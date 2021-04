Lucchese al Garilli: tutto sull’avversaria Piacenza

Trasferta ancora una volta pesante per la Lucchese. Stavolta la destinazione è Piacenza.

Tre vittorie nelle ultime quattro giornate, togliendosi lo sfizio al Garilli di riservare lo stesso trattamento alle battistrada Como e Alessandria sconfitte per 1-0.

Domenica (28 marzo) ha vinto per 3-1 a Sesto San Giovanni operando così il sorpasso in classifica sui lombardi, in un successo avviato da due calci di rigore che regala linfa vitale ai piacentini.

Bilancio

I biancorossi con i loro 39 punti occupano il quattordicesimo posto, due lunghezze in più della Giana Erminio, la compagine con il piazzamento più alto nella griglia playout. Il “Piace” ha cambiato qualche elemento e passo, da quando la conduzione tecnica è passata da Vincenzo Manzo a Cristiano Scazzola. 21 i punti ottenuti dal tecnico subentrato in 13 gare per una media di 1,61 a confronto. Manzo in 20 giornate aveva raccolto 18 punti con una media di 1,1. Complessivamente ha ottenuto 9 vittorie, ha pareggiato e perso 12 volte.

Rendimento casalingo

È in serie positiva da 3 giornate, sono passati 291 minuti dall’ultimo gol subito in casa realizzato da Merli Sala del Lecco, segnato il 21 febbraio. Nelle cinque occasioni in cui ha vinto ha mantenuto la propria porta inviolata, nelle 4 circostanze in cui ha perso non ha trovato la via del gol. Ha pareggiato 7 volte e il 3 marzo con la Giana Erminio per la prima volta ha chiuso un pareggio a reti inviolate. Solo il successo casalingo sul Como è arrivato nella ripresa, quello sempre per 1-0 con l’Alessandria è arrivato con gol partita al tramonto della prima frazione, Livorno e Pistoiese sono state superate per 2-0 con un gol per tempo, la vittoria più larga è arrivata il 6 dicembre con il 6-0 rifilato alla Pro Sesto, l’unica gara in cui i piacentini sono stati capaci di segnare 3 gol nel primo tempo.

Quattro dei 6 pareggi si sono chiusi sull’1-1 con Olbia, Pergolettese e Carrarese gare nelle quali gli emiliani sono stati capaci di evitare la sconfitta nel finale. Istanti conclusivi invece sfavorevoli nel pareggio sempre per 1-1 con la Pro Vercelli. Due i pareggi per 3-3 con il Renate grazie al gol di Pedone in prossimità dei titoli di coda, gara quest’ultima nella quale i biancorossi erano arrivati alla pausa sotto per 3-1 mentre il 3-3 con il Novara aveva visto il Piace riuscir sempre a recuperare il risultato. Solo la sconfitta per 2-0 con il Pontedera ha visto gli emiliani arrivare alla pausa in svantaggio, sono arrivate nella ripresa le tre sconfitte maturate con il Grosseto sempre per 2-0, quella per 1-0 con il Lecco e il 3-0 incassato dalla Pro Patria che costituisce lo scivolone casalingo più grande da inizio campionato arrivato l’11 novembre 2020.

In casa ha segnato 22 gol di cui 8 nella prima frazione e 14 nella seconda, ha subito 18 gol di cui 7 nel primo tempo e 11 nel secondo.

Cifre

Sono 18 i marcatori nella fila del Piacenza. In testa alla classifica comanda il duo Andrea Corbari e Juri Gonzi con 6 centri, 3 gol sono stati realizzati da Mattia Corradi e Pier Giuseppe Maritato, a quota due troviamo Francesco Maio, Marco Ballarini, Nicolas Galazzi, Lorenzo Babbi, Davide Lamesta, Antonio Palma e Alessandro Casarini, un gol per Alessio Miceli, Niccolò Ghisleni, Alex Pedone, Giuseppe D’Iglio, Kayro Flores Heatley, Alessandro De Respinis e Pier Luigi Simonetti. Ha calciato 9 massime punizione fallendo la trasformazione in due trasferte con De Respinis a Grosseto e con Palma a Busto Arsizio. 6 i rigori fischiati contro e tutti trasformati. 7 i calciatori biancorossi espulsi, Bruzzone, Pedone, Martimbianco, Simonetti, De Respinis, Suljic e domenica scorsa Tafa ai quali si è aggiunti l’allenatore Scazzola nella gara vinta sul Como.

Volti nuovi

Ha operato in maniera decisa nell’ultima sessione di mercato. In difesa dalla Spal è stato prelevato in prestito Paolo Cannistrà, fino a gennaio alla Cavese al quale si sono aggiunti con la stessa formula Paolo Marchi arrivato dalla Reggina fino a gennaio in prestito al Ravenna e lo svincolato Shaqir Tafa di nazionalità albanese. A centrocampo dall’Ascoli è arrivato in prestito Christian Scorza, dall’Alessandria è arrivato in Emilia il bosniaco Cazim Suljic, in attacco dalla Pro Sesto è stato acquisito Alessandro De Respinis, dagli sloveni del Nk Bilje è arrivato Thomas Breganti, dalla Pistoiese in prestito è arrivato Alessandro Casarini.

Hanno lasciato il sodalizio emiliano per risoluzione di contratto Giorgio Siani, Michele Villanova, Giorgio Losa, Thomas Vettorel e Giuseppe D’Iglio, Mattia Corradi è stato ceduto al Modena, Matteo Siano è passato al Gozzano, l’attaccante Kayro Flores Heatley è emigrato all’Alma Juventus Fano, Pier Giuseppe Maritato all’Albinoleffe, Niccolò Ghisleni è tornato all’Atalanta suo club di appartenenza.

Allenatore

Cristiano Scazzola è stato chiamato al capezzale del Piacenza il 25 gennaio dopo la sconfitta subita a Grosseto, ha esordito in casa perdendo con il Pontedera. Il tecnico di Loano in precedenza si era seduto sulle panchine di Pro Vercelli, Siena, Casertana, Cuneo e Alessandria. Nella stagione 2013-14 aveva portato in serie B la Pro Vercelli vincendo i playoff ai danni del Sudtirol, nel dicembre 2016 era stato chiamato alla guida del Siena portando alla salvezza i toscani, dopo la breve parentesi alla Casertana nel campionato 2018-19 non è riuscito ad evitare la retrocessione con il Cuneo a causa di una penalità, dopo aver vestito la maglia dell’Alessandria torna ai grigi nelle vesti di allenatore nella stagione 2019-20 la cui avventura si esaurisce con l’esonero il 20 gennaio 2020

Arbitro

Bogdan Nicolae Sfira di Porgenone è stato chiamato ad arbitrare la gara del Garilli con gli assistenti Riccardo Vitali di Brescia e Massimo Salvalaglio di Legnano. Il quarto ufficiale è il signor Daniel Cadirola di Milano. L’arbitro di nazionalità rumeno dirige per la prima volta il Piacenza, due i precedenti sempre in trasferta con la Lucchese e sempre terminati per 1-1. Il 22 settembre 2019 in serie D nel derby con il Ghiviborgo andato in scena a Pozzi di Seravezza e terminato sull’1-1 gara nella quale fischiò un rigore per parte, fallito da Cruciani per i rossoneri e l’espulsione di Nannelli negli sgoccioli finali. Ha arbitrato lo scorso 15 novembre la Pantera in casa della Pro Sesto con vantaggio toscano con Nannelli e risposta sestese nel finale confronto nel quale a finire in 10 uomini furono i padroni di casa.

Precedenti

Sono andate al Piacenza le ultime due sfide giocate in Emilia. Grazie ad un gol di Nicco in apertura biancorossi avevano vinto il 16 dicembre 2018 e si erano imposti anche l’11 febbraio 2018 con gol di Corazza nel quarto d’ora finale. In prossimità delle feste natalizie risale l’ultima vittoria rossonera al Garilli in 23 dicembre 2016 con doppietta di Forte nei primi 9 minuti e gol illusorio di Razzitti nel finale.