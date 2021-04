Lucchese in silenzio stampa fino al termine del campionato

Momento molo delicato in casa Lucchese. Dopo il pareggio con il Piacenza, i rossoneri domenica (11 aprile) al Porta Elisa ospiteranno il Livorno in un derby a dir poco fondamentale per accedere ai play-out. Ormai mancano solamente quattro giornate alla fine del campionato e la Lucchese al momento occupa il penultimo posto, insieme alla Pistoiese (che ha una partita in meno), con 27 punti. Il Livorno, ultimo in classifica, insegue con 24 punti, ma arriva alla partita dopo aver asfaltato 5-0 gli arancioni.

Per sperare nella salvezza, passando dai play-out, serve arrivare terzultimi: anche la penultima con ogni probabilità verrà retrocessa direttamente per la forbice.

In vista del delicatissimo derby la società rossonera ha annunciato un silenzio stampa che durerà fino al termine del campionato.

Questo il comunicato ufficiale del club: “La società Lucchese 1905, prendendo atto e consapevolezza del delicato momento sportivo, comunica l’irrevocabile decisione di indire il silenzio stampa dei tesserati fino al termine del campionato. In caso di necessità od esplicita richiesta, il presidente rossonero Bruno Russo rappresenta l’unica persona preposta a rilasciare dichiarazioni. Si richiede pertanto alla stampa, locale e non, di rispettare la volontà societaria con il massimo spirito di collaborazione, che sempre ha contraddistinto i media vicini ai colori rossoneri”.