il campo. Purtroppo la sfortuna sembra non darci tregua ed in settimana abbiamo perso, oltre a Kosovan che ha rescisso, anche Panariello per infortunio. L’ennesimo risentimento muscolare dovuto ai postumi del Covid, che ha travolto la squadra e che stiamo veramente pagando a caro prezzo in questa fase cruciale della stagione”.

“La situazione di emergenza è diffusa – dice – più o meno in tutti i reparti, ma dovremo comunque lottare con i mezzi che abbiamo a disposizione per dare del filo da torcere ad un avversario ostico, in piena zona play off e in serie positiva da diverse partite”.

“La nostra situazione – conclude – ci impone massima attenzione dal primo all’ultimo minuto, non possiamo concederci distrazioni o disattenzioni. Ripeto, in questo momento le analisi lasciano il tempo che trovano. Vediamo come si sviluppa la situazione, partita dopo partita. Siamo concentrati sul nostro obiettivo e daremo certamente battaglia per raggiungerlo”.