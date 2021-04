Lucchese, ultima chiamata: Di Stefano sfida il Lecco con il 4-4-2 (0-0)

Lucchese – Lecco 0-0

LUCCHESE (4-4-2): Pozzer; Pellegrini, Panariello, Dumancic, Maestrelli; Nannelli, Cruciani, Meucci, Panati, Bianchi, Marcheggiani. A disp.: Biggeri, Lo Curto, Cellamare, Dalla Bernardina, Solcia, Bartolomei, De Vito, Sbrissa, Petrovic, Zennaro, Galardi, Marinai. All. Di Stefano

LECCO (3-5-2): Borsellini; Cejak, Malgrati, Cauz; Nesta, Masini, Nannini, Lora, Dentello Azzi; Mastroianni, Iocolano. A disp.: Pulze, Villa, Mangni, Liguori, Malinverno, Haidara, Moleri, Raggio, Capoferri. All. D’Agostino

ARBITRO: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Pedone di Reggio Calabria, Porcheddu di Oristano)

Vincere e sperare nel miracolo. Dopo la disastrosa prestazione nel derby con la Carrarese, la Lucchese si gioca le residue speranze di agganciare il treno playout contro il Lecco. A due giornate dal termine del campionato, i rossoneri sono all’ultimo posto – a pari merito con il Livorno – con soli 28 punti. Nell’ultima partita al Porta Elisa la Lucchese ha l’obbligo di vincere contro un Lecco ammazza-grandi e in piena corsa per centrare il terzo posto e sperare in un passo falso degli avversari.

Mister Di Stefano opta per il 4-4-2 con Pozzer in porta, Panariello e Dumancic al centro della difesa, Pellegrini e Maestrelli terzini. Sulla mediana Cruciani e Meucci, sulla fasce Panati e il rientrato Nannelli. In attacco bomber Bianchi e Marcheggiani con Petrovic pronto a subentrare.

La parola passa al campo: calcio d’inizio alle 15 allo stadio Porta Elisa.