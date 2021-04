Lucchese, derby decisivo con il Livorno: gioca Petrovic (0-0)

Lucchese – Livorno 0-0

LUCCHESE (3-5-2): Pozzer; Pellegrini, Benassi, Panariello; Panati, Sbrissa, Meucci, Nannelli, Maestrelli; Bianchi, Petrovic (22′ st Marcheggiani). A disp.: Biggeri, Lo Curto, Cruciani, Lionetti, Cruciani, Dalla Bernardina, Solcia, Bartolomei, De Vito, Dumancic, Durante. All. Lopez

LIVORNO (3-5-2): Neri; Marie-Sainte, Blondett, Sosa; Parisi (15′ st Di Giovanni), Bussaglia (15′ st Haoudi), Castellano, Mazzarani, Gemignani (1′ st Evan’s); Braken, Dubickas. A disp.: Stancampiano, Paci, Deverlan, Buglio, Pallecchi, Bobbi, Canessa, Caia, Bueno. All. Amelia

ARBITRO: Gianpiero Miele di Nola (Bahri di Sassari, Niedda di Ozieri)

NOTE: ammoniti Maestrelli, Marie-Sainte, Castellano, Nannelli

Dentro o fuori. Allo stadio Porta Elisa la Lucchese si gioca un’intera stagione nel derby contro il Livorno. Dopo il pareggio con il Piacenza, i rossoneri non possono più sbagliare: quello con il Livorno è uno spareggio per accedere ai play-out. La situazione è molto delicata: ormai mancano solamente quattro giornate alla fine del campionato e la Lucchese al momento occupa il penultimo posto 27 punti, il Livorno insegue dall’ultimo posto con 24 punti, con una penalizzazione di 8 punti frutto di inadempienze economiche.

Per sperare nella salvezza, passando dai play-out, serve arrivare terzultimi: anche la penultima con ogni probabilità verrà retrocessa direttamente per la forbice. Per i playout è una lotta a tre: parte avanti la Pistoiese, con 28 punti, con un solo punto in più sui rossoneri.

Ma ci sono ben pochi calcoli da fare: alla Lucchese servono i tre punti. Nessuna sorpresa di formazione per mister Lopez, che opta per il suo 3-5-2 con Bianchi e Petrovic come terminali offensivi. Formazione a specchio per Amelia, che conferma il 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da Braken, Dubickas.

La parola passa al campo: calcio d’inizio alle 15 allo stadio Porta Elisa.