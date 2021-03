Lucchese, al Porta Elisa arriva una Pro Sesto in crisi: tutto sull’avversaria dei rossoneri

Allo stadio Porta Elisa va in scena un’altra partita fondamentale per la salvezza. La Pro Sesto con i suoi 33 punti si trova al quattordicesimo posto della classifica ed ha appena 3 punti di vantaggio dal Piacenza la squadra che occupa la posizione più alta nell’attuale griglia dei playout. Il bilancio complessivo parla di 8 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, 24 gol fatti e 36 subiti. I lombardi hanno una partita in meno: devono recuperare la gara in casa della Giana Erminio rinviata per emergenza Covid. Per recuperare lo stop imposto dalla pandemia a partire dal 21 febbraio fino a mercoledì 10 marzo è stata costretta a 3 impegni infrasettimanale ravvicinati. Mercoledì nella sfida giocata in casa con la Pergolettese è arrivata una sconfitta per 2-0

Rendimento

Il passo falso nel recupero non ha fatto altro che accentuare la fase di crisi dei biancocelesti, usciti sconfitti da Como nel turno precedente. Nelle ultime 7 giornate ha conquistato 4 punti e l’ultimo successo risale al 30 gennaio quando con un gol di Gualdi era stata capace di espugnare lo Stadio “Dei Marmi” di Carrara. Dopo l’ultima apparizione in Toscana ha subito 12 reti realizzandone 4 quest’ultime racchiuse nei due pareggi interni con Albinoleffe e Pistoiese. Non trova la via del gol da 488 minuti e l’ultima rete porta la firma di D’Amico nella gara pareggiata al “Breda” per 2-2 con gli arancioni di Pistoia giocata il 21 febbraio 2021. In casa non vince dal 29 novembre rifilato al Lecco grazie ad un rigore di De Respinis

Bilancio esterno

17 i punti ottenuti in trasferta frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Come la Lucchese ha segnato 10 gol fuori casa subendone 20 di cui 11 in 2 gare, 6 a Piacenza e 5 a Olbia. Di misura per 2-1 è stato battuto dalla Juventus U23, dalla Pergolettese e dal Como per 1-0, tutte sconfitte maturate nella seconda frazione. Le altre tre battute d’arresto con Piacenza, Olbia e Renate si sono materializzate nella prima frazione. Con il Piacenza e Olbia è arrivato alla pausa sotto di tre gol, il 2-0 patito dal Renate era maturato nella prima parte. La sconfitta di proporzioni maggiori è arrivata con il Piacenza il 6 dicembre 2020. 5 le affermazioni di cui con Albinoleffe e Carrarese per 1-0, sempre di misura ma per 2-1 erano state battute Pistoiese e Pro Patria, la vittoria più larga in casa della Pro Vercelli per 2-0 il 22 novembre 2020. Solo il successo a Gorgonzola con l’ Albinoleffe è arrivato nel primo tempo, le altre sfide hanno preso la piega giusta nella seconda parte. In Piemonte è uscito indenne dai campi di Alessandria e di Novara a reti bianche in quest’ultima sfida mentre al “Moccagatta” l’1-1 è arrivato, nell’unica gara in cui dopo essere arrivato alla pausa in svantaggio è stato capace di raggiungere il risultato. 4 gol segnati nei primi 45 minuti di cui solo quello in casa della Juventus U23 ininfluente ai fini del risultato, i 6 segnati nella ripresa hanno permesso alla Pro di portare a casa 13 punti. Equamente divisi tra i due tempi i 20 gol incassati.

Cifre

10 i calciatori che hanno trovato la via della rete, il capocannoniere dei bianco-celesti è Luciano Gualdi con 6 gol, seguito da Alessandro De Respinis con 5 reti emigrato a Piacenza nel mercato invernale, 3 centri per Simone Pecorini, due i gol realizzati da Luca Palesi e da Cristian Mutton , a quota 1 ci sono Alessandro Di Munno, Luca Scapuzzi, Denis Caverzasi, Michele Franco e Felice D’Amico ai quali si aggiunge l’autorete del novarese Buzzegoli. 4 i rigori decretati a favore e altrettanti contro, la Pro ne ha calciato uno a lato con Franco nella gara interna con la Pistoiese, 2 i rigori neutralizzati dal portiere sestese Alessandro Livieri sempre in casa a D’Anna del Lecco e a Braken del Livorno. A Marchesi, Gualdi, Pecorini e Giubilato è stato mostrato un cartellino rosso

Volti nuovi

Il sodalizio lombardo è stato molto attivo sul mercato. A dicembre è stato preso il difensore svincolato David Magonara, a febbraio sono arrivati i centrocampisti Alessandro Sala in prestito dalla Primavera del Milan rientrato dall’esperienza al Cesena e Felice D’Amico arrivato in prestito dalla Sampdoria dopo essere stato dirottato fino a gennaio 2021 al Chievo, in attacco è arrivato in prestito dal Crotone l’italo-inglese Zak Ruggiero fino a gennaio 2021 alla Pro Vercelli, in prestito dal Pescara è arrivato il serbo Milos Bocic e dalla Vis Pesaro è stato prelevato il ghanese Ngissah Bismark

Arbitro

La sfida di Sesto San Giovanni è stata affidata al signor Fabio Natilla di Molfetta con gli assistenti Federico Pragliola di Terni e Salvatore Emilio Buonocore di Marsala, il quarto ufficiale è il signor Ermanno Feliciani di Teramo. E’ il quinto anno che dirige in Lega Pro ha un solo precedente con la Lucchese diretta il 16 ottobre 2016 a Como con successo dei lariani per 1-0

Precedenti

L’ultima sfida andata in scena al “Porta Elisa” venne giocata il 1 ottobre 2006 con i rossoneri che si imposero per 2-0 con reti di Simone Masini in avvio di gara e il raddoppio in chiusura ad opera di Luca Bonfanti, era la Lucchese di Fulvio Pea