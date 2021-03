Lucchese, la lotta salvezza riparte dalla Pro Sesto. Lopez: “Adesso sono tutte finali”

Un’altra importante partita da non fallire per continuare la scalata per la salvezza. Dopo la ritrovata vittoria nel derby con il Pontedera con lo show di bomber Bianchi, la Lucchese domani (14 marzo) scenderà nuovamente in campo allo stadio Porta Elisa per affrontare la Pro Sesto.

I rossoneri dovranno ancora una volta fare i conti con l’emergenza infortuni: “In settimana abbiamo lavorato con grande ritmo ed intensità – le parole di mister Giovanni Lopez alla vigilia della gara -, anche grazie all’entusiasmo della bella vittoria di domenica che ha alzato il morale del gruppo e tenuta viva la fiducia nel nostro obiettivo. Purtroppo non sono mancati anche stavolta i problemi, con guai muscolari per Pellegrini che con ogni probabilità non sarà della partita domani”.

I rossoneri affronteranno una squadra in crisi, ma la partita non va sottovalutata: “La Pro Sesto non sta evidentemente passando un buon momento, anche e soprattutto a causa dell’ondata di Covid che ha colpito la rosa, decimandola negli impegni precedenti – analizza il mister -. Noi ne sappiamo qualcosa e i postumi del virus ce li portiamo dietro ogni giorno con i numerosi acciacchi e problemi muscolari che dobbiamo affrontare, quindi capisco molto bene quanto sia difficile gestire un gruppo di giocatori in certi momenti. Tuttavia il nostro avversario ha dimostrato nella prima parte di stagione di saper giocare un buon calcio, con un’attenta organizzazione tattica e giocatori importanti che in questa categoria possono mettere in difficoltà chiunque. Verranno al Porta Elisa per invertire la tendenza delle ultime partite ed allontanarsi dalle zone pericolose della classifica, ma noi sappiamo bene quanto sia importante proseguire il percorso intrapreso nelle ultime settimane per racimolare punti fondamentali e continuare a lottare con ogni nostra forza per la salvezza. Per noi adesso sono tutte finali e le giocheremo con il coltello tra i denti”.