La Lucchese sfida la Pro Sesto per la salvezza: in difesa c’è Panariello (0-0)

Lucchese – Pro Sesto

LUCCHESE (3-5-2): Biggeri; Panariello, Dalla Bernardina, Benassi; Panati, Nannelli, Zennaro, Meucci, Adamoli; Bianchi, Petrovic. A disp.: Pozzer, Lo Curto, Cruciani, Lionetti, Cellamare, Solcia, Bartolomei, Forciniti, Maestrelli, Scalzi, De Vito, Pellegrini. All. Giovanni Lopez

PRO SESTO (3-5-2): Livieri: Caverzasi, Bosco, Franco; Maldini, Sala (43′ pt Gualdi), Gattoni, Marchesi, Palesi, Bocic, D’Amico. A disp.: Del Frate, Di Munno, Ngissah, Cominetti, Ntube, Mutton, Parrinello, Giubilato, Maffei, Ruggiero. All. Francesco Parravicini

ARBITRO: Fabio Natilla di Molfetta (Pragliola di Terni e Emilio di Buoncore)

NOTE: Ammoniti: 22′ pt D’Amico

Un’altra importante partita da non fallire per continuare la scalata per la salvezza. Dopo la ritrovata vittoria nel derby con il Pontedera con lo show di bomber Bianchi, la Lucchese scende nuovamente in campo allo stadio Porta Elisa per affrontare la Pro Sesto. I lombardi arrivano a Lucca in piena crisi, dovuta anche dall’ondata di Covid-19 che ha colpito la rosa: l’ultimo successo dei biancazzurri risale al 30 gennaio nella trasferta di Carrara.

Mister Giovanni Lopez deve fare ancora una volta i conti con l’emergenza infortuni: Pellegrini parte dalla panchina per un problema muscolare, al suo posto Panariello. È l’unico cambio di formazione rispetto al vittorioso derby di domenica scorsa, con i rossoneri che si affidano ancora al proprio gioellino-capocannoniere: Flavio Junior Bianchi.

La parola passa al campo: fischio di inizio alle 15 allo stadio Porta Elisa.