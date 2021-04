Lucchese, a Carrara l’ultima spiaggia per i playout: gioca Cruciani (1-0)

Carrarese – Lucchese 1-0

CARRARESE (4-3-3): Mazzini; Valietti, Milesi, Murolo, Bresciani; Foresta, Pasciuti, Schirò; Manzari, Infantino, Piscopo. A disp.: Pulidori, Agyei, Borri, Pavone, Marilungo, Tedeschi, Doumbia, Dell’Amico. All. Di Natale

LUCCHESE (4-3-1-2): Pozzer; Pellegrini, Panariello, Benassi, Maestrelli; Meucci, Dalla Bernardina, Sbrissa; Cruciani; Bianchi, Petrovic. A disp.: Biggeri, Lo Curto, Lionetti, Panati, Cellamare, Solcia, Bartolomei, Marcheggiani, Forciniti, De Vito, Dumancic, Galardi. All. Di Stefano

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine (D’Ilario di Tivoli e Galimberti di Seregno)

MARCATORE: 27′ pt Manzari

NOTE: ammonito Maestrelli

Ora o mai più. Dopo il deludente pareggio con il Livorno, c’è ancora una partita da ‘dentro o fuori’ per la Lucchese. È la sfida con la Carrarese del neomister Totò Di Natale. Anche la Lucchese avrà in panchina una novità: Lulù Di Stefano che si giocherà l’ultimo scampolo di stagione al posto dell’esonerato Giovanni Lopez.

Per tenere vive le speranze play-out serve espugnare lo stadio dei Marmi: mister Di Stefano, che deve fare a meno dello squalificato Nannelli, passa al 4-3-1-2 e rispolvera Cruciani, in campo da trequartista. In difesa Pellegrini e Maestrelli sulle fasce, Panariello e Benassi al centro. A centrocampo gioca Dalla Bernardina come vertice basso, completano il reparto Meucci e Sbrissa. Panati parte dalla panchina. Davanti confermata la coppia Bianchi-Petrovic. La Carrarese di mister Di Natale risponde con un 4-3-3 con il tridente d’attacco formato da Manzari, Infantino e Piscopo.

Il fischio di inizio, fissato per le 20,30, chiarirà tuttii dubbi. Una cosa è certa: non basta un pareggio, alla Lucchese serve solo vincere.