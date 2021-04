Finale Social Pro League, Lucchese-Modena ferma sul 3-3. C’è ancora tempo per votare

Finale della Social Pro League: le due sfide dirette della semifinale hanno eletto vincitrici Lucchese e Modena, che adesso si stanno dando battaglia nel round finale del gioco social dedicato alla Serie C.

In semifinale, la Lucchese ha avuto la meglio sulla Casertana, grande veterana della Social Pro League, con il punteggio di 2 a 0, mentre come il Modena si è ritagliato un posto in finale battendo il Mantova per 2 a 1, in un match fino all’ultimo voto. Adesso, la Lucchese, con una pagina Facebook seguita da circa 11314 fan, e Modena, con un seguito pari a circa 14599 fan, si trovano faccia a faccia per conquistare il titolo di club più social della Lega Pro.

Una sfida agguerritissima quella tra Lucchese e Modena. I gialloblù, dopo lo svantaggio del 3 a 2, hanno segnato il gol della parità e si sono portati sul 3 a 3 contro la Lucchese. La finale è in pieno svolgimento, c’è ancora tempo per votare per la propria squadra del cuore e per permetterle di vincere questa edizione della Social Pro League.

In questa fase di emergenza sanitaria, l’iniziativa social che vede protagonisti tutti i club di Serie C rappresenta, quest’anno più che mai, un modo per consentire ai tifosi di sentirsi vicini alla propria squadra.

Potete supportare e votare le squadre di Serie C tramite il seguente link: https://www.superscommesse.it/social_pro_league/.

Sarà possibile votare per il proprio club fino al 26 aprile 2021, giorno di chiusura della competizione in cui si conoscerà la migliore pagina Facebook della Serie C della stagione 2020-2021.

Per avere maggiori informazioni sul regolamento e le squadre in gara si può consultare la pagina istituzionale dell’iniziativa: https://www.superscommesse.it/iniziative/social-pro-league.html.