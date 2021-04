Lucchese, ultima chiamata: c’è il Lecco senza sei titolari

Un nuovo ostacolo, stavolta al Porta Elisa, per la Lucchese. Arriva il Lecco, in lizza per la migliore posizione nei playoff.

Il Lecco con i suoi 60 punti è in piena corsa per centrare il terzo posto, avendo un punto di ritardo dal duo Pro Vercelli-Renate. Mercoledì (21 aprile) ha confermato la sua vocazione di ammazza-grandi, andando a violare il Piola di Vercelli estromettendo dai giochi della promozione diretta i piemontesi. Como, Alessandria e Pro Vercelli hanno dovuto segnare il passo di fronte alla banda di Gaetano D’Agostino. Il Lecco ha vinto il derby del Lago, passando a Como per 3-0 rifilando un poker di reti nella sfida di ritorno. L’Alessandria è stata sconfitta in Lombardia per 2-0 e nella gara di ritorno il 3 febbraio è stata inchiodata sul risultato a reti bianche grazie al calcio di rigore parato dall’estremo difensore lecchese a Pizzardo. La Pro Vercelli regolata in casa per 2-0 è stata sconfitta nuovamente per 3-1 nelle mura amiche.

Rendimento

È reduce da due risultati utili consecutivi. La vittoria in casa della Pro Vercelli è arrivata dopo aver chiuso in parità la gara casalinga con l’Olbia. Si è messo in luce negli ultimi 180 minuti il croato Vedran Celjak, i suoi due primi centri stagioni hanno evitato la sconfitta interna con la compagine sarda e hanno aperto le marcature in Piemonte. Nelle ultime 7 gare ha collezionato 10 punti facendosi sorprendere al Rigamonti-Ceppi nel turno pasquale dalla Pro Patria per 1-0.

Bilancio in trasferta

Domenica a Lucca senza dubbio spezzerà il suo rendimento esterno, perfetto equilibrio tra vittorie, pareggi e sconfitte sotto la legge del numero 6. Così come il numero delle reti, 19 tra quelle realizzate e quelle subite. La vittoria più larga fuori casa è quella che i tifosi hanno stampato in memoria: l’11 ottobre per 3-0 in casa del Como. Di misura le altre 4 affermazioni esterne, a Grosseto e a Carrara ha vinto per 2-1, per 1-0 a Piacenza e a Pistoia. In queste ultime due sfide realizzando il gol partita nel secondo tempo. Le vittorie a Como e a Carrara sono giunte arrivando alla pausa in vantaggio per 2-0. Nella gara di recupero di mercoledì (21 aprile) a Vercelli è andato in gol per due volte dopo la pausa. Quattro volte è stata superata di misura, ha incassato il gol partita nel primo tempo a Pontedera e a Olbia, per 1-0 è stata battuta anche dalla Pro Sesto mentre la Pro Patria si è imposta per 2-1. In casa del Renate è uscita sconfitta per 2-0 con un gol per tempo, mentre la sconfitta di maggiori proporzioni è arrivata al Piola di Novara il 7 marzo per 3-0 dopo essere arrivata sotto di due gol all’intervallo, non riuscendo a ripetere l’exploit in casa del Pergolettese dove dopo aver chiuso sotto per 2-0 la prima parte era stata capace di rimontare nella seconda frazione il doppio svantaggio. Chiuderà la regular season nel Granducato dopo aver esordito in trasferta a Livorno il 3 ottobre con un pareggio per 2-2. In casa della Juventus Under 23 e a Gorgonzola con la Giana ha pareggiato per 1-1, ha chiuso sul nulla di fatto i match con le uniche due formazioni con la lettera A, ovvero Albinoleffe e Alessandria. È andata in gol 8 volte nel primo tempo e 11 nel secondo. Ha incassato 12 gol nella prima parte e 7 nella seconda frazione. In pieno recupero sempre in Toscana a Livorno ha evitato la sconfitta mentre a Grosseto ha trovato la rete da tre punti.

Cifre

Ha segnato 49 gol e insieme alla Juventus Under 23 è il secondo miglior attacco del torneo dietro la capolista Como andata in gol 52 volte. Sono 16 i giocatori che hanno trovato la via della rete. Classifica marcatori guidata da Riccardo Capogna con 10 gol, seguito a quota 9 da Simone Iocolano, a quota 6 troviamo Ferdinando Mastroianni, 5 centri per l’italo-senegalese Doudou Mangni, due marcature per Ivan Merli Sala, l’italo-brasiliano Paulo Azzi e il croato Vedran Celjak, un gol lo hanno realizzato Giorgio Galli, Ermes Purro, Andrea Malgrati, Luca Giudici, Mattia Capoferri, Cristian Cauz, Luigi Liguori, Lino Marzorati e Patrizio Masini. Il quadro delle marcature è completato da 4 autoreti tra cui quella del rossonero Dumancic nella gara d’andata che inaugurava il 2021

Volti nuovi

Mese di gennaio con il sodalizio molto presente sul mercato nella doppia funzione, in entrata ci sono stati gli arrivi del portiere Davide Borsellini in prestito dalla Viterbese, del centrocampista Patrizio Masini arrivato con al stessa formula dal Genoa fino a gennaio 2021 con la maglia della Sambenedettese, dell’ attaccante italo-brasiliano Paulo Azzi dal Seregno, dei compagni di reparto Michele Emmausso dal Catania e Luigi Liguori arrivato in prestito dal Lille fino a gennaio 2021 nelle fila della Fermana dove si è trasferito l’attaccante Simone D’Anna. È stato rescisso il contratto con l’attaccante l’argentino Juan Cruz Kaprof, è passato alla Vibonese il difensore Fabio Porru, l’estremo difensore Bruno Bertinato è tornato al Venezia suo club di proprietà e alla Carrarese in prestito è andato Luca Giudici

Arbitro

A Lucca è stato designato Marco Acanfora di Castellammare di Stabia con gli assistenti Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Marco Porcheddu di Oristano. Il quarto ufficiale è il signor Matteo Centi di Viterbo. Ci sono tre precedenti con la Lucchese con i rossoneri sempre imbattuti. Il primo incrocio il 4 ottobre 2017 nella gara vinta a Cuneo-Lucchese 0-3, nella stagione successiva ha arbitrato sempre al Porta Elisa il 7 ottobre 2018 la partita con il Cuneo terminata per 1-1 e il 20 gennaio 2019 nel derby con la Pistoiese vinto per 1-0.

Squalificati

Sarà un Lecco con molte assenze quello che scenderà in campo. Il giudice sportivo dopo la gara di recupero in casa della Pro Vercelli ha fermato con un turno di squalifica Bolzoni, Marzorati, Marotta, Merli Sala e Capogna ai quali si aggiunge il portiere Marco Pissardo infortunatosi domenica in casa con l’Olbia

Precedenti

L’ultimo confronto risale a 20 anni fa, il 7 ottobre 2001 la gara era valevole per il campionato di serie C1 e venne vinta dalla Lucchese per 1-0 che bissava così il successo del 18 marzo sempre dello stesso anno per 2-0. La prima sfida in assoluto venne disputata il 19 febbraio 1928 Lucchese-Canottieri Lecco 0-2, poi bisogna risalire al campionato di Serie C esattamente il 13 settembre 1953 per una nuova partita vinta ancora dal Lecco per 2-1. Le due squadre tornato ad affrontarsi un decennio dopo il 24 marzo 1963 in un confronto valido per il campionato di Serie B vinto con successo ancora ospite per 3-1. La prima vittoria della Pantera arriva in Serie C2 il 25 maggio 1981 per 1-0. L’unico pareggio per 0-0 risale al campionato di serie C1 del 22 aprile 2000. Complessivamente la Lucchese ha vinto tre volte, il segno X è uscito in una sola circostanza, il Lecco ha vinto le prime tre sfide assolute e non vince a Lucca da 58 anni.